 За время карантина в суды не пустили 224 посетителя с признаками ОРВИ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, во всех 227 судах, органах и учреждениях системы правосудия, находящихся под охраной Службы судебной охраны, сотрудники ССО находятся в защитных масках, очках и перчатках. Каждый пункт пропуска обеспечен средствами для дезинфекции рук и предметов. Всем без исключения работникам и посетителям учреждений системы правосудия проводится дистанционная термометрия.

В частности, с начала карантинных мер в судебных учреждениях Киева и Киевской области в помещения судов не допущено 18 человек с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой.

В Закарпатской области и почти 1200 граждан, посещавших судебные учреждения, у 6 человек выявлена повышенная температура, поэтому их не пустили в суды и рекомендовали обратиться к врачам.

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Всего с начала карантинных мероприятий сотрудники Службы судебной охраны провели температурный скрининг почти 49 тысячам работников и посетителей судебных учреждений. 224 из них отказали в допуске в связи с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.

"Сотрудники Службы судебной охраны просят граждан с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности в судебных учреждениях, соблюдать карантинный режим и меры гигиены, не посещать учреждения судебной власти без крайней необходимости", - говорится в сообщении.





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Фото: court.gov.ua

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