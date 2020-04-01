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 Освобожденный из российской колонии фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Сайфуллаев прибыл в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

Освобожденный из российской колонии фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Ферат Сайфуллаев 1 апреля прибыл в аэропорт Симферополя, что в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Освобожденный из российской колонии фигурант дела Хизб ут-Тахрир Сайфуллаев прибыл в оккупированный Крым 01

"В аэропорту Симферополя его встречали адвокаты, активисты и двоюродные брат и сестра. В селе Орлиное Севастопольского района пройдет дуа (молебен) по случаю освобождения Ферата Сайфуллаева в узком кругу семьи из-за карантина, который введен на территории Крыма", – сказано в сообщении.

Освобожденный из российской колонии фигурант дела Хизб ут-Тахрир Сайфуллаев прибыл в оккупированный Крым 02

31 марта уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, несмотря на освобождение из российской колонии, Сайфуллаев будет ограничен в правах и свободах в ближайшие 8 лет.

Освобожденный из российской колонии фигурант дела Хизб ут-Тахрир Сайфуллаев прибыл в оккупированный Крым 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму "суд" оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева

Источник: https://censor.net.ua/p3186087
 
   
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ПУКиноиды..
.. . а помните как путин закрывая 0леньПИАДРУ в сочи
и начиная ВОЙНУ с УКРАИНОЙ голосил - .
Я ВАМ ГОВОРИЛ что мы ОБОСРЕМСЯ ?? ,
И мы 0БОСРАЛИСЬ ! ,
и прослезился .. https://uploads.disquscdn.com/images/3c3232a0d150252284bc0ebd3cbceddb8b0d735c6fa02a662843394d992b6dc7.jpg .
https://uploads.disquscdn.com/images/4f5e1a424b7190994d250c2317e0fa6b552fc2eaeba6e6ea5d33f53e48d106f5.jpg . Это по хлеще каких то Ванг и Нострадамусов будет. . ... . https://uploads.disquscdn.com/images/467b6932e90761d2493d4f7040e41db9c047a84866a014a85cef2371d15ba076.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/9b0f4d3119110b6f7cb965b9a5c40d461eea48a637f66fdd3c59c9aa778a5b34.jpg . .ююю.
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Срочно! Китай отказался от российской нефти и перешел на сторону США https://uploads.disquscdn.com/images/c68d1b67b8cb091b0146d1bdcf1fa4062c1caa7760aac5ccd2d88a1801d93c7b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85c4e116b46a026a9e84aa127240eab62c05959c8e515b32ef2e4dd88cd10adf.jpg ..
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https://uploads.disquscdn.com/images/9b2387c2cb2a1fd0052462c38d7a244725cc731803beae756f9817ff158da2e2.jpg .ю.....
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Тобто він незаконно перетнув кордон.
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И что? Радость? Борец за халифат снова с нами! Освобожденный из российской колонии фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Сайфуллаев прибыл в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1315
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Так а за що бореться Партія ісламського звільнення? За свободи мусульман в західному світі! Чі може я якось помиляюсь?
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Можете прочитати у Вікіпедії. Там все чітко написано. Але ви підтвердили, що в Британії. Так з якого ви міста?
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Тю. Вікіпедія - це смішно. Але саме смішне що там те й написане. Чуму мусульмани лізуть у західний світ і вимагають собі якісь додаткові права? Можете мені се пояснити. Наприклад я їду до Тегерану і починаю боротьбу за права євреїв в Персії. Як довго я зможу використовувати терплячість персів до своїх забаганок? Враховуючі те що тепрячість там нульова. Я вважу що чесно і вірним буде вислів: у чужий монастир зі своїм уставом не лізь. От і все. Западному суспільству важливі їх цінності і якщо хтось бажає жити в такому суспільстві він повинен насамперед, прийняти ці цінності а не нав'язувати свої. Така моя думка. Едінбург.
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Тому, що Крим їхня батьківщина. Ми говоримо про кримських татар. Щодо інших можна довго говорити. Це окрема тема.
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А Крим це Україна? А Україна це Европа? А Европа це західний світ, чі більше мусульманський? Саме в тому полягає проблема, що Партія ісламського звільнення саме нав'язує ісламський спосіб життя, нав'язує не співіснування стилів життя між різними етнічними групами а саме акцентує увагу на відокремленому існуванні і побудові Халіфату.
Все. Тому заграючі з цими питаннями за умови повернення Криму ми отримаємо наступний гемор з будуванням наступного Халіфату. Я про це.
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Ви написали, що мусульмани, тобто кримські татари лізуть у західний світ. Так вони не лізуть туди, а повернулися на батьківщину. Тому нав'язують в Криму кацапи, а не вони. А от Україна не належить західному світу, хоча є Європою. Щодо хто куди лізе в що нав'язує дискусія може бути довгою, бо в Європі та території ******** України давно жили мусульмани. І хто куди лізе?
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Тобто виїхати з Криму Ферату недозволено?
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Можно, но обратно уже нет. С Чубаровым Херсон захватывать будет.
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А я про суть. Я з кацапами не дискутую.
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Здорово, но не похоже, что он был в предсмертном состоянии.
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ПУКиноиды..
.. . а помните как путин закрывая 0леньПИАДРУ в сочи
и начиная ВОЙНУ с УКРАИНОЙ голосил - .
Я ВАМ ГОВОРИЛ что мы ОБОСРЕМСЯ ?? ,
И мы 0БОСРАЛИСЬ ! ,
и прослезился .. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .
https://uploads.disquscdn.com/images/4***************************************************************.jpg . Это по хлеще каких то Ванг и Нострадамусов будет. . ... . https://uploads.disquscdn.com/images/467b6932e90761d2493d4f7040e41db9c047a84866a014a85cef2371d15ba076.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/9b0f4d3119110b6f7cb965b9a5c40d461eea48a637f66fdd3c59c9aa778a5b34.jpg . .ююю.
.
.

Срочно! Китай отказался от российской нефти и перешел на сторону США https://uploads.disquscdn.com/images/c68d1b67b8cb091b0146d1bdcf1fa4062c1caa7760aac5ccd2d88a1801d93c7b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85c4e116b46a026a9e84aa127240eab62c05959c8e515b32ef2e4dd88cd10adf.jpg ..
.
https://uploads.disquscdn.com/images/9b2387c2cb2a1fd0052462c38d7a244725cc731803beae756f9817ff158da2e2.jpg .ю.....
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Тобто він незаконно перетнув кордон.
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Двічі, бо перший раз його вивозили без закону.
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Судя по тому что наших пленных моряков обменяла нынешняя власть, то получается що вони незаконно перетнули кордон. всё в этой войне как то бздливо происходит Звільнений із російської колонії фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Сайфуллаєв прибув в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8300
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Это фашитские оккупанты его поставят на учёт
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