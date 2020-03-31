EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  2425  21
Материалы по теме:
Все про:карантин (1802) Николаев (1254) Николаевская область (948) порт (411) COVID-19 (2589) коронавирус (1266)

 Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич. ФОТОрепортаж

Расположенный в Николаеве Днепро-Бугский морской порт примет китайский балкер FENG DE HAI, капитан которого умер от коронавируса.

Об этом сообщил в Facebook мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В соцсетях появилась информация о том, что в Днепро-Бугский морской порт направляется китайский балкер FENG DE HAI. Несколько дней назад капитан судна умер от коронавирусной инфекции. Это действительно так. Но поводов для паники нет - тело капитана уже не находится на балкере - его отгрузили еще в Турции, а само судно отправят на карантин, экипаж не выпустят в город", - сказал Сенкевич.

Он отметил, что это стандартная процедура, в порту знают о ситуации и принимают необходимые меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные власти Полтавы, Николаева и Сум усилили карантин

Отметим, что в субботу, 29 марта, турецкое издание denizhaber.net сообщило, что на борту балкера FENG DE HAI (IMO: 9727637, Flag: Hong Kong) китайской компании COSCO SHIPPING BULK CO LTD умер капитан.

Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич 01
Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич 02
Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич 03
Фото: denizhaber.net

Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Николаевской области пока не выявлено ни одного.

Также читайте: Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили

Источник: https://censor.net.ua/p3185731
 
 
 Топ комментарии
 
так говорите китайские методы позволяют победить коронавирус? Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 1362
 показать весь комментарий
 
А я завжди вірив, що іноплонетяни існують. Але не хочуть давати про себе знати через кацапів Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 3660
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кацап походу? В Николаеве нет морской воды. Там сходятся две реки: Южный Буг и Ингул
 показать весь комментарий
 
Если ковид выживает в воде, то перекройте воду в оселю и не мойте руки, мало ли Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 2379 вроде как бы на водоканале хлоируют воду и он умирает Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 595
 показать весь комментарий
 
так ось чому затонув Титанік? Бідний Леонардо Ді Капріо
 показать весь комментарий
 
А я завжди вірив, що іноплонетяни існують. Але не хочуть давати про себе знати через кацапів Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 3660
 показать весь комментарий
 
 
якого чорта китайський балкер на карантин в Україну?
 показать весь комментарий
 
так говорите китайские методы позволяют победить коронавирус?
 показать весь комментарий
 
 
Китай по ушам ездит всем миру, что 3000 погибших от короны
Это походу 3001-вый или вообще неучтенный
Лживая коммунистическая тоталитарная клоака поднявшаяся на деньгах запада
 показать весь комментарий
 
если тело забрала Турция...то какого фига они на укарантинили весь...балкер?
зачем нам этот подкидыш...?
 показать весь комментарий
 
 
У коронавируса смертность как у гриппа
Это очень распространенный случай, когда капитаны умирают гриппа прямо за штурвалом судна
Нет никакой опасности
Это все заговор мировой закулисы, чтобы продать побольше масок и навариться!
А в Испании в умерших от коронавируса вообще записывают тех кого сбила машина
 показать весь комментарий
 
 
так выглядит пропуск на берег для экипажа ... зачем их вообще в порт пускать
Капитан китайского балкера умер от коронавируса, судно пройдет карантин в порту Николаева, - мэр Сенкевич - Цензор.НЕТ 6673
 показать весь комментарий
 
Ось, а казав що не знаєш української мови!!! Вже половину написав
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх