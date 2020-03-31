EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Фоторепортаж
  3932  20
Все про:КГГА (2372) Киев (18837) экология (1224) растения (23)

 На месте выжженного леса возле станции метро "Лесная" в Киеве высадили новые деревья. ФОТОрепортаж

На месте выжженного леса возле метро "Лесная" высажены новые зеленые насаждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook.

"В 57 квартале Днепровского лесничества КП "Дарницкое" ЛПХ будет высажено 37 крупномерных деревьев (высотой около 2 м), среди которых клен, липа и сумах. Работы пройдут на участке 0,8 га, где произошел пожар два года назад. Предварительно здесь уже высажены сеянцы сосны и дуба", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что осенью 2018 г. на этой территории неизвестные уничтожили около 300 полувековых растений. Тогда специалисты КО "Киевзеленстрой" обследовали усохшие деревья и практически на каждом из них обнаружили отверстия, прикрытые непонятной зеленой замазкой. Они предположили, что в эти дыры были залиты химвеществом, которое и убило растения. А в начале сентября 2019 г. изувеченный лес пострадал от сильного пожара.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров. ФОТО СПУТНИКА

На месте выжженного леса возле станции метро Лесная в Киеве высадили новые деревья 01
На месте выжженного леса возле станции метро Лесная в Киеве высадили новые деревья 02
На месте выжженного леса возле станции метро Лесная в Киеве высадили новые деревья 03
На месте выжженного леса возле станции метро Лесная в Киеве высадили новые деревья 04
На месте выжженного леса возле станции метро Лесная в Киеве высадили новые деревья 05
На месте выжженного леса возле станции метро Лесная в Киеве высадили новые деревья 06
На месте выжженного леса возле станции метро Лесная в Киеве высадили новые деревья 07
Фото: Управление экологии и природных ресурсов КГГА/Facebook

На месте выжженного леса возле станции метро Лесная в Киеве высадили новые деревья 08

Источник: https://censor.net.ua/p3185706
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странно, что не дома. Обычно в таких случаях высаживают дома.
 показать весь комментарий
 
 
что бы местному бомонду в кепариках с семками было где побухать, а капюшонам было где пустить по вене афганский бульон без палева ? правильно, нечего по параднякамобосцаным тусовки устраивать !
 показать весь комментарий
 
Что за херню они сажают?? Это же Сумах оленерогий...поросль дает такую...что через три года там будет не проити...
 показать весь комментарий
 
местный бомонд сменит кепарики на сомбреро, а выкидухи и бабочки на мачете, и вырубит джунгли. не волнуйтесь. им же где то тусить надо )))
 показать весь комментарий
 
А говорите работы нет. Разгребайте дерьмо что у вас дома. Занимайтесь строительством домов, дорог, посадкой деревьев и тд. Для етого сейчас все козыри на руках. И бесплатная нефть и дешевая рабочая сила. Не работает только офисный планктон и прочие глисты общества
 показать весь комментарий
 
Там було дике бажання будувати різні торгові площі, будинки... А потім Кличко пограбував там приватних підприємців, бо зламали кіоски за відсутності власників та забрали товар... Тепер після нового ринку все стало тихіше.
 показать весь комментарий
 
Чому невідомі. Судячи з фото, неподалік строять будинки, мабуть місце підготували.
 показать весь комментарий
 
Сумах посадили. Красунчики. На месте выжженного леса возле станции метро "Лесная" в Киеве высадили новые деревья - Цензор.НЕТ 1480 Красиве дерево і з сюрпризом
 показать весь комментарий
 
 
І у чому "сюрприз"? Я, просто, дубив у відварі його листя хутро...
 показать весь комментарий
 
В хащах, які він утворює. Потійна боротьба з паростками. А так ... красиве дерево. Тінь ажурна, китиці бордові. Романтика
 показать весь комментарий
 
Місце гарне, рядом метро, мабуть хтось пригледів під торговий центр або житлові будинки. Там біля зупинки автобуса є фундамент під забудову. Пару років назад читав в інтернеті, що то московський патріархат збирався будувати монастир, але Київрада скасувала дозвіл на ту ділянку під забудову.
 показать весь комментарий
 
Я б теж би дерева краще зараз садив ніж в квартирі сидіти.))
 показать весь комментарий
 
отето редкое на районе растет в одном месте у насНа місці випаленого лісу біля станції метро "Лісова" у Києві висадили нові дерева - Цензор.НЕТ 621
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх