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 Двое мужчин погибли из-за обвала глины в Одесской области, когда пытались откопать собаку из лисьей норы. ФОТОрепортаж

Сегодня в Беляевском районе Одесской области из-за обвала глины погибли двое мужчин, которые пытались вызволить пса из лисьей норы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"31 марта в 5:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Алтестово Беляевского района на берегу Хаджибейского лимана двух людей засыпало грунтом. По прибытию на место вызова, спасатели установили, что в результате оползня двух людей засыпало грунтом. Сотрудники ГСЧС расчистили почву и обнаружили двух мужчин без признаков жизни" - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Двое мужчин погибли из-за обвала глины в Одесской области, когда пытались откопать собаку из лисьей норы 01

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Двое мужчин погибли из-за обвала глины в Одесской области, когда пытались откопать собаку из лисьей норы 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

Позже в Беляевском отделе полиции в Одесской области уточнили, что, по предварительной информации, двое мужчин погибли в результате обвала глины, когда выкапывали собаку из лисьей норы.

Двое мужчин погибли из-за обвала глины в Одесской области, когда пытались откопать собаку из лисьей норы 03
Фото: сайт полиции

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Анкетные данные погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3185627
 
 
 Топ комментарии
 
Хотели сделать доброе дело и были наказаны. Ничего не понимаю уже в этой системе ценностей небесной канцелярии
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Анкетные данные погибших устанавливаются. Источник: https://censor.net.ua/p3185627\\\\\\\\\\\\

??????
Это точно не на России?
Что это?
Слежка тотальная?
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Двоє не дуже розумних чоловіків полізли витягати пса , не подумали про свою безпеку і загинули,мда навіть не знаю як тут конкретно висловитись... сім'ї співчуття.
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Анкетные данные погибших устанавливаются. Источник: https://censor.net.ua/p3185627\\\\\\\\\\\\

??????
Это точно не на России?
Что это?
Слежка тотальная?
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А, да, молюсь за души погибших мужиков.
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Бесполезно молиться за души. И вообще молиться бесполезно. Важно думать головой и тогда не надо будет ни молиться ни перекладывать ответственность на выдуманных персонажей со сдвинутой психикой. Ну судя по их деяниям описанным в странных "правдивых" книгах, в которых описаны и поощряются смерти, разрушения, братоубийство, кровосмешение и прочие тяжёлые деяния праведников.
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Вы помилитися сайтом, вигаданий персонаж під американським прапором. Щодо чоловіків, то те, що вони визволяли собаку, робить їм честь. Підозрюю, вы бне те, що собаці не допомогли, але й людині також.
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І що, визволили? Прапор британський, мій невідомий інтелектуал.
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Насправді це вигаданий британський прапор. Це американський. Я наполягаю. 😁
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да. кстати, "Библейская Правда" от Наайджела Дэвиса, он одессит - крайне рекомендую почитать. я читал некс. месяцев, просто растягивал удовольствие - с юмором расфигачил поповские байки, классно в общем то.
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Анкетные данные погибших устанавливаются. Источник: https://censor.net.ua/p3185627 В результаті зсуву загинули двоє чоловіків в Одеській області, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3460 👍
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Хотели сделать доброе дело и были наказаны. Ничего не понимаю уже в этой системе ценностей небесной канцелярии
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Именно потому я и говорю, что бога нет. Есть хаос. В результаті зсуву загинули двоє чоловіків в Одеській області, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4723
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хаос у дебилов и ЗЕбилов в голове а во вселенной идеальные порядок
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Вы пишите как дегенерат. Не беспокойте меня своими умозаключениями пожалуйста) Двоє чоловіків загинули через обвал глини в Одеській області, коли намагалися врятувати собаку - Цензор.НЕТ 1194
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Когда делаете добро,помните об этом."Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным". и будьте готовы к жизненным какам.
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Двоє не дуже розумних чоловіків полізли витягати пса , не подумали про свою безпеку і загинули,мда навіть не знаю як тут конкретно висловитись... сім'ї співчуття.
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Дарвин, теория происхождения видов посредством естественного отбора.
Когда это делают дети - это трагедия, когда глупость делают взрослые думающие люди - это естественный отбор.
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