 "Автомайдан" показал дом замгенпрокурора Симоненко на 640 кв. м. в Конча-Заспе, оформленный на его жену. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Автомайдан", активисты которого наведались в Конча-Заспу с целью увидеть элитное жилище чиновника.

"Согласно официальной биографии всю жизнь Алексей Симоненко работал исключительно на должностях в правоохранительных органах, сначала - прокурором, а последние 8 лет - в СБУ. Так откуда же у госслужащего средства на дом площадью 640 кв.м. в элитном пригороде Киева? Кажется уже традиционно, что почти за каждым успешным стражем порядка стоит успешная жена-бизнесвумен, и именно жене прокурора принадлежит показанный нами дом, а также другое имущество семьи: две квартиры в Киеве, в том числе на 128 квадратов в элитном ЖК; четыре земельных участка в Киевской области; Mercedes S-400 Coupe 2016 г. в., приобретенный за смешные 80 тыс. грн (реальная цена в районе 100 тыс. долл.)", - говорися в посте сообщества.

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Активисты также уточняют, что согласно декларации, доходы жены Симоненко за последние 2 года составляют чуть более 1 млн. грн в год.



