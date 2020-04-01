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 Политика Украины, Общество
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Все про:Конча-Заспа (54) автомайдан (243) Симоненко Алексей (1)

 "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену. ФОТО

Недавно назначенный заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который будет курировать расследования полиции, фискальной службы, борьбу с оргпреступностью, а также расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов, живет в доме на 640 кв. метров, который принадлежит его супруге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Автомайдан", активисты которого наведались в Конча-Заспу с целью увидеть элитное жилище чиновника.

"Согласно официальной биографии всю жизнь Алексей Симоненко работал исключительно на должностях в правоохранительных органах, сначала - прокурором, а последние 8 лет - в СБУ. Так откуда же у госслужащего средства на дом площадью 640 кв.м. в элитном пригороде Киева? Кажется уже традиционно, что почти за каждым успешным стражем порядка стоит успешная жена-бизнесвумен, и именно жене прокурора принадлежит показанный нами дом, а также другое имущество семьи: две квартиры в Киеве, в том числе на 128 квадратов в элитном ЖК; четыре земельных участка в Киевской области; Mercedes S-400 Coupe 2016 г. в., приобретенный за смешные 80 тыс. грн (реальная цена в районе 100 тыс. долл.)", - говорися в посте сообщества.

Автомайдан показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену 01

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Активисты также уточняют, что согласно декларации, доходы жены Симоненко за последние 2 года составляют чуть более 1 млн. грн в год.

Автомайдан показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену 02
Автомайдан показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену 03

Источник: https://censor.net.ua/p3186028
 
   
 Топ комментарии
 
Жииир, вот это умный парень, настоящий "слуга народа"!!! Почти как Бубочка...
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Порошенко! Для чого ти призначив цього корупціонера?
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Жииир, вот это умный парень, настоящий "слуга народа"!!! Почти как Бубочка...
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Головне, що не Луценко. 😁 За Луценка хату державі було б стидно.
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Не до смеха... КАК не ПРОКУРОР - так живет во ДВОРЦЕ, ездит на крутой тачке!!!! А если бы кто-то, кто попал в его поле зрения - не из прокурорских или прочих "небожителей", попытался ему официально "лепить горбатого" ТАКИМ объяснением о происхождении имущества!?!?!? МРАЗИ, сгиньте с государственных должностей, ВСЕ и СРАЗУ!!! Скольким людям "на велосипедах и жигулях" эти твари потрепали нервы статьей 191 УК Украины!!!!
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Все как прежде, стригут овец. Правда методы немного поменялись. Теперь для пущей уверенности в исходе выборов, нужно предварительно снять для лохов фильму, или сериал...
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Порошенко! Для чого ти призначив цього корупціонера?
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А все рівно винуватий Порошенко, бо по ночах купує цих прокурорів!
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Ермак за него деньги взял, ну что тут мог поделать Владимир Александрович...?
Чего вы все язвите....?
Это риал-политк...., нормально это.... "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену - Цензор.НЕТ 8312
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Розумію, що Єрмак взяв гроші, але навчив Єрмака Порошенко. Бо якби не було Порошенка, то Єрмак був би чесною людиною і Зе ніхто би не обманював😩
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Дєйствітєльно... СкОкО можна?! Кто нібудь угомоніт цього Порошенка?! Рік вже як пакостить і пакостить...
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По ночах приводить цукерки з Ліпецької фабрики, а у всіх тепер діабет поєднався з короновірусом!🐸
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"Петрович, а откуда у вас "Мерседес?".
Был у меня "Фольцваген", продал удачно, насобирал денег, доложил немного, одолжил - купил "Мерседес".
А "Фольцваген" где взяли?
Знаете, у меня раньше была "Волга", удачно продал, доложил - купил "Фольцваген".
А "Волга" откуда?
"Жигули" продал по хорошей цене.
А "Жигули" за какие деньги купили?
Был у меня велосипед. Я его продал, доложил и купил авто. А велосипед я украл, но за это я давно уже отсидел". "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену - Цензор.НЕТ 8446
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У него эпоха бидности уже закончилась
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Ну тепер жінку має під сигналізацію поставити "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену - Цензор.НЕТ 1959
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Сирота якась безродна. В порівнянні з держслужбовцем орденоносцем Охендовським не будинок, а сарай. А так "новиє ліца" канєшно.
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vAnilla Love t
Судьба пошутила даже над зрадой@бским фейком «Порошенко збагатився у 82 рази»
ХавайТе

"Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену - Цензор.НЕТ 8659
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Винуватий Порошенко, бо міг залишити грошей більше у 81 раз!
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люди впираються рогом, випускають електромобілі, запускають Space-X, розробляють ліки від коронавірусу...
дурні, ідіть в українські прокурори!
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В этом болоте - вечно! Покуда не сдохнут от вируса.
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Украинские жены самые состоятельные женщины в мире.
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Ну так же, как и Рябойшапка - прокурор просто обязан быть успешным! И, знаете почему? Да чтобы не воровать и не брать взятки и успешно искоренять коррупцию! Это же аксиома, которую вливают в уши пиплу постоянно и настойчиво - это чтобы не бубнили про воров во власти и справедливые и честные правоохранительные органы. А, откуда средства на это все нечестно нажитое - так это из космоса и Бог подал!
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Наехали на "новое лицо"?!
Тогда Баканов идёт к вам!
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наследство. жене от тёщи досталось. а той, от её матери. хатинка в 3м поколении.
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предки свиней на убой выращивали, а вы...
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в убои свиней главной фигурой всегда были колії. а массовый убой свиней вошёл в историю, как Коліївщина.
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Восемь лет - значит назначен в СБУ был Овощем для связи поколений.
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На заборах слишком много пишут.Пока дойдёшь до конца ,начало выветривается.
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а как вы хотели? у феодалов, владеющих Украиной, должны работать обеспеченные надзиратели, присматривающие за крепостными.
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Что-то автомайдан майданит все. Вроде революция закончилась?
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Этого не может быть! Срочно посадить его на велосипед!
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Я уверен, что каждый гражданин Украины уже должен иметь святое право на один выстрел без ответственности.
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класно би було. Тільки ти скажи де живеш і коли з квартири виходиш, ну щоби я знав, коли свій постріл використати!
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обісратись від чого?
Якщо ти й так не зрозумів тупості власного посту, то тобі вже нічого не допоможе.
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Какая неожиданность! Типа люди про это не знают. Люди знают, а ЗеДятлы нет. Они в зелёных очках от вЯликАгА и ужаснАгА ЗЕгудвина. У него и свой Страшила есть, Страшила Ермакович. Даже два. У обоих в голове солома.
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Допоки наші чиновники і різні керманичі жити,як європейські.Толку не буде.
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Глядя на непосильным трудом нажитое наших чиновников не надо удивляться Откуда , надо задавать другой вопрос Почему не сидит ?
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фсе,фсе шо нажито непосильным трудом,фсе для прастого нариду.
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Физиономия у него красочная! Что бы пришли реально новые люди - необходимо всех кто руководил последние четверть века различными ведомствами и органами, собрать на баржу и отправить штурмовать Керченский мост. Пусть их в плен заберут и оставят без унитаза.
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И что? Там вся Конченная- Заспа такая, как и часть областных городов и пригородов. Ни одна власть этого "не видит".
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Так "епоха бідності" закінчилась? - Шо нє так?
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а шо значит всё оформлено на жену? нам прокурор голодранец не нужен, он взятку будет просить, дебилы ***.
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Хата, як хата. У нас у селах такі будують і навіть у рази кращі.
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Тільки от в Конча-Заспі земелька дуже дорога!
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та то хіба ділянка? тьфу! Оце ділянка! Як вийдеш, аж дух перехоплює
"Автомайдан" показав будинок замгенпрокурора Симоненка на 640 кв. м. у Конча-Заспі, оформлений на його дружину - Цензор.НЕТ 6122
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Не згоден,наші хатки будуються за зароблені потом та трудовими мозолями я ця вілла на гроші яким як і Закарпатцям недоплачують та крадених чи діставши хабаря.
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чесність це відносне поняття. Сплачуючи усі належні податки, можно тільки халупу побудувати. Тому, усі ці суперечки між правопорушниками не мають нічого спільного до Закону, чесності чи справедливості. Ви не думали, що ухиляючись від податків, ми самі даємо "пас" ось таким, як цей?
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Згоден та тільки податки у нас непомірні,крім того що платимо податки то ще і із оподаткованих коштів знову платимо 20 відсотків податку у вигляді ПДВ.Так якщо порахувати то ми із зароблених гошей майже 50 відсотків платимо податків і це при мізерних зарплатах і при Европейських а то і вищих цінах.
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P.S.Ось що я примітив,ті що будують за зароблені кошти ті огорожу роблять прозорою щоб всі бачили а хто на крадені той огорожує будинок глухим ,,китайським,,муром і чим більший крадій тим вищий мур.
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А гдє взять такую тєщу жєну, чтоб подаріла жигули Мерседес, и чтоб нікто не догадался, что єто дєньгі нє моі...
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У Верховному суді... Або господарських - київських, одеських чи львівських
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Зебіли ! АУуууууу
Починайте вже критикувати свою Бубу.
Є за що...
Не відвертайте писки !
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назначение через Ермака? вложенные в должность бабки нужно "отбивать" и возвращать... а вы честности хотели? дети зеленые, наивные и сопливые... - протрезвейте вначале. эйфория от клоунады не вечная....
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Удивили, блин...
Хай автомайдан покажет хоть одного из замов генерального прокурора живущего в трёх-комнатной хрущёвке! Или депутата... Или зама министра какого... Которые живут в наших условиях. Вот это была бы сенсация. А так...
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Вы знаете чьи вертолеты летают над Днепром? Ну от куда у прокурорских такие деньги? Ответ - коррупция! А сколько прокурорских без образования - очень много. Почему - коррупция. И где обещание Зе садить за коррупцию? Все пиз де ж!!!! Нас в очередной раз имеет эта ** уча я власть!!! Любое обращение в прокуратуру стоит денег. Про судей вообще молчу! Паразиты на теле больного государства. И нет твёрдой руки разлохматить это гнездо. Саакашвили не фатает.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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