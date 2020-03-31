 Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в Facebook мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"В соцсетях появилась информация о том, что в Днепро-Бугский морской порт направляется китайский балкер FENG DE HAI. Несколько дней назад капитан судна умер от коронавирусной инфекции. Это действительно так. Но поводов для паники нет - тело капитана уже не находится на балкере - его отгрузили еще в Турции, а само судно отправят на карантин, экипаж не выпустят в город", - сказал Сенкевич.
Он отметил, что это стандартная процедура, в порту знают о ситуации и принимают необходимые меры.
Отметим, что в субботу, 29 марта, турецкое издание denizhaber.net сообщило, что на борту балкера FENG DE HAI (IMO: 9727637, Flag: Hong Kong) китайской компании COSCO SHIPPING BULK CO LTD умер капитан.
Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Николаевской области пока не выявлено ни одного.
Это походу 3001-вый или вообще неучтенный
Лживая коммунистическая тоталитарная клоака поднявшаяся на деньгах запада
зачем нам этот подкидыш...?
Это очень распространенный случай, когда капитаны умирают гриппа прямо за штурвалом судна
Нет никакой опасности
Это все заговор мировой закулисы, чтобы продать побольше масок и навариться!
А в Испании в умерших от коронавируса вообще записывают тех кого сбила машина