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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Общество
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 "Власть не справляется, люди линчуют друг друга": СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность группы интернет-агитаторов, распространявших за деньги из России фейковый контент о коронавирусе в украинском сегменте Facebook.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Было установлено, что для популяризации фейков злоумышленники использовали сеть ботов. Недостоверную информацию они получали из российских соцсетей. Задачи они получали из закрытой группы во "Вконтакте". Там же отчитывались о проделанной работе.

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Власть не справляется, люди линчуют друг друга: СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ 01
Власть не справляется, люди линчуют друг друга: СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ 02

"Вознаграждение за противоправную деятельность поступало из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков. Сейчас разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют установлению личностей "кураторов", - сообщают правоохранители.

Продолжаются неотложные меры для установления непосредственных заказчиков и возможных соучастников.

Всего, отмечают в спецслужбе, с начала карантира СБУ выявила 81 распространителя фейков о коронавирусе. Шестеро из них действовали по заданиям из РФ.

Источник: https://censor.net.ua/p3186002
 
   
 Топ комментарии
 
Богдан Перепелица Соціальні мережі це фігня.В нас канали на тв проросійські і ніхто ними не займається.
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Цікаво, які логіни в них на Цензорі? Хто з касапів останнім часом пропав з нашого форуму, нагадайте...
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Всем известно, что у ФСБ специальные сайты и группы вконакте. Например - воркзилла, фрилансе. Платят за подписки, лайки, просмотры.
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Богдан Перепелица Соціальні мережі це фігня.В нас канали на тв проросійські і ніхто ними не займається.
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Може й хоче але сфінктер не дозволяє(стискається)
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Зеленский уже победил коррупцию, коронавирус и олигархов... или вы Г+Г не смотрите ? "Влада не справляється, люди лінчують один одного": СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ - Цензор.НЕТ 4920
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Чувак, а нічого, що оці олігархи, після 1992 року, врятували частину індустрії України, від порізки нарітом на металлобрухт?
Кращих менеджерів тоді не знайшлось.
«Красниє комуняко- дірєктора», тоді тупо все просирали, і чекали: «возвращєніє СРСР/Рассіі».
Подумай.
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Цікаво, які логіни в них на Цензорі? Хто з касапів останнім часом пропав з нашого форуму, нагадайте...
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Балалайки німецької давно не видно... Колорто теж останнім часом не бачив, хоч і не дуже сумую з цього приводу...
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лейтенанти вже випустили його?
Ти ж розумієш, що служиві не одразу, (як затримали цю касапню) подали вищезазначену інфу...
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грядут весёлые времена в параше )) после 3-х дней "карантина" к дефицитам территории по гречам и макарошкам присоединился дефицит по тяжёлому алкоголю )) стратегические запасы бояры видно исчезли с продажи в момент выступления обнулённого ))
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Московиты настойку боярышника и муравьиный спирт как антисептик для рук используют - там 70% спирт.
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Да чтоб русский чилавек спирт на руки лил?!
Креста на вас нет!!!
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но у русни останется очиститель для ванн и стекломой.
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если почитать российские СМИ, то - НАТО пятьдесят раз в день испугалось, Порошенко сто раз в день бежит из Украины, а Америка триста раз в день банкротиться из-за дешевой российской нефти
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)) бухло для раши это святое. на него наговаривать не будут!
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А СБУ не хоче занятись цензор.нет?навіщо шукати ольгіно,воно тут...
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И шо, кто-то читает тот фейсбук? Я вас умоляю.
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Зеленій жабі знову Москва заважає.
Коли це наша "власть" з чимось справлялась. Ану нагадайте хоч що небудь, організаційного плану, окрім обкакатись, від "власті".
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Ну на всем Имеют Зыск русня и чем хуже тем лучше. Ихней эфир рты не закрываются про Украину. И Чем у их хуже , тем больше орут про Украину.Уже б распалась на части , может друг друга с гамном смешали, что ли . Сцарь метку не поставил на россии , может и Заразился , а там Как Господь Даст.
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Они точно распространяли заказы из россии? Вы в этом железно убеждены? Если так, то - да... Просто щас стоко развелось внутренних врагов, которые тоже ведут себя неадекватно, шо опять кивать на россию - это уже мовитон, в который мало верится.
Шо России, шо Америке, шо Европе... Им всем сейчас не до нас, они сейчас сами прыгают от жара на сковородке пандемии.
Займитесь наконец полезным для страны делом, а не развешиванием на уши подобной лабуды.
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Солидные сми занимаются тем же самым через форумы и предвзятую подачу конспиролгической шелухи.СБУ нужно штрафы накладать,блокировать счета заслужённых сми.Превентивно.Просле окончания карантина уже скрупулёзно разбираться и каждой звезде орден гвоздями на грудь прибивать.
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Бува. Ось медіапомийниці politeka,vgolos і znaj поширюють черговий фейк про Порошенка злодюги в бєгах (і теж з Кацапії).
"Влада не справляється, люди лінчують один одного": СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ - Цензор.НЕТ 2026

"Влада не справляється, люди лінчують один одного": СБУ знешкодила групу, яка розміщувала фейки за вказівкою з РФ - Цензор.НЕТ 623
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так может этих двух клоунов и линчевать, что бы в их фейках все сходилось? . У меня есть 2-3 метра лишней веревки. Присоединяйтесь к флешмобу.
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А кто определяет что фейк ,а что нет? Есть какой-то у нас мегаАкадемик , кто знает все о короновирусе и может делать трезвую оценку?
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