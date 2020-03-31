 Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что были установлены первые 88 из 680 больничных коек.
Ahoy начнут использовать как временный госпиталь с середины апреля. Это должно помочь снизить нагрузку на больницы в Нидерландах, где число зараженных коронавирусной инфекцией стремительно возросло с момента сообщения о первом случае 27 февраля.
По состоянию на вторник в стране зарегистрировано 11 817 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 865 привели к летальному исходу.
Экономика "восстановится" так бойко, что этот холл понадобится для бараков для безработных.