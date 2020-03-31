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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:контрразведка (245) мигранты (599) нелегалы (284) СБУ (14505)

 За полгода контрразведка СБУ разоблачила и прекратила функционирование 6 организованных каналов незаконной натурализации иностранцев в ЕС и Украине. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины за полгода выявили и пресекли деятельность 6 организованных каналов незаконной натурализации в странах Евросоюза, а также противоправной легализации в Украине иностранцев, прежде всего из стран так называемого миграционного риска.

Оперативники спецслужбы установили и не допустили получения противоправным способом паспортов стран ЕС более 2 тысячами человек из числа граждан России, Республики Беларусь, Молдовы, жителей так называемых Приднестровья, ОРДЛО и других, сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Служба разоблачила более 40 иностранных граждан, причастных к незаконным сделкам по оформлению паспортов стран Евросоюза.

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Также за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях, принято решение о досрочном прекращении полномочий двух иностранных дипломатов.

За полгода контрразведка СБУ разоблачила и прекратила функционирование 6 организованных каналов незаконной натурализации иностранцев в ЕС и Украине 01
За полгода контрразведка СБУ разоблачила и прекратила функционирование 6 организованных каналов незаконной натурализации иностранцев в ЕС и Украине 02
За полгода контрразведка СБУ разоблачила и прекратила функционирование 6 организованных каналов незаконной натурализации иностранцев в ЕС и Украине 03
За полгода контрразведка СБУ разоблачила и прекратила функционирование 6 организованных каналов незаконной натурализации иностранцев в ЕС и Украине 04
За полгода контрразведка СБУ разоблачила и прекратила функционирование 6 организованных каналов незаконной натурализации иностранцев в ЕС и Украине 05
За полгода контрразведка СБУ разоблачила и прекратила функционирование 6 организованных каналов незаконной натурализации иностранцев в ЕС и Украине 06

Источник: https://censor.net.ua/p3185717
 
   
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Да, что там те каналы.
ВЕСНА ПРИШЛА! САЖАТЬ НАДО.
Вон и Лерос доказательства выложил.
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Где то читал Леросу до 8 грозят, если посадят - это тоже запишеться в выполнение обещании? Ведь не сказали каго и куда.
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тут на цензоре, статья что вместо того чтоб разоблачителю 10% вознаграждение иму грозят с тюремным заключением
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Аааа, ну я это читал. За пів року контррозвідка СБУ викрила та припинила функціонування 6 організованих каналів незаконної натуралізації іноземців в ЄС і Україні - Цензор.НЕТ 2118
Ермак потребовал чтобы СБУ возбудило уголовное дело против Лероса. Представляем как ржало СБУ. Но дело возбудило по ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
Компетентные люди говорят шо таки глухарь полный.
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очень хочеться узнать - дипломаты каких стран причастны, есть у кого то инфо об этом!
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а та цыфра на фото 40010 - это столько нелегальных документов? ах да, надеюсь, их всех наидёт, лишят гражданства и департирует обратно с запретом вьехать в ЕС на 50 лет.
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