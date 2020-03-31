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 Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19. ФОТО+ВИДЕО

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Состояние врача оценивается как удовлетворительное. Неделю назад с Денисом Проценко встречался президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

В заявлении указывается, что состояние Проценко оценивается как удовлетворительное. В настоящее время он находится на лечении в этой же больнице. Собеседники сообщили, что серьезных изменений в работе инфекционного центра пока нет, однако переход на другой режим не исключен.

Сам Проценко у себя в Facebook признал, что у него положительный тест на коронавирус. "Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", - сообщил он.

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Контактировавший с Путиным врач главной коронавирусной больницы России заразился COVID-19 01

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко. После появления информации о положительном тесте на коронавирус у Проценко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "регулярно тестируется на коронавирус, все нормально".

Вместе с президентом России Владимиром Путиным инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта посетили мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все они общались с Денисом Проценко, не соблюдая при этом рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения социальную дистанцию как минимум в 1 метр.

Тогда Проценко предупредил Путина о возможном повторении в России "итальянского сценария" с большим числом заболевших и умерших.

Источник: https://censor.net.ua/p3185767
 
   
 Топ комментарии
 
давай , Проценко , не підвиди - весь Світ , за тебе , кулаки тримає ! Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 5053
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В Питере самоизолировавшиеся жители дома выбрасывают мусор из окон.
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В Питере самоизолировавшиеся жители дома выбрасывают мусор из окон.
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У них есть мусор ? Пишут , что всё съедают .
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они боятся что выкинут мусор будут возвращаться назад, а тут полиция - а куда это вы ходите?
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они боятся что выкинут мусор будут возвращаться назад, а тут полиция - а куда это вы ходите?
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это какой-то глюк уже. Ответ был на первый комментарий - что выбрасывают мусор из окон.
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давай , Проценко , не підвиди - весь Світ , за тебе , кулаки тримає !
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Пристойна Миша@l3lW3mgEWRY3ChT

Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)

Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
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эх, люблю я местных политических аналитиков за интеллект и оптимизм
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Якщо Путін помре від зустрічі з людиною прізвище якої закінчується на ко, то це буде дуже символічно.
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Да почти половина лаптерейха имеют фамилии на -ко, -ук, -юк. Это ничего не меняет. Манкурты.
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Це викликає в них руйнівний когнітивний дисонанс і як наслідок - руйнація психіки, що спричиняє психосоматичним захворюванням...падіння імунітету, яким не втрать шанс скористатися короновірус...і з цим Проценко може бути не все так просто...
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Сподіваюсь врач від Фуйла заразився Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 8528
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Та заспокойтеся... Їх там штук шість, "Путіних"... Невже вони всі з лікарем зустрічалися?...
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Хутин у них навсегда ) Лет через 40 сделают еще электронную версию
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зроблять голограму і вона буде правити вічно !
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Вспомнилось произведение Александра Беляева "Голова профессора Доуэля". )
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****
и апять...среди двойников паника - кого-то ж надо либо укарантинить - чтоб показать героическую борьбу организма... либо еще веселее - умавзолеить ! )))
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Все буде простіше - коли підніметься "русский бунт, бєссмислєнний і беспощадний...", вони одного "уконтрапуплять", обізвуть "диктатором", звалять на нього всі гріхи, розкажуть як вони його смертельно боялися, і почнуть "стару казочку на новий лад", про створення в Росіі демократії...
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То-то Людмила Путина сбежала от того конвейера... Да еще свой настоящий - педофил...
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Мудрейший вошдь всплыл в наспех склеенным скотчем кабинете где-то в одном из дальних бункеров. Будет проводить совещание о посевной.

Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 4055 Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 9989
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Власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии. Об этом сообщает портал организации Reporters Without Borders (RSF).

По данным правозащитников, всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях. Оно было также исключено из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения Туркмении рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.

В то же время, граждан, которые носят маски на улице и говорят про пандемию коронавируса в мире, могут быть арестованы сотрудниками органов внутренних дел в штатском.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом гармалы.
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Отбросьте эмоции!

