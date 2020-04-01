 "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Автомайдан", активисты которого наведались в Конча-Заспу с целью увидеть элитное жилище чиновника.
"Согласно официальной биографии всю жизнь Алексей Симоненко работал исключительно на должностях в правоохранительных органах, сначала - прокурором, а последние 8 лет - в СБУ. Так откуда же у госслужащего средства на дом площадью 640 кв.м. в элитном пригороде Киева? Кажется уже традиционно, что почти за каждым успешным стражем порядка стоит успешная жена-бизнесвумен, и именно жене прокурора принадлежит показанный нами дом, а также другое имущество семьи: две квартиры в Киеве, в том числе на 128 квадратов в элитном ЖК; четыре земельных участка в Киевской области; Mercedes S-400 Coupe 2016 г. в., приобретенный за смешные 80 тыс. грн (реальная цена в районе 100 тыс. долл.)", - говорися в посте сообщества.
Активисты также уточняют, что согласно декларации, доходы жены Симоненко за последние 2 года составляют чуть более 1 млн. грн в год.
Чего вы все язвите....?
Это риал-политк...., нормально это....
Был у меня "Фольцваген", продал удачно, насобирал денег, доложил немного, одолжил - купил "Мерседес".
А "Фольцваген" где взяли?
Знаете, у меня раньше была "Волга", удачно продал, доложил - купил "Фольцваген".
А "Волга" откуда?
"Жигули" продал по хорошей цене.
А "Жигули" за какие деньги купили?
Был у меня велосипед. Я его продал, доложил и купил авто. А велосипед я украл, но за это я давно уже отсидел".
vAnilla Love t
Судьба пошутила даже над зрадой@бским фейком «Порошенко збагатився у 82 рази»
ХавайТе
дурні, ідіть в українські прокурори!
Тогда Баканов идёт к вам!
Якщо ти й так не зрозумів тупості власного посту, то тобі вже нічого не допоможе.
тєщужєну, чтоб подаріла жигулиМерседес, и чтоб нікто не догадался, что єто дєньгі нє моі...
Починайте вже критикувати свою Бубу.
Є за що...
Не відвертайте писки !
Хай автомайдан покажет хоть одного из замов генерального прокурора живущего в трёх-комнатной хрущёвке! Или депутата... Или зама министра какого... Которые живут в наших условиях. Вот это была бы сенсация. А так...