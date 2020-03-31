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 Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали. ФОТОрепортаж

По улицам Староконстантинова Хмельницкой области несколько дней колесил грузовик с гробом, украшенным надписью "Задумайся". Из громкоговорителя женский голос призывал горожан оставаться дома, соблюдая карантин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "УнасNews".

Акцию организовал местный житель Игорь Матвиюк. Он говорит, что 3 месяца назад вернулся домой с заработков в Италии, "чтобы что-то сделать на Родине".

"Сейчас не время заниматься чем-то другим. Нужно все бросить и делать то, что мы делаем", — пояснил Матвиюк.

Активистам, возившим по улицам гроб с надписью Задумайся и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали 01

Акция с гробом, по мнению Матвиюка, должна была "взбудоражить" местных жителей. До этого он и его единомышленники расклеивали по городу флаеры с предостережениями, но люди, по его словам, продолжали пренебрегать карантинными мерами.

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"Нужно было выезжать раньше. Один день — не в рублях, а в жизнях — тысяча. Я говорю о примере Италии. Мне больно — Италия, я там работал и знаю", — сказал Матвиюк. В планах было возить по городу два гроба на разных машинах одновременно, чтобы донести идею до большего числа людей.

Активистам, возившим по улицам гроб с надписью Задумайся и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали 02

Полиция несколько раз штрафовала Матвиюка за нарушение ПДД. Ему выписывали штраф в размере 170 гривен.

Активистам, возившим по улицам гроб с надписью Задумайся и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали 03Активистам, возившим по улицам гроб с надписью Задумайся и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали 04

Накануне машину окружили несколько "молодых людей спортивного вида". Они угрожали поджечь машину, а активистов застрелить, потому что "дети пугаются черного гроба". После вмешательства полиции машина смогла проехать. Позднее Матвиюк сообщил, что неизвестные разбили лобовое стекло в машине, сломали гроб и выкрали звуковую аппаратуру.

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Полиция открыла уголовное производство о краже (по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины). Акция, по словам организаторов, пока приостановлена.

Активистам, возившим по улицам гроб с надписью Задумайся и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали 05
Активистам, возившим по улицам гроб с надписью Задумайся и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали 06
Активистам, возившим по улицам гроб с надписью Задумайся и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали 07
Активистам, возившим по улицам гроб с надписью Задумайся и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали 08

Источник: https://censor.net.ua/p3185838
 
   
 Топ комментарии
 
люди не хотят смотреть в зеркало, если рожа кривая
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Хмельницкая область папу Овоща очень оплакивала - помню в 2014 мы приехали из Донецка и о..уели от этой ваты!
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Машинку надо было покрасит в цвет молодей травки на Криворожских клумбах. В ЗЕлёный. И написать, - Думай ТЕ.
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люди не хотят смотреть в зеркало, если рожа кривая
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не гроб их разозлил, а

надпись ЗА-ДУ-МАЙ-СЯ ! вспомнили обыватели грешки свои на выборах Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали - Цензор.НЕТ 5093
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похоже на правду. чел был просто не в тебе наших реалий, вот и влетел, желая сделать добро. Ну, или, как вариант - именно на этом он и хотел сделать акцент, а про Италию и втрус - для отмазки. Не оценили зеленые сарказма. Или - оценили. Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали - Цензор.НЕТ 4824
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бо не положили в гроб муляж медведчукчи с рабиновичем...
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то октивисты,пиар ...тобто из клоунов...
корысни рэчи робляться тыхо.
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для разбивших- будет прозрачный полиэтиленовый пакет.
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гапром проиграл очередной суд в стокгольме.на этот раз польше.и обязал выплатить польше 1,5 милиарда долларов.очередная победа путина.
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а чо в кавычках?для польши действительно победа...
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Попробуй в Германии сделат то что сделал этот "активист". В особое время получишь лет 15 за причинение вреда социальному порядку. Не удивлюсь если его об этом "ихтамнеты" попросили.
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іхтамнєтскіє ботяри навпаки тут всіх заспокоюють.
3 типові аргументації:
1. Ета проста гріп
2. Ми всє всьо равно перебалєєм. І ета аксіома
3. А ви відєлі статістіку смєртнасті по гріпу/онкології/діарєє?

Карочє, дурачьо, нєт нікакой апаснасті - разнасітє баціли смєлєє
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Ви що?Це мудрий нарід,тут таких аж 73%.
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Хмельницкая область папу Овоща очень оплакивала - помню в 2014 мы приехали из Донецка и о..уели от этой ваты!
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Вроде, как и плохо, что машину "активистам" разбили. А с иной стороны ...Потому, как нечего нагнетать истерию и панику.
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ну как при сссере, так и есть. Это расплата за демократию.
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Активист явно не в себе, Безумного Макса насмотрелся. Активист работал на рашку? Все для новостей Кремля.
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Почему ты Италию называешь "рашкой"?

