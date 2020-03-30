 "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении прокурора Божко. ФОТО (уточнено)

Об этом сообщил в фейсбуке юрист Илья Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"Таким образом смело используем все эти слова и словосочетания. Это не нарушение правил адвокатской этики!" - написал он в комментарии к опубликованному скриншоту сообщений Портнова в адрес прокурора Божко.

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

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