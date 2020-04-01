 "Власть не справляется, люди линчуют друг друга": СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.
Было установлено, что для популяризации фейков злоумышленники использовали сеть ботов. Недостоверную информацию они получали из российских соцсетей. Задачи они получали из закрытой группы во "Вконтакте". Там же отчитывались о проделанной работе.
"Вознаграждение за противоправную деятельность поступало из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков. Сейчас разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют установлению личностей "кураторов", - сообщают правоохранители.
Продолжаются неотложные меры для установления непосредственных заказчиков и возможных соучастников.
Всего, отмечают в спецслужбе, с начала карантира СБУ выявила 81 распространителя фейков о коронавирусе. Шестеро из них действовали по заданиям из РФ.
Кращих менеджерів тоді не знайшлось.
«Красниє комуняко- дірєктора», тоді тупо все просирали, і чекали: «возвращєніє СРСР/Рассіі».
Подумай.
Ти ж розумієш, що служиві не одразу, (як затримали цю касапню) подали вищезазначену інфу...
Креста на вас нет!!!
Коли це наша "власть" з чимось справлялась. Ану нагадайте хоч що небудь, організаційного плану, окрім обкакатись, від "власті".
Шо России, шо Америке, шо Европе... Им всем сейчас не до нас, они сейчас сами прыгают от жара на сковородке пандемии.
Займитесь наконец полезным для страны делом, а не развешиванием на уши подобной лабуды.