То был 21 двойник путина.
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при чем, не самый удачный))) какой-то старый потрепанный - не жалко если и прихватит ))))
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Пока "Лебединое озеро" транслировать по всех их каналам не начнут, не стОит.
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дай Бог, дай Бог.... может хоть природа сделает то, что не может весь мир .
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Не может быть, чтобы Украине так повезло . . .
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Жалко что он как Брежнев со всеми не целуется.
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***** его и заразило ибо ***** и есть вирус !!!
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ну-ну..Фортуна!!! сколько ж можно тебе намекать!!!
***... не с нашим то счастьем ...
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Треба дати йому нормально сьорбнути, щоб з гарантією...
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Теперь врача забьют битами.
А кой-кому станет трудно дышать.
Его подключат к аппарату и накачают "новичком".
Старикашка не выжил.
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всех не перетравите ))) там этих двойников-тройников как гуталину ))))
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Ура, нарешті і до крабє напасть дістанеться
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Всегда удивляло - как человек, который выше ростом, исхитряется смотреть снизу вверх на кремлевского карлика?
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Читай Леоніда Соловйова, "Повість про Ходжу Насреддіна":
"- В чем состоит наипервейшая обязанность придворного? - спросил эмир.

Ходжа Насреддин ответил ему так:
- О великий и блистательный повелитель! Наипервейшая обязанность придворного состоит в каждодневном упражнении спинного хребта, дабы последний приобрел необходимую гибкость, без чего придворный не может достойным образом выразить свою преданность и свое благоговение. Спинной хребет придворного должен обладать способностью изгибаться, а также извиваться во всех направлениях, в отличие от окостеневшего хребта какого-нибудь простолюдина, который даже и поклониться не умеет как следует.
- Вот именно! - вскричал восхищенный эмир. - Вот именно, в каждодневном упражнении спинного хребта! Вторично объявляем наше благоволение мудрецу Гуссейну Гуслия!
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Зачем фото гея в новости о плешивом пид*ре?
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У головного лікаря Комунарки Дениса Проценко діагностовано коронавірус. 6 днів тому він зустрічався з Хлом і мав незахищений контакт (рукостискання). Хлу 67 років, за версією Ємця він вже труп. Давайте дамо природі шанс)
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Так еще неизвестно, кто кого заразил...кто истинный бацилоноситель
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Давай, вирус, не подведи, ещё всего одна жертва, и на этом эпидемию будем считать законченной.
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От ***** одни неприятности
Вот гляньте на нашего поцЗедента:
год назад был веселый парень
щедро всем все обещал-
Пообщался с ******-превратился в Фуйло
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кто из них гнал майданутых на майдан? наслаждайтесь успехами майдана
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Кацапи скоро будуть голодати і лізти в Україну за їжею, але у мене крім вечірнього йогурту нема що їм дати. Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 465
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и потому ваш свинарник покупает продуктов в рф в разы больше, чем продает
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У нас в Германии точно такой же случай. Меркель пообщалась с врачом, у него через пару дней нашли КВ19.
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ПроцеНКО.... прослеживается "бандеровский" след Правого сектора ( запрещенного в РФ) На "святое" покусились, на Самого, след тянется в Украину, фамилия то на НКО...
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Из 6 Ху*лов один под вопросом, но как минимум 5,5 ещё точно воняют на весь мир. Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 6397
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Трофейные мундиры всех армий перекраивались под стандартную униформу УПА - а именно френч с отворотами и накладными карманами по образцу. С трофейных мундиров убирали все знаки отличия и пришивали украинские трезубцы. Встречались у повстанцев комбинированные униформы и маскировочная гражданская одежда, например такая как больничный халат. В марте 2020 года украинец Проценко, зам. главы провода УПА, которого побратимы называли "Воїн у білому халаті" как никогда был на грани провала... (из Википедии) Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 5720
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чует моё сердце, скоро таки будет торжественно на сценах и на улицах, ну хорош, сами девитесь

https://www.youtube.com/watch?v=6Ssl7hS7jZ0

https://www.youtube.com/watch?v=8g6-WXyjKoI
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Ось ,яка лярва, поширила на,весь,Світ ,Вірус Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 5624 Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 5643
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Хло виток,всієї Світової нечисті!!!! Асенізаторів Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 2575
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Если даже эта путинская тварь и сдохнет от короны или от чего либо еще, то мы этого не узнаем. Там на подмену еще несколько копий завезли. Та может и нет этого ублюдка путина-оригинала уже, мы никогда этого не узнаем.
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В конце тоннеля замерцал лучик надежды..... Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19 - Цензор.НЕТ 386
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отлично, на конец ху*ло приобрел билет на концерт кабздона))) и лёвка лещенка кстати тож))
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Так шо получается ******** законтаченный и уже не впервой . Сколько же его двойников уже закочурилось.
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