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 Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом. ФОТОрепортаж

C понедельника концерт-холл Ahoy в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, начали переоборудовать под прием пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что были установлены первые 88 из 680 больничных коек.

Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом 01
Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом 02
Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом 03
Концерт-холл в Роттердаме, где должно было состояться Евровидение, используют для больных коронавирусом 04

Ahoy начнут использовать как временный госпиталь с середины апреля. Это должно помочь снизить нагрузку на больницы в Нидерландах, где число зараженных коронавирусной инфекцией стремительно возросло с момента сообщения о первом случае 27 февраля.

По состоянию на вторник в стране зарегистрировано 11 817 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 865 привели к летальному исходу.

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Источник: https://censor.net.ua/p3185630
 
   
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Уже начали подготовку, скоро прибудет публика
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И не закрывайте никогда!
Экономика "восстановится" так бойко, что этот холл понадобится для бараков для безработных.
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