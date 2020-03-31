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Все про:депутат (2874) Казанский Денис (165) рынок земли (139)

 Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев "получил в наследство" под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский. ФОТО

Народный депутат из группы "За будущее" Игорь Колыхаев последовательно выступает против продажи земли, но при этом является крупным латифундистом.

Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ

"Только в прошлом году депутат Колыхаев стал собственником 11 земельных участков общей площадью под сотню гектар. Это официальная, открытая информация. Срездний размер этих участков 6-8 Га. То есть, это самые обычные земельные паи, которые противник продажи земли каким-то образом получил в собственность", - отмечает Казанский.

Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев получил в наследство под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский 01

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Журналист подчеркивает, что хитрость приобретения земли ввиду запрета на ее продажу кроется во второй части декларации нардепа, там, где указаны доходы и подарки.

"В этом разделе мы видим, что депутат целых 10 раз получал наследство от разных, никак не связанных с ним людей. То есть, применялась известная и отработанная в Украине схема, когда земля просто оформлялась окольными путями в обход моратория на продажу", - пишет Казанский.

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"Вот так это и работает... Продавать землю нельзя, а приобретать можно. Чем и пользуются всякие проходимцы, которые продолжают вешать лохам лапшу на уши про то, что нельзя "продавать землю-матушку"", - резюмирует журналист.

Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев получил в наследство под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский 02

Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев получил в наследство под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский 03
Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев получил в наследство под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский 04

