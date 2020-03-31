 Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "УнасNews".
Акцию организовал местный житель Игорь Матвиюк. Он говорит, что 3 месяца назад вернулся домой с заработков в Италии, "чтобы что-то сделать на Родине".
"Сейчас не время заниматься чем-то другим. Нужно все бросить и делать то, что мы делаем", — пояснил Матвиюк.
Акция с гробом, по мнению Матвиюка, должна была "взбудоражить" местных жителей. До этого он и его единомышленники расклеивали по городу флаеры с предостережениями, но люди, по его словам, продолжали пренебрегать карантинными мерами.
Читайте на Цензор.НЕТ: Традиционная реакция церкви, актуальная в условиях распространения коронавируса, - крестный ход прошел в Виннице. ФОТОрепортаж
"Нужно было выезжать раньше. Один день — не в рублях, а в жизнях — тысяча. Я говорю о примере Италии. Мне больно — Италия, я там работал и знаю", — сказал Матвиюк. В планах было возить по городу два гроба на разных машинах одновременно, чтобы донести идею до большего числа людей.
Полиция несколько раз штрафовала Матвиюка за нарушение ПДД. Ему выписывали штраф в размере 170 гривен.
Накануне машину окружили несколько "молодых людей спортивного вида". Они угрожали поджечь машину, а активистов застрелить, потому что "дети пугаются черного гроба". После вмешательства полиции машина смогла проехать. Позднее Матвиюк сообщил, что неизвестные разбили лобовое стекло в машине, сломали гроб и выкрали звуковую аппаратуру.
Также на Цензор.НЕТ: Следком РФ открыл уголовное дело из-за акции у посольства РФ в Киеве: обстреляли пиротехникой, надругались над флагом
Полиция открыла уголовное производство о краже (по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины). Акция, по словам организаторов, пока приостановлена.
надпись ЗА-ДУ-МАЙ-СЯ ! вспомнили обыватели грешки свои на выборах
корысни рэчи робляться тыхо.
3 типові аргументації:
1. Ета проста гріп
2. Ми всє всьо равно перебалєєм. І ета аксіома
3. А ви відєлі статістіку смєртнасті по гріпу/онкології/діарєє?
Карочє, дурачьо, нєт нікакой апаснасті - разнасітє баціли смєлєє
Акцию организовал местный житель Игорь Матвиюк. Он говорит, что 3 месяца назад вернулся домой с заработков в Италии, "чтобы что-то сделать на Родине". Источник: https://censor.net.ua/p3185838
Кто людям помогает, тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя.
Ідіот. Під час Карантину треба сидіто вдома, а не таскатися по місту.