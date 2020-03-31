 Пьяный полицейский врезался в дерево на Кировоградщине, его 19-летняя пассажирка погибла, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

24-летний работник одного из отделений Долинского отдела полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области, находясь за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево. В результате столкновения 19-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте ДТП, водитель доставлен в больницу.

В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31 марта 2020 в Кировоградской области (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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