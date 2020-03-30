 "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении прокурора Божко. ФОТО (уточнено)

Об этом сообщил в фейсбуке юрист Илья Костин, информирует Цензор.НЕТ.
"Таким образом смело используем все эти слова и словосочетания. Это не нарушение правил адвокатской этики!" - написал он в комментарии к опубликованному скриншоту сообщений Портнова в адрес прокурора Божко.
Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.
Секретарь дисциплинарной палаты КДКА Киевской области -- Є.В.Степанов
Мы ведь должны знать героев в лицо?
Понимая,что на такие места попадают в результате отрицательного отбора,вполне может быть,что в их системе координат действия,описанные андрушой портновым,являются нормальными,а,может быть,даже и обыденностью их повседневной жизни.
Мені гидко читати такий заголовок - вивертає, а воно так =розмовляє=, покидьок.
Дружбан клоунов зеленых...