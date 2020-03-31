 За полгода контрразведка СБУ разоблачила и прекратила функционирование 6 организованных каналов незаконной натурализации иностранцев в ЕС и Украине. ФОТО

Оперативники спецслужбы установили и не допустили получения противоправным способом паспортов стран ЕС более 2 тысячами человек из числа граждан России, Республики Беларусь, Молдовы, жителей так называемых Приднестровья, ОРДЛО и других, сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Служба разоблачила более 40 иностранных граждан, причастных к незаконным сделкам по оформлению паспортов стран Евросоюза.
Также за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях, принято решение о досрочном прекращении полномочий двух иностранных дипломатов.
ВЕСНА ПРИШЛА! САЖАТЬ НАДО.
Вон и Лерос доказательства выложил.
Ермак потребовал чтобы СБУ возбудило уголовное дело против Лероса. Представляем как ржало СБУ. Но дело возбудило по ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
Компетентные люди говорят шо таки глухарь полный.