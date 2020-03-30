 "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении юриста Костина. ФОТО

Об этом сообщил в фейсбуке юрист Илья Костин, информирует Цензор.НЕТ.
"Таким образом смело используем все эти слова и словосочетания. Это не нарушение правил адвокатской этики!" - написал он в комментарии к опубликованному скриншоту сообщений Портнова.
Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.
"... в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками. "
У него какие то секс фантазии на одну тему!
Пусть пригласит Киву и расслабится!
А чому ця наволоч ще не притягнута до відповідальності я не розумію і за набагто мені висловлювання адвокатів позбавляють свідоцтва.
Можете не сомневаться - это русский патриот.