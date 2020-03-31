 Контактировавший с Путиным врач главной "коронавирусной больницы" России заразился COVID-19. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
В заявлении указывается, что состояние Проценко оценивается как удовлетворительное. В настоящее время он находится на лечении в этой же больнице. Собеседники сообщили, что серьезных изменений в работе инфекционного центра пока нет, однако переход на другой режим не исключен.
Сам Проценко у себя в Facebook признал, что у него положительный тест на коронавирус. "Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", - сообщил он.
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко. После появления информации о положительном тесте на коронавирус у Проценко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "регулярно тестируется на коронавирус, все нормально".
Вместе с президентом России Владимиром Путиным инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта посетили мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Татьяна Голикова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все они общались с Денисом Проценко, не соблюдая при этом рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения социальную дистанцию как минимум в 1 метр.
Тогда Проценко предупредил Путина о возможном повторении в России "итальянского сценария" с большим числом заболевших и умерших.
Якщо комусь неприємно читати що_там_за_бетонною_стіною ру, просто проходьте мимо)
Сцаря нема. Ніхто не зна, де він, але всі впевнені, що сидить в бункері.
Страхи ми_всє_умрьом_з_голода змінились на природні короновірусні страхи.
Всі впевнені, що коїться щось дуже страшне, але власть скриває.
Задоволених сцарьом 1 процент. То вони Кримом були задоволені, а наслідки тепер всім гамузом скидають на хутіна.
хутін ефектно відпустив всіх на канікули, не сказавши ні слова про небезпеку (мо, бандерівець?) і всі ломонулись на шашлики.
Мацковський мер офігів і вивів на вулицю поліціянтів. Тепер там комендатська година (яку всі заперечують) і нікуди ходить не можна. По вєсях і містах адміністрація теж воює з громадянами, яким розповіли, що короновірус то фігня.
В Чечні людей без масок лупцюють поліпропіленовими палицями, що з цією метою роздали поліції.
Лікарі викладають розпачливі пости: прощайте, згину на роботі. Народ пропонує їм тікати і купляти маски за свій рахунок. Маша та що Захарова написала пост, що руські з Лондона умоляють її забрать в рашку, де лучча в мірє мєдіціна, а раша тудей Маргаріта просить багатих людей забезпечити лікарні засобми захисту.
Тролі, що ще тиждень назад порхали з меседжем "наша мідіціна краще ніж в Італії" і "ми побіділі коронавірус" сидять мовчечки, бо злобне насєлєніє б"є на звук лопатою.
Бардак
и апять...среди двойников паника - кого-то ж надо либо укарантинить - чтоб показать героическую борьбу организма... либо еще веселее - умавзолеить ! )))
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/
По данным правозащитников, всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях. Оно было также исключено из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения Туркмении рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.
В то же время, граждан, которые носят маски на улице и говорят про пандемию коронавируса в мире, могут быть арестованы сотрудниками органов внутренних дел в штатском.
Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом гармалы.
То был 21 двойник путина.
***... не с нашим то счастьем ...
А кой-кому станет трудно дышать.
Его подключат к аппарату и накачают "новичком".
Старикашка не выжил.
"- В чем состоит наипервейшая обязанность придворного? - спросил эмир.
Ходжа Насреддин ответил ему так:
- О великий и блистательный повелитель! Наипервейшая обязанность придворного состоит в каждодневном упражнении спинного хребта, дабы последний приобрел необходимую гибкость, без чего придворный не может достойным образом выразить свою преданность и свое благоговение. Спинной хребет придворного должен обладать способностью изгибаться, а также извиваться во всех направлениях, в отличие от окостеневшего хребта какого-нибудь простолюдина, который даже и поклониться не умеет как следует.
- Вот именно! - вскричал восхищенный эмир. - Вот именно, в каждодневном упражнении спинного хребта! Вторично объявляем наше благоволение мудрецу Гуссейну Гуслия!
Вот гляньте на нашего поцЗедента:
год назад был веселый парень
щедро всем все обещал-
Пообщался с ******-превратился в Фуйло
https://www.youtube.com/watch?v=6Ssl7hS7jZ0
https://www.youtube.com/watch?v=8g6-WXyjKoI