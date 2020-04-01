 Освобожденный из российской колонии фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Сайфуллаев прибыл в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В аэропорту Симферополя его встречали адвокаты, активисты и двоюродные брат и сестра. В селе Орлиное Севастопольского района пройдет дуа (молебен) по случаю освобождения Ферата Сайфуллаева в узком кругу семьи из-за карантина, который введен на территории Крыма", – сказано в сообщении.

31 марта уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, несмотря на освобождение из российской колонии, Сайфуллаев будет ограничен в правах и свободах в ближайшие 8 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму "суд" оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева