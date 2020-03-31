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 Один из украинских политзаключенных Сайфуллаев вышел на свободу после пяти лет в российской колонии, - Денисова. ФОТО

Крымский татарин Ферат Сайфуллаев вышел на свободу после незаконного содержания в российской исправительной колонии в течение 5 лет.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что несмотря на освобождение гражданин Украины в течение 8 лет будет ограничен в своих правах и свободах.

"Ведь в соответствии с решением суда РФ относительно Ферата Сайфуллаева установлен административный надзор, он будет ограничен в передвижении и свободном выборе места жительства. Кроме того, возможен запрет покидать территорию временно оккупированного Крыма без соответствующего разрешения так называемых органов внутренних дел РФ", - уточнила Денисова.

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Она также призывала международное сообщество в условиях распространения COVID-19 усилить давление на РФ по скорейшему освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются на российской и оккупированной территории.

Один из украинских политзаключенных Сайфуллаев вышел на свободу после пяти лет в российской колонии, - Денисова 01
Один из украинских политзаключенных Сайфуллаев вышел на свободу после пяти лет в российской колонии, - Денисова 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3185761
 
   
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вийшов і добре, а дєнісова тут яким боком?
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эти "политзаключенные" просто хотели убивать тех, кто не согласен с их трактованием корана! кстати, в вашем свинарнике их тоже приследовали, но плохо
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