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Все про:мат (73) Портнов (525) угрозы (669) Офис генерального прокурора (198) Костин (1)

 "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении юриста Костина. ФОТО

Бывший замглавы АП Януковича Андрей Портнов, которого Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь за нецензурную лексику и угрозы, продолжает делать то же самое.

Об этом сообщил в фейсбуке юрист Илья Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"Таким образом смело используем все эти слова и словосочетания. Это не нарушение правил адвокатской этики!" - написал он в комментарии к опубликованному скриншоту сообщений Портнова.

В рот вы#бу: Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении юриста Костина 01

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

Читайте также: Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору. ДОКУМЕНТ

В рот вы#бу: Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении юриста Костина 02

Источник: https://censor.net.ua/p3185476
 
   
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"В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении юриста Костина - Цензор.НЕТ 6257 Кто-нибудь отправте в гости к олесю бузине этого сумасшедшего идиота
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Не можна. Зебіли образяться. Кумир їх все ж таки.
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воно не божевільне, воно цинічне та прагматичне, одним словом моральний виродок.
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С меня грев. Передам пару ящиков сигарет.
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То. что публикуется сейчас под видом "пленок Лероса" - это всего лишь небольшая часть материалов и данных полученных оперативными действиями СБУ в результате еще первого громкого коррупционного скандала, который власть Зеленского замолчала и постаралась укрыть от общества. О чем мы сообщали 2019-10-28 "Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть первая."
"... в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками. "



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у Андрюши видимо опухоль мозга может и не злокачественная.... но такое поведение бешенства и срывов.. говорит о том - что у человека большие проблемы, и может даже и вопросах психического здоровья...
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Он просто п&дор. У него постоянное непреодолимое желание вступить в сексуальную связь с особами мужского пола. Все русские самцы этим страдают.
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ничто так не выдает латентного гомосека, как фразы "я тебя вы.бу" или "порву твою жопу" или еще что то наподобе. это все свидетельствует о том что он не только допускает возможность вступления в половую связь с другим мужчиной, и ясно представляет себе каким образом он это будет делать.
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Это уголовно не преследуемо ,вот если бы он ему пообещал голову отрезать ,как Кива какому-то мужику ,то можно было шить статью за угрозу убийством ,кстати Киве почему-то никто,ничего не предъявил .. "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении юриста Костина - Цензор.НЕТ 8116
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"НацДружины" и "Анальный корпус Билецкого" просто хранят ШаоЛиньское равновесие, что бы не задеть Портнова..
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Якщо програє Бєня, то Портнову в Україні теж нічого нормального не буде.
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30.03.20 17:05 Рада проголосовала в первом чтении "антиКоломойский" закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ https://censor.net.ua/news/3185471/rada_progolosovala_v_pervom_chtenii_antikolomoyiskiyi_zakon_o_bankah_neobhodimyyi_dlya_sotrudnichestva
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От я і кажу, що Портнову скоро тікати з України.
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Наша судебно-правоохранительная система и есть порноиндустрия.
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Що дивно ніхто цього кацапського виродка навіть не пробує втихомирити!!!
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А чому ГБР не відкриває кримінальну справу проти портянки ?
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Я смотрю порнов латентный пид-р! А может и не латентный!
У него какие то секс фантазии на одну тему!
Пусть пригласит Киву и расслабится!
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Нужно поймать это дерьмо портнова и вы..ать в жопу.
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Як сказала слуга бені - василевська-смаглюк - портнов цінний кадр і президент цінує його вклад в боротьбу з порошенком.
А чому ця наволоч ще не притягнута до відповідальності я не розумію і за набагто мені висловлювання адвокатів позбавляють свідоцтва.
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Этого гнойного чепушилу портянку надо поймать и в натуре в ротилово отбарать. Поставить на колени, спички в ухи - и всё, приехал фуцен е**ный. Или теряешь слух, или давай быро шляпуню строчи как шмарёнка привокзальная. На ляляку видос забацать, как чертилу петушманят - и выложить на все фейсбуки-х******. И опачи - кто встегнется, с ходу форшмак, бо за маньку мазу тянуть западло, мона и самому под шконарем закукарекать, падла буду.
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порошенко седня выступил и стало както спокойние. спасибо что он держит руку на пульсе
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При чем такое он пишет исключительно мужчинам "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении юриста Костина - Цензор.НЕТ 4028
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Представляете, КАКОЙ у этого выкидыша уровень умственного развития. Я про портного. Впрочем электорат маэстро имитирующего игру х..м на рояле имеет уровень развития ещё ниже, как и члены ОПГ "Слуга народа".
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Если пишут Вам про жопы,про йухи,гавно и рот ,
Можете не сомневаться - это русский патриот.
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прийдется таки вые@ать в тупой рот дешевую портянку.
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Цей портнов взагалі то адекватний? Чи то проФФесор завдав йому дуже глибоку фізичну і моральну ротову травму, від якої він ніяк не одужає? "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении юриста Костина - Цензор.НЕТ 5774
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Зебилы аж млеют от такого лексикона скота портнова...разом сделали это...разом и млеют...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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