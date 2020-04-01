 Вчера во время вражеского обстрела наемников РФ погиб 22-летний украинский воин Александр Маланчук. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший военный капеллан львовской Академии сухопутных войск, епископ УГКЦ Степан Сус, передает Цензор.НЕТ.

"Покойся с Богом, Саня! Вечная память! От рук врагов Украины, оккупантов, которые хотят снятия санкций и жить так, как бы ничего и не было, в зоне проведения боевых действий погиб офицер Александр Маланчук - выпускник Национальной академии сухопутных войск, который проходил службу в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде. Вспомним о нем в молитве !!! Помните Героев Украины!!!" - написал он.



Фото: Черновицкая ОГА

Как сообщили в Черновицкой ОГА, Александр Маланчук, 1997 года рождения погиб 31 марта во время выполнения воинского долга. Он был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-вой горно-штурмовой роты воинской части А3029. 2019 поступил на военную службу по контракту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера во время выполнения боевого задания от пули снайпера террористов погиб украинский воин Владимир Мовчанюк, - Винницкая ОГА

"Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким в связи со смертью лейтенанта Александра Маланчука. Вечная память Герою!" - сказано в сообщении.



Фото: Сус/Facebook

Львовское издание Zaxid.net уточняет, что погибшему было 22 года. Его смерть подтвердили в пресс-службе 10-й ОГШБр. Коллеги по службе Александра Маланчука сообщили, что он погиб этой ночью вблизи поселка Лебединское Донецкой области.

Напомним, как сообщили ранее в пресс-центре ОС, 31 марта, во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.