 За время карантина в суды не пустили 224 посетителя с признаками ОРВИ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, во всех 227 судах, органах и учреждениях системы правосудия, находящихся под охраной Службы судебной охраны, сотрудники ССО находятся в защитных масках, очках и перчатках. Каждый пункт пропуска обеспечен средствами для дезинфекции рук и предметов. Всем без исключения работникам и посетителям учреждений системы правосудия проводится дистанционная термометрия.
В частности, с начала карантинных мер в судебных учреждениях Киева и Киевской области в помещения судов не допущено 18 человек с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой.
В Закарпатской области и почти 1200 граждан, посещавших судебные учреждения, у 6 человек выявлена повышенная температура, поэтому их не пустили в суды и рекомендовали обратиться к врачам.
Всего с начала карантинных мероприятий сотрудники Службы судебной охраны провели температурный скрининг почти 49 тысячам работников и посетителей судебных учреждений. 224 из них отказали в допуске в связи с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.
"Сотрудники Службы судебной охраны просят граждан с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности в судебных учреждениях, соблюдать карантинный режим и меры гигиены, не посещать учреждения судебной власти без крайней необходимости", - говорится в сообщении.
Ось які у нас були суди і права за запорозькими звичаями. І хай на 1000 чи 10000 сума у позовній справі, за один тиждень усе вирішиться і далі тинятися по судах не стануть. Таким же чином і тяжкі злочини розглядалися, а саме: крадіжки, пограбування й убивства, інші протизаконні вчинки, за які засуджували до смертної страти.
Одна тільки й осталась
В Батурині хата.
Легенда пов'язує Будинок в кінці ХVІІ ст. з роботою найвищого судового органу Лівобережної України - Генерального військового суду. Становлення козацької судової системи відбувалося одночасно з формуванням козацтва як стану. Генеральний військовий суд був судом вищої інстанції в особливо важливих справах, справах генеральної старшини. Він розглядав апеляції на рішення судів нижчих інстанцій. У двокамерному підвалі, з якого, за переказами старожилів підземний хід вів аж до Батуринської фортеці, було розміщено кімнату слідства й камеру ув'язнення.