Источник: https://censor.net.ua/p3185646
 
 
 Топ комментарии
 
жаль, об этой пословице забыли 73% мудрого нарида
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жаль, об этой пословице забыли 73% мудрого нарида
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Уже новая методичка поступила для тех кто в карантине 73%+Петя+Вакарчук.Надо было бабку жюльку вам выбирать та *********.
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Если сотня гектаров это крупный латифундист, то как тогда этот писака назовет нашего дорогого Петра Алексеевича, у которого в 1000 раз больше?
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Не не, вы шо! Если голосовал за, тогда не латифундист
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Да, да, латифундист да ещё и седой!
И при чём тут голосование товарища ПКолыхаева?
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Ніяк не назве, різні речі абсолютно. Оренда і власність! Але ж ти і сам розумієш, просто ******
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если говоришь постоянно Мова Армія Томос то можно 100 000 га земли отхапать)))
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Лучше бы родственников мушака проверили и тех лобби ТОВ кто за этот рынок, втч пороха
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Куба, КНДР, Конго, Венесуела, Таджикістан, Україна - так цей список виглядав ще вчора🤦‍♂️
Тепер нас у цьому списку просунутих заможних розвинутих демократичних країн немає!!!
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Забула ще одну "відсталу" країну- Ізраїль
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Ну что где смена мудаков пишущих о "ширке" СН+ЕС+Голос и святой Йуле-бессеребринице ?
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ЗЯТЬ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО КУПИВ ВЕЛИЧЕЗНУ ДІЛЯНКУ ЗЕМЛІ НА ТРАСІ КИЇВ-ОДЕСА (ВІДЕО)47 гектарів під комерційне будівництво обійшлися Чечоткін в 175 мільйонів гривень.Баба Жулька ще та https://ukrainians.today/zyat-yuliyi-tymoshenko-kupyv-velycheznu-dilyanku-zemli-na-trasi-kyyiv-odesa-fideo/?fbclid=IwAR0M6ATNlJtxE_nyR4jGN71SPBvIhYaWNxUlio5dnPTLdj57zxJCWQHFFm0
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господи бедная наша Украина, из страны сделали базар
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Песков переспал с Путлером и заразил ВИЧ и Коронавирусом.Бедная РАБссиия.. не СПИ с кем попало...
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Отобрать нахр-н. А то у нас основные "радетели" за бедный безземельный люд, это те у кого этой земли не меряно под одни только усадьбы, дворцы, виллы и угодья. ( или боятся что проверка установит, что земелька украинская уже давно распродана, раздарена, разделена)
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Лев Лещенко целовал Пескова,песков Путлера...капец...бедная фигуристка Пескова...Танька Навка...
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Не все в мире измеряется деньгами и (сверх)прибылью.
Олигархизация и монополизация рынка приводит к подорожанию товаров и услуг для потребителя. Тем более в нашей стране сейчас - во время засилья коррупции и фактического отсутствия справедливой правоохранительной и судебной системы, отсутствия гарантии частной собственности, монополизации и олигархизации.
Принцип работы монополистического капитализма: укрупняйся, пока не уничтожишь всё вокруг, а после чего к тебе вынуждены будут идти за нищенскую з/п, а потом можно и уже прибыль грести.
!
Есть и социальная функция данного закона в эпоху безработицы.
Для сохранения занятости на селе, развитии конкурентного рынка и недопущения скупания земли за бесценок различного рода спекулянтами-перекупщиками, и чтобы создать новый массовый класс фермеров и, следовательно, отдать землю только тем, кто сможет ее обрабатывать, - я поддерживаю мнение существующих сегодня фермеров, которые за то, чтобы максимальное количество земли у одного собственника было не более 100 гектар.
Не больше.
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ти під всіми новинами свою муйню копіпастиш?
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Каждому олегарху 500 гиткаров,а дважды президенту УКРАИНЫ Данилычу миллион гектаров...ЗАСЛУЖИЛ... Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4790 Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4790 Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4790
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Комуняки терзают Украину!!! Эти твари выжали все соки о ограбили всех!!!!
Надеюсь этот коричневый вирус будет уничтожен, по всему миру!!!!
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Саме тому, що він позазаконим способом отримав оці сто гектар - він проти ринку ріллі. Адже, коли буде запущено ринок - будуть і відповідні високі податки на ріллю. А поки що - копійки... Може здавати в оренду...
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вы еще про жулю правду раскройте - там на родственничках тоже ого-го....
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Днепровская Мафия круче Донецкой..
Кучма,Пинчук,Коломойский,Юля нищета,..дальше не скажу... кто...
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Абсолютно справедливий висновок-епілог Дениса "Только ни Тимошенко, ни Шуфрич, ни какой другой проходимец, ревущий сейчас о том, что нельзя продавать землю, не расскажут вам про таких "депутатов Колыхаевых", в интересах которых они на самом деле работают. Все сторонники моратория будут делать вид, что этих схем не существует. И депутат Колыхаев, как мы видим, самый первый из них. Потому что промутить пай по мутной схеме, за копейки - оно ж конечно выгоднее, чем купить по рыночной цене."
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Черенз пару тройку месяцев сюда ломанутся РАБссиянцы ..от калмыков и чеченов с татарами..драпать будут быстрее ракеты...вы готовы принять братьев РЮССКАГА МИРА?????? Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4763 Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4763 Нардеп Колихєв, який виступає проти ринку землі, "отримав у спадок" під сотню гектарів у 2019-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 4763
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Не сри в колодец,когда через год вдруг пить захочешь...
Крысы КГБэшные...
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Отобрать и национализировать, а ему запретить работать в аграрном секторе на 49 лет.
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Це розповсюджена схема дерибану землі за безцінь. Є ще одна схема: власник паю здає в оренду землю на 49 років і зразу отримує всю суму вартості земельної ділянки згідно нормативної оцінки землі, яку проводить місцева державна адміністрація. Нормативна вартість землі - це не ринкова вартість, вона набагато нижча від ринкової, якої ніхто не знає, бо немає ринку землі. Одночасно власник підписує договір продажу землі без указання дати. Ці всі документи включно з актом на право власності на землю забирає орендар і коли дозволять офіційно продавати землю, він проставить у договорі дату і оформить через свого нотаріуса. А до того часу він законно користується ділянкою, яку передав йому власник у оренду на 49 років. Чи проживе власник паю 49 років, якщо йому під 60 питання теж відкрите. А якщо помре, то без акту на право власності спадкоємець не зможе оформити спадщину на цю ділянку. А коли ділянка нічия то той хто її обробляє протягом 10 років має законне право оформити її на себе.
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Взял кусочек украинской земли,ну типа 6 соток,отдам 3 сотки Северному тюленю,остальное Белому медведю...,она намного чище Шариковского БЫДЛА...,и Швондерского НАДСМОТРА...
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Зачем так сложно?
Берёшь под свой участок кредит на сумму его стоимости под залог этого участка и не возвращаешь.
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А сільки земельки у пана Медведчука? Ніхто ніколи про нього не згадує. А він забрав і скупив різними способами вже половину земель на Поділлі і в Западній Україні. Одна його компанія "Сварог" позабирала все, що тільки можна було забрати. Крім своїх земель і паїв, обробляють захоплені невитребувані і резервні землі. То навіщо їм ринок землі. І головне, що в казну не платять за ці землі і ломаного гроша.
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Ця фракція має гарну назву "ЗА МАЙБУТЄ", але в кінці забули добавити слова Коломойського і фракції)))
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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