 Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "По предварительной версии следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у граждан деньги. Облагая "данью" представителей коммерческих структур, они "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое давление и физическое насилие. Один из главарей организованной преступной группировки является депутатом Свалявского райсовета.
Во время следственных действий в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили наркотические вещества, деньги в иностранной и национальной валютах, оружие, кастеты, патроны различного калибра, которые злоумышленники использовали для запугивания граждан.
Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки 24 тысяч долларов США от местного жителя. Решается вопрос об объявлении 8 участникам группы о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по статьям 255, 189, 307 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия".
Также в СБУ отметили: "Кроме этого была разоблачена и блокирована разветвленная межрегиональная сеть по изготовлению и сбыту наркотических средств. В частности, правоохранители задокументировали и разоблачили группу лиц, в которую входили как организаторы наркотрафика, так и наркокурьеры. Группа работала на территории Мукачево, Свалявы и Ужгорода.
В ходе обысков изъяты значительные объемы наркотических веществ: более 0,5 килограмма метамфетамина, а также каннабис и таблетки психотропного действия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".
"Да здравствует наш суд! Самый гуманный в мире суд!".
Три пути из четырех возможных имеют примерно равные шансы на реализацию…
В Украине сложилось так называемое криминальное государство, для которого характерны:
- сращивание в единый симбиоз высшего чиновничества, силовиков, политической верхушки и крупного бизнеса с мафией, бандитами и ворами;
- отсутствие верховенства права и справедливости, и опора криминального государства на одно голое насилие;
- имитация демократических процедур, как защитная реакция.
Такое мнение изложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
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Справедливо поступил вопрос:
Каковы могут быть пути выхода из того криминального государства, которое сложилось в Украине?
Отвечаю.
История знает лишь четыре принципиально возможных пути выхода из того государственно- криминального партнерства, которое сложилось у нас.
1. Коммунизм (национализация собственности).
2. Фашизм (вождистская диктатура, корпоративизм, солидарность).
3. Либеральная демократия (реальное разделение властей).
4. Деградация и распад страны.
Других путей нет.
Первый путь для нас сейчас исключен, так как мы недавно вышли из коммунизма.
Все остальные три пути, на мой взгляд, имеют примерно равные шансы на реализацию.
я там був колись давно
https://zakarpattya.net.ua/News/200908-V-SBU-rozpovily-pro-zatrymannia-OZU-iz-deputatom-Svaliavskoi-rairady-u-skladi-obkladaly-danynoiu-*************-i-vybyvaly-borhy-FOTO
«Відро́дження» - політична партія, створена 2004 року. Нині голова партії - Віктор Бондар (народний депутат з Староконстантинівського і Полонського районів Хмельниччини, голова депутатської групи в ВР "За майбутнє"). Власники партії - Віталій Хомутиннік та Геннадій Кернес.