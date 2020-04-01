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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:ОГА (1703) Одесская область (1953) Куцый Максим (14) обсервация (33)

 15 пассажиров парома из Грузии отправили на базу обсервации под Одессой, - ОГА. ФОТОрепортаж

В порту Черноморска встретили 14 граждан Украины и одного иностранного гражданина с видом на жительство, которые вернулись домой на пароме из Грузии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Специалистами Лабораторного центра на водном транспорте Минздрава было проведено обследование состояния здоровья всех пассажиров. Симптомов заболевания нет", - говорится в сообщении.

После этого украинцев доставили на базу обсервации под Одессой. Проживание и питание будет бесплатным, а за их состоянием будут постоянно наблюдать медики.

"Выражаю благодарность пассажирам, которые с пониманием отнеслись к правилам карантина и самоизолировались", - подытожил глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще двоих инфицированных COVID-19 выявили на Одесчине, оба за границу не выезжали и с больными не контактировали, - глава ОГА Куцый

15 пассажиров парома из Грузии отправили на базу обсервации под Одессой, - ОГА 01
15 пассажиров парома из Грузии отправили на базу обсервации под Одессой, - ОГА 02
15 пассажиров парома из Грузии отправили на базу обсервации под Одессой, - ОГА 03

Источник: https://censor.net.ua/p3185966
 
 
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Грузия закрывает свои границы, не так как в Украине гибридно все.
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Загубись в тумані як і попередній твій комент.
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