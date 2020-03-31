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 За время карантина в суды не пустили 224 посетителя с признаками ОРВИ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы судебной охраны принимают меры по противодействию распространению острой респираторной болезни COVID-19 в судебных учреждениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, во всех 227 судах, органах и учреждениях системы правосудия, находящихся под охраной Службы судебной охраны, сотрудники ССО находятся в защитных масках, очках и перчатках. Каждый пункт пропуска обеспечен средствами для дезинфекции рук и предметов. Всем без исключения работникам и посетителям учреждений системы правосудия проводится дистанционная термометрия.

В частности, с начала карантинных мер в судебных учреждениях Киева и Киевской области в помещения судов не допущено 18 человек с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой.

В Закарпатской области и почти 1200 граждан, посещавших судебные учреждения, у 6 человек выявлена повышенная температура, поэтому их не пустили в суды и рекомендовали обратиться к врачам.

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Всего с начала карантинных мероприятий сотрудники Службы судебной охраны провели температурный скрининг почти 49 тысячам работников и посетителей судебных учреждений. 224 из них отказали в допуске в связи с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.

"Сотрудники Службы судебной охраны просят граждан с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности в судебных учреждениях, соблюдать карантинный режим и меры гигиены, не посещать учреждения судебной власти без крайней необходимости", - говорится в сообщении.

За время карантина в суды не пустили 224 посетителя с признаками ОРВИ 01
За время карантина в суды не пустили 224 посетителя с признаками ОРВИ 02

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За время карантина в суды не пустили 224 посетителя с признаками ОРВИ 03
За время карантина в суды не пустили 224 посетителя с признаками ОРВИ 04
За время карантина в суды не пустили 224 посетителя с признаками ОРВИ 05
За время карантина в суды не пустили 224 посетителя с признаками ОРВИ 06
Фото: court.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3185839
 
 
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Приходять з отаманами до кошового у курінь , усі четверо разом кланяються йому. «Здорові були, вельможний пане», - кажуть. А кошовий відповідає: «Здорові, здорові, панове отамани, прошу сідати». Козаки-позивачі, стоячі біля дверей при порозі, теж кланяються кошовому низенько і кладуть паляниці на сирно: «Уклін вам, вельможний пане, хлібом і сіллю». - «Дякую, панове-молодці, за хліб і за сіль, - відповідає вельможний і запитує отаманів: - Що це у вас, панове отамани, за козаки?» Отамани починають переказувати кошовому всю справу й пригоду їхню підряд, як було спочатку й до кінця, а козаки стоять коло порога. Вислухавши справу, кошовий звертається до кривдника: «Ну як же ти, братику, гадаєш вирішити з цим козаком? - показує на скривдженого. - Вас судила паланка, вас судили отамани, вас судив і суддя військовий, а потім діло дійшло й до мене. Вислухавши все, я визнаю, що паланка розсудила діло ваше правильно, це я стверджую і визнаю тебе в усьому винним. Так тепер ти вже мені скажеш: чи згоден ти скривдженого вдовольнити?» - «Ні, вельможний пане, вимагає лишнє, і я не згоден на те». Врешті-решт кошовий каже гучно, суворо й гнівно: «Так ти, братчику, не згоден?» - «Так, вельможний пане, не згоден, у волі вашій», - і кланяється йому низько. «Ну добре, якщо ти не згоден…» - отамани встають з місця, бачачи кошового в гніві, вклоняються йому разом із козаками - всі четверо разом і, прощаючись за звичаєм із кошовим, виходять з куреня; козаки-позивачі, теж вклонившись, кажуть вельможному: «Прощавайте, вельможний пане!» - «Прощавайте, пани-молодці, і нас не забувайте, - каже насамкінець кошовий і виходить слідом за ними з куреня. А коли вийдуть усі на подвір'я, то кошовий гукне сторожі: - Сторожо, київ!» Вартові біжать і несуть киї оберемками. А вельможний каже: «Ну, лягай, братчику, ось ми тебе провчимо, як по правді жити й панів шанувати». - «Помилуй, вельможний пане», - заволає винуватець не своїм голосом. «Ні, братчику, нема вже помилування, якщо ти такий упертий. Козаки! На руки і на ноги сідайте, каптан йому на плечі закидайте! Сторожо, бийте його, ****** сина, добре киями, щоб знав, почім ківш лиха!» І коли киї почнуть між собою гомоніти з того й іншого боку, то винний козак тоді вже мовчить та прислухається до готового, що скажуть. Коли винуватця добряче почастують, тобто 50 чи 100 київ дадуть, то кошовий знов гукне: «Годі!» - і сторожа, піднявши киї на плечі, стоїть, як солдати з рушницями на чатах, а козаки винуватого ще тримають, сидячи на руках і ногах, очікуючи останнього рішення. Тоді кошовий звертається до винуватця: «Послухай, братчику. Як паланка вирішила і скільки скривджений вимагає - заплати неодмінно, зараз заплати, на моїх очах». Винуватий, лежачи, відповідає: «Чую, вельможний пане, чую і готовий все виконати, що накажеш». - «А що оце тебе вибили, то зноси здоровий, щоб ти не дуже мудрував і не опинався, - веде своєї кошовий, - може, тобі, братчику, ще добавити київ?» На те винуватець зі сльозами зойкне: «й, помилуй, помилуй, вельможний пане! Буде з мене й цього довіку. Не буду упиратися й шануватиму панство». Нарешті, коли вельможний угамується, тобто перестане сердитися, то скаже козакам і сторожі своїй, що екзекуцію справляла: «Ну годі, вставайте і козака на волю відпускайте, а киї подалі ховайте». Отак і вирішується доля винного, приймається ухвала без усякого судочинства на папері. Якщо винуватець має при собі гроші, він тут же платить скривдженому, скільки належить; якщо ж не має, то кошовий звертається до отамана кривдникового куреня, який тут же при судочинстві присутній: «Ну, пане отамане, принеси зараз гроші із свого куреня й задовольни зобидженого, а з цим опісля вчини, як хочеш, маєш право стягнути з нього».
Ось які у нас були суди і права за запорозькими звичаями. І хай на 1000 чи 10000 сума у позовній справі, за один тиждень усе вирішиться і далі тинятися по судах не стануть. Таким же чином і тяжкі злочини розглядалися, а саме: крадіжки, пограбування й убивства, інші протизаконні вчинки, за які засуджували до смертної страти.
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Недопуск громадян в приміщення суду це порушення прав громадян! Суди не мали права обмежувати допуск відвідувачів!
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На тім пожарищі

Одна тільки й осталась

В Батурині хата.

Легенда пов'язує Будинок в кінці ХVІІ ст. з роботою найвищого судового органу Лівобережної України - Генерального військового суду. Становлення козацької судової системи відбувалося одночасно з формуванням козацтва як стану. Генеральний військовий суд був судом вищої інстанції в особливо важливих справах, справах генеральної старшини. Він розглядав апеляції на рішення судів нижчих інстанцій. У двокамерному підвалі, з якого, за переказами старожилів підземний хід вів аж до Батуринської фортеці, було розміщено кімнату слідства й камеру ув'язнення.
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теперь у ермаков хронический насморк и кашель...
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На третьому фото поліція розстрілює людину🤢
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тепеерьмногие могут резать правду, правду и только правду не под давлением, а под температурой
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