EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Фоторепортаж
  1806  10
Материалы по теме:
Все про:карантин (1896) Минздрав (2432) ГСЧС (2553) COVID-19 (2691) коронавирус (1370)

 Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во взаимодействии с территориальными органами Нацполиции и учреждениями здравоохранения, сотрудниками ГУ ГСЧС Украины в областях и в городе Киеве оснащены временные пункты приема и сортировки больных короновирусом на территориях учреждений здравоохранения первой волны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Временные пункты приема оборудованы на базе палаток ГСЧС.

В оборудованных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19, в специализированные учреждения здравоохранения.

"Установка пунктов осуществляется по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронаврусной болезни", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил алгоритм стационарного лечения зараженных COVID-19

Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС 01

Во всех областях страны и городе Киеве установлено 217 таких пунктов.

Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС 02
Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС 03
Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС 04
Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС 05
Фото: сайт ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3185881
 
 
 Топ комментарии
 
депутатов там тоже будут принимать?
 показать весь комментарий
 
ну им же НЕ будут устраивать ВИП палаты с ВИП обслуживанием...
старшой обещал!! Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3280
 показать весь комментарий
 
Мангалы поставьте, может, сработает.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и что? их папередники майдан с водометов разгоняли, есть у кого учиться...
 показать весь комментарий
 
 
А чорні пакети для "продіагностовлених" там будуть вже чекати?
 показать весь комментарий
 
ну им же НЕ будут устраивать ВИП палаты с ВИП обслуживанием...
старшой обещал!! Спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных COVID-19 во всех областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3280
 показать весь комментарий
 
 
если этот обещал... моя душа за дорогих депутатов может не болеть: ВИП-палаты и палатки уже готовы и ждут-с
 показать весь комментарий
 
 
Скорее бы лето.. А то после посещения этих "мед пунктов" все слягут с пневмонией и без вируса. ( хотя морги могут в какой то момент и разгрузить)
 показать весь комментарий
 
 
Аваков нагнетает всеми силами. А снять постановочный ролик с забитым приемным отделением слабо? Вирус есть, я им сам переболел,но посмотрите видео из Испании со скучающей медсестрой (одной!) в приемной госпиталя!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх