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Все про:Закарпатье (1750) ОПГ (222) организованная преступность (38) СБУ (14505)

 Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины задержали организованную преступную группировку, участники которой подозреваются в причастности к совершению ряда тяжких преступлений на территории области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "По предварительной версии следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали у граждан деньги. Облагая "данью" представителей коммерческих структур, они "выбивали" несуществующие долги, при этом применяли психологическое давление и физическое насилие. Один из главарей организованной преступной группировки является депутатом Свалявского райсовета.

Во время следственных действий в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили наркотические вещества, деньги в иностранной и национальной валютах, оружие, кастеты, патроны различного калибра, которые злоумышленники использовали для запугивания граждан.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группировки 24 тысяч долларов США от местного жителя. Решается вопрос об объявлении 8 участникам группы о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по статьям 255, 189, 307 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия".

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Также в СБУ отметили: "Кроме этого была разоблачена и блокирована разветвленная межрегиональная сеть по изготовлению и сбыту наркотических средств. В частности, правоохранители задокументировали и разоблачили группу лиц, в которую входили как организаторы наркотрафика, так и наркокурьеры. Группа работала на территории Мукачево, Свалявы и Ужгорода.

В ходе обысков изъяты значительные объемы наркотических веществ: более 0,5 килограмма метамфетамина, а также каннабис и таблетки психотропного действия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".

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Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ 01
Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ 02
Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ 03
Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ 04
Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3185817
 
   
 Топ комментарии
 
А потом будет:
"Да здравствует наш суд! Самый гуманный в мире суд!".
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Я уж впрям подумал - ликвидирована, а хер...
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Ато! Сам читаю - уява малює калюжі крові, відрубані руки і голови. Далі дивлюся фото - бандити не лише живі і здорові, але навіть не пока лічені. 😊
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дайте угадаю от какой партии депутат
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Я уж впрям подумал - ликвидирована, а хер...
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поки не ліквідують ОПЗЖ і Замайбах - ця банда "працюватиме".
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Раньше бы сказал что …. поедут лес валить , который не сажали и будут их киздить что резинового коня. Сейчас не знаю что и говорить.
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ооочень большие условные сроки или депутаты поберут на поруки
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А потом будет:
"Да здравствует наш суд! Самый гуманный в мире суд!".
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Криминальное государство Украина: пути выхода Март 31, 2020Без рубрикиКомментарии
Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 964Три пути из четырех возможных имеют примерно равные шансы на реализацию…
В Украине сложилось так называемое криминальное государство, для которого характерны:
- сращивание в единый симбиоз высшего чиновничества, силовиков, политической верхушки и крупного бизнеса с мафией, бандитами и ворами;
- отсутствие верховенства права и справедливости, и опора криминального государства на одно голое насилие;
- имитация демократических процедур, как защитная реакция.
Такое мнение изложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
В тему - Почему Зеленскому плевать на всех украинцев - политолог
Справедливо поступил вопрос:
Каковы могут быть пути выхода из того криминального государства, которое сложилось в Украине?
Отвечаю.
История знает лишь четыре принципиально возможных пути выхода из того государственно- криминального партнерства, которое сложилось у нас.
1. Коммунизм (национализация собственности).
2. Фашизм (вождистская диктатура, корпоративизм, солидарность).
3. Либеральная демократия (реальное разделение властей).
4. Деградация и распад страны.
Других путей нет.
Первый путь для нас сейчас исключен, так как мы недавно вышли из коммунизма.
Все остальные три пути, на мой взгляд, имеют примерно равные шансы на реализацию.
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Деградация и распад страны отменяется, поскольку мы в данный момент это переживаем.
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Навряд чи українцям притаманний фашизм із генетично скетичним відношенням до лідера. "Де два україця -там три гетьмана" Але і "Два українці -партизанський загін" і "Три українці, це партизанський загін і зрадник" -це все про нас,- українці.
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5. Найреальніший і навіть необхідніший зараз варіант щоб покінчити зі всім цім @лядством це ВІЙСЬКОВА ДИКТАТУРА (!)
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Оди типочек от пояса в экипировке, снизу... джинсы. Тю.
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Модератори, розрізняйте поняття "задержали ... группировку" та "Банда ... ликвидирована" Банда вымогателей во главе с депутатом Свалявского райсовета ликвидирована на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 643
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нужно разрешить сбу просто расстреливать ублюдков на месте! в казне и так денег нет, а нужно еще ублюдков содержать...
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Було б дуже здорово,якби ліквідували,прі папиткє к бєхству.Бо зараз на суд ніякої надія. Один чорт,випустять.А так- раз,і питання вирішено позитивно...
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А группировку Ермак и братан, СБУ когда будет брать?
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місцеві називають Сваляву - Халява
я там був колись давно
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когда уже будут новости - при задержании были застрелены участники бандформирования ???
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Як повідомляло Закарпаття онлайн, попередньо відомо, що затриманий - депутат Свалявської райради від "Відродження" Микола Сацик, близький до Михайла Ланя (кореш Суркісів), ексдепутата Верховної Ради більше відомого на прізвисько «Блюк».
https://zakarpattya.net.ua/News/200908-V-SBU-rozpovily-pro-zatrymannia-OZU-iz-deputatom-Svaliavskoi-rairady-u-skladi-obkladaly-danynoiu-*************-i-vybyvaly-borhy-FOTO

«Відро́дження» - політична партія, створена 2004 року. Нині голова партії - Віктор Бондар (народний депутат з Староконстантинівського і Полонського районів Хмельниччини, голова депутатської групи в ВР "За майбутнє"). Власники партії - Віталій Хомутиннік та Геннадій Кернес.
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Я думал на самом деле ликвидирована банда, а оказывается прОсто задержаны пока, до внесения залога наверное.
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В Україні слово "депутат", давно і стійко асоціюється із словом "злодій в законі"
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bit.ly/3dIvfuz - Не хвататет денег на карантине?!? Получи 24000 UAH в приветсвенном пакете!!!
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