 В центре Киева произошел пожар в больнице, эвакуировали 13 пациентов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.

"30 марта, в 20:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из Киевских клинических больниц на б-ре ​​Шевченко, 17 в Шевченковском районе столицы.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, возгорание произошло в электрощитовой на 1-этаже 4-этажной больницы. Сразу же пожарные приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей, уже в 21:05 пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м и предотвратить распространение пламени на большую площадь, а в 21:17 - ликвидировать", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожара пожарные вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус. Почти сразу после ликвидации возгорания, электроснабжение в больнице было восстановлено.

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На месте происшествия было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений Главного управления.

"Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается", - добавили в пресс-службе ГСЧС.







Фото: пресс-служба ГСЧС