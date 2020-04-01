 "Власть не справляется, люди линчуют друг друга": СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Было установлено, что для популяризации фейков злоумышленники использовали сеть ботов. Недостоверную информацию они получали из российских соцсетей. Задачи они получали из закрытой группы во "Вконтакте". Там же отчитывались о проделанной работе.

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"Вознаграждение за противоправную деятельность поступало из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизацией заказчиков. Сейчас разоблаченные жители Киева признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют установлению личностей "кураторов", - сообщают правоохранители.

Продолжаются неотложные меры для установления непосредственных заказчиков и возможных соучастников.

Всего, отмечают в спецслужбе, с начала карантира СБУ выявила 81 распространителя фейков о коронавирусе. Шестеро из них действовали по заданиям из РФ.