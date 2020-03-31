 На месте выжженного леса возле станции метро "Лесная" в Киеве высадили новые деревья. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook.

"В 57 квартале Днепровского лесничества КП "Дарницкое" ЛПХ будет высажено 37 крупномерных деревьев (высотой около 2 м), среди которых клен, липа и сумах. Работы пройдут на участке 0,8 га, где произошел пожар два года назад. Предварительно здесь уже высажены сеянцы сосны и дуба", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что осенью 2018 г. на этой территории неизвестные уничтожили около 300 полувековых растений. Тогда специалисты КО "Киевзеленстрой" обследовали усохшие деревья и практически на каждом из них обнаружили отверстия, прикрытые непонятной зеленой замазкой. Они предположили, что в эти дыры были залиты химвеществом, которое и убило растения. А в начале сентября 2019 г. изувеченный лес пострадал от сильного пожара.

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Фото: Управление экологии и природных ресурсов КГГА/Facebook