Акцию организовал местный житель Игорь Матвиюк. Он говорит, что 3 месяца назад вернулся домой с заработков в Италии, "чтобы что-то сделать на Родине". Источник: https://censor.net.ua/p3185838
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вы рузке всегда на дурачка падаете, "ихтамнет" ты все правильно понял Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали - Цензор.НЕТ 9993
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попи РПЦ їздили розприскували бак посєви по містах та селищах - то було норм?
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Їздили, продавали труни. А народ без роботи сидить, грошей нема, а така спокуса труну купити. От і здали нерви.
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********** не бажають думати...Нехай не заважає виздихати
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Машинку надо было покрасит в цвет молодей травки на Криворожских клумбах. В ЗЕлёный. И написать, - Думай ТЕ.
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Правильно сделали. Чего оно само дома не сидит раз такое умное?
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вон ***** сидит на валдае-и не отсвечивает... Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали - Цензор.НЕТ 294.только на ромашке гадает "заразился-не заразился".хотя там ромашек еще нет,но неважно
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..должна была "взбудоражить" местных жителей.Источник: https://censor.net.ua/p3185838 - от она их и взбудоражила ! Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали - Цензор.НЕТ 6186
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Залякав вусмерть.

Кто людям помогает, тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя.
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Наївний чоловік, кого ти просиш задуматися, 73% ? У них ж така функція відсутня.
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Не, функция есть. Но строка закомментирована.
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_Пытался вынудить страусов вытащить бошки из... песка. Результат эксперимента совпал с ожидаемым.
Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали - Цензор.НЕТ 6682
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Людей можна зрозуміти. Засобів захисту немає, ліків немає, лікарів немає, роботи немає. А тут ще гроби по вулицях возять.
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вставай, ти якесь окацаплене до непристойності. Роботи нема? Та мені, дідові за сімдесять, хоч телефон вимикай, дзвонять щодня пропонуючи чергову роботу. А от те "ліків немає, лікарів немає", якось дуже смердить шаріївщиною. Тому здрисни з обрію і не сміши людей, невдахо. Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали - Цензор.НЕТ 7286
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На подив, деякі "мишебратья" теж дружать із гумором. Щоправда, прізвище машиніста скоріше українське:
Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили машину, а гроб сломали - Цензор.НЕТ 631
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Человеку не все равно , его поддержать надо , а вы реагируете неадекватно . Игорь , давай карточку ,призываю сброситься по 50 грн , пусть вставит стекло и починит машину и продолжает! К то за? Я думаю 5-6 тыс наберется на ремонт, а ему еще дизель покупать!
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То есть для украинской полиции во время войны и эпидемии провокаторы которые нагнетают панику это норма??? Хотя, давно понятно на кого то полиция работает.
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А як достукатись до людей,які товпами їдуть на природу жарити шашлики? з дітьми? батьками?
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для этого и есть полиция или в Украине уже не работают государственные службы?
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пацан дело делал. ведь нашего брата по другому не прошибеш. но.................... видно не всех долбо....бов вирус убил, или кому то он сильно мешал. теперь что, бить те машины которые с матюкальниками по городам ездят. они тоже нагнетают.
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"Один день - не в рублях (!!!), а в жизнях - тысяча. Я говорю о примере Италии. Мне больно - Италия, я там работал и знаю", - сказал провокатор Матвиюк
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Он не такой старый чтобы помнить совок. думаю о ментально в россии. может получает деньги в рублях за акции? То что он делает это признаки работы ССО вражеского государства.
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а шо, вполне себе европейский цивилизованный способ борьбы с недоумками
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Акция, конечно, не однозначная и кого-то может надоумила и спасла! Но после одного штрафа, нормальный человек вряд ли полез опять бы на рожон!
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А чому він під час Карантину в Італії не вештався на своїй машині по вулицях?

Ідіот. Під час Карантину треба сидіто вдома, а не таскатися по місту.
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Велика частина нашого населення--тупе бидло. Ця частина,як правило.звинувачує іншихв тих чи інших порушенях чи злчинах. Але суть полягає в тому,що якраз це населення і є порушниками і вони ніколи не хочуть подивитись на себе в дзеркало.
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По моему мнению ,не правы обе стороны . Кто паниковал тот и будет паниковать ,кто считает себя бессмертным тот и не будет придерживаться правил карантина . А быдляцкие угрозы и порча имущества ,обычное наше жлобство .
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Бегом в машину и прошвырнись по своей Маскве на такой постапокалиптической колымаге. Увидим как далеко заедешь
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