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 Политика Украины, Общество
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Все про:Киевская область (1912) Сюмар (341) Европейская Солидарность (328) маски (4)

 В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар. ФОТО

В Киевской области волонтеры продолжают обеспечивать больницы масками и другими средствами индивидуальной защиты, потому что власть оказалась неспособной обеспечить их необходимое количество для защиты медицинского персонала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"Три недели карантина. В больницах Киевской области до сих пор не хватает ... масок. О респираторах молчу. Не хватает простых медицинских масок. Вот простая арифметика. 30-50 работников в инфекционном отделении. Маску надо менять каждые четыре часа. Им точно нужны респираторы. Всего в районной больнице по 300 медиков. Это по меньшей мере тысяча-полторы масок в сутки", - рассказала она.

По ее словам, в ситуации с масками сейчас помогают волонтеры, которые за собственные средства покупают десятки тысяч масок.

"Государство обеспечить маски не в состоянии. Надеюсь, что "пока" ...", - подытожила Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, большинство из них в Обуховском и Киево-Святошинском районах, - ОГА

В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар 01
В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар 02
В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар 03

Источник: https://censor.net.ua/p3185982
 
 
 Топ комментарии
 
Не-не-не-не, "бубочка" считает, что в Украине излишек врачей, и предлагает послать лишних в Италию.
Почему в Италию, а не в Испанию, спросите вы?
А потому что виллы у "бубочки" и Авакова в Италии, а не в Испании.
Диалектика.
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Пусть Голобородько отменит вирус!
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значит ляшко мудозвон? завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра
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Ух ты...тюнингованная мартышка Порошенко проклюнулась! А кто это всё украл за 5 лет всей полноты власти и ведьмы Супрун?!
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скорее всего ....у нас первыми исчезнут врачи и медработники(((
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к сожалению....Все 30 лет по остаточному принципу финансирования, медицина и образование.
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Пэтро 5 лет насобирал столько бабла в казну))) шо зелебобики его за год еле растянули)) а маски продали два месяца назад а Супрун ещё долго будут вспоминать, вот при ней был запас тысяча тонн масок, а при клоуне шо? правильно Генрих надень на свою голову трусы и вспоминай Супрун В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9101
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смешно....только в свою казну. и не тысяча а муллионы киллотон!
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маски начальнікі писдять і перепродують...
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"никогда масок небыло и вдруг опять"
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Пусть эта лицемерка как - то поможет финансовово. Или опять напишет , что мама козочку продает на ее учебу в Киеве. Тошнит уже от лжи что тех из Рады 14-19 годов, что от этих Слуг гребаннных
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значит ляшко мудозвон? завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтразавтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра завтра маски завтра маски завтра завтра завтра завтра
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Не-не-не-не, "бубочка" считает, что в Украине излишек врачей, и предлагает послать лишних в Италию.
Почему в Италию, а не в Испанию, спросите вы?
А потому что виллы у "бубочки" и Авакова в Италии, а не в Испании.
Диалектика.
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Зато в Сумах чувака без маски, зашедшего в магазин оштрафовали на 17000 грн. В больницах Киевщины до сих пор не хватает масок, волонтеры вынуждены спасать врачей, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9273
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Леся Литвинова, благотворительный фонд "Свои"
21 ч.
Хотите расскажу сказку?
Конечно, это все происходит не тут. У нас же такого быть не может...
... Одна медсестра написала в сети пост о том, что у них в больнице нет ничего, что б они смогли встретить эпидемию. Ни масок, ни перчаток, ни костюмов, ни аппаратуры. И попросила помощи. В тот же день из горздрава звонили главврачу и требовали не позорить больницу и немедленно сказать, что все есть.

...Один главврач попросил о помощи знакомый фонд, поскольку своих ресурсов не хватало ни на что. Фонд собрал денег, перевел на счет больницы и к главврачу пришли из СБУ искать признаки коррупции.
...Один доктор попросил помощи с закупкой защиты для своей больницы. А на следующий день начальство на официальный запрос сообщило, что у них всего хватает.
...В одной больнице закончились места по причине вала пациентов с тяжелыми пневмониями. Но среди них не было ни одного, кто приехал из-за рубежа. Поэтому провести тестирование на covid-19 сочли нецелесообразным.
...У одного фонда вся почта завалена криками о помощи от врачей и медсестер. Но ни одного официального письма от больницы.
Правда ведь так не бывает? Ведь не могут же у нас скрывать реальное положение дел? Не могут же руководители больниц бояться за свои места больше, чем за жизнь своих подчиненных? Правда же?
P.S: Буду счастлива комментам от врачей. Особенно "У нас, в больнице такой-то всего завались, не надо к нам приставать со своей помощью".
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Это, к cлову, очередная иллюстрация к извечному для Украины вопросу:
делать ли реформу укроповской "бесплатной" медицины 2го и 3го уровней или оставить все как есть?

"Оставить все как есть" как раз и означает, что всеми средствами из бюджета на медицину, выделяемыми традиционно "по числу койкомест", как раньше, будут распоряжаться те же самые "главные" - обл- и гор- здравы, главврачи, Радуцкие, их друзья тодуровы итд.
И результатом будет все то же: денег нет. но вы держитесь(с). И направляясь в больницу, приносите ВСЕ с собой. Деньги в 1ю очередь.
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эта бездарь своих пять копеек кинула, лишь бы засветится. ох как тянет к кормушке не смотря ни на что.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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