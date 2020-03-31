 Выступающий против рынка земли нардеп Колыхаев "получил в наследство" под сотню гектаров в 2019-м, - Казанский. ФОТО

Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Только в прошлом году депутат Колыхаев стал собственником 11 земельных участков общей площадью под сотню гектар. Это официальная, открытая информация. Срездний размер этих участков 6-8 Га. То есть, это самые обычные земельные паи, которые противник продажи земли каким-то образом получил в собственность", - отмечает Казанский.
Журналист подчеркивает, что хитрость приобретения земли ввиду запрета на ее продажу кроется во второй части декларации нардепа, там, где указаны доходы и подарки.
"В этом разделе мы видим, что депутат целых 10 раз получал наследство от разных, никак не связанных с ним людей. То есть, применялась известная и отработанная в Украине схема, когда земля просто оформлялась окольными путями в обход моратория на продажу", - пишет Казанский.
"Вот так это и работает... Продавать землю нельзя, а приобретать можно. Чем и пользуются всякие проходимцы, которые продолжают вешать лохам лапшу на уши про то, что нельзя "продавать землю-матушку"", - резюмирует журналист.
И при чём тут голосование товарища
ПКолыхаева?
Тепер нас у цьому списку просунутих заможних розвинутих демократичних країн немає!!!
Олигархизация и монополизация рынка приводит к подорожанию товаров и услуг для потребителя. Тем более в нашей стране сейчас - во время засилья коррупции и фактического отсутствия справедливой правоохранительной и судебной системы, отсутствия гарантии частной собственности, монополизации и олигархизации.
Принцип работы монополистического капитализма: укрупняйся, пока не уничтожишь всё вокруг, а после чего к тебе вынуждены будут идти за нищенскую з/п, а потом можно и уже прибыль грести.
!
Есть и социальная функция данного закона в эпоху безработицы.
Для сохранения занятости на селе, развитии конкурентного рынка и недопущения скупания земли за бесценок различного рода спекулянтами-перекупщиками, и чтобы создать новый массовый класс фермеров и, следовательно, отдать землю только тем, кто сможет ее обрабатывать, - я поддерживаю мнение существующих сегодня фермеров, которые за то, чтобы максимальное количество земли у одного собственника было не более 100 гектар.
Не больше.
Надеюсь этот коричневый вирус будет уничтожен, по всему миру!!!!
Кучма,Пинчук,Коломойский,Юля нищета,..дальше не скажу... кто...
Крысы КГБэшные...
Берёшь под свой участок кредит на сумму его стоимости под залог этого участка и не возвращаешь.