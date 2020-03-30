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Все про:мат (74) Портнов (526) угрозы (670) Офис генерального прокурора (201) Костин (2)

 "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении прокурора Божко. ФОТО (уточнено)

Бывший замглавы АП Януковича Андрей Портнов, которого Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь за нецензурную лексику и угрозы, продолжает делать то же самое.

Об этом сообщил в фейсбуке юрист Илья Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"Таким образом смело используем все эти слова и словосочетания. Это не нарушение правил адвокатской этики!" - написал он в комментарии к опубликованному скриншоту сообщений Портнова в адрес прокурора Божко.

В рот вы#бу: Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении прокурора Божко 01

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

Читайте также: Квалифкомиссия адвокатов отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору. ДОКУМЕНТ

В рот вы#бу: Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении прокурора Божко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3185476
 
 
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"В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении юриста Костина - Цензор.НЕТ 6257 Кто-нибудь отправте в гости к олесю бузине этого сумасшедшего идиота "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении юриста Костина - Цензор.НЕТ 5208
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у Андрюши видимо опухоль мозга может и не злокачественная.... но такое поведение бешенства и срывов.. говорит о том - что у человека большие проблемы, и может даже и вопросах психического здоровья...
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Он просто п&дор. У него постоянное непреодолимое желание вступить в сексуальную связь с особами мужского пола. Все русские самцы этим страдают.
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Портнову не вистачає чоловічого тепла
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злость вывергает .знает скоро конец ему похоже что и физический
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гы..гы... а ведь портняжка скоро до3.14дится...
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Хто з вас ще має сумнів що, Україна є феодальною державою де, один закон для бидла, а інший для "вельмишановних"?
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тут справа в тому, що пАртнов в Україні як раз не вельми, а от на параші він вельми. І коли це усвідомлюєш стає зовсім сумно.
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На очередных или внеочередных выборах этот пункт будет включен в программу Радикальной партии.
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Неужели перерегистрировались и изменили название?
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Де ж той Герой Украіни ,котрий його грохне,як ворога Украіни ?
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нажаль такого ще немае...дуже сумно що так....((
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та щож то за гуманоїд такий - то в рот, то в жопу, то в вуха.... та поясніть людині як **..ся потрібно
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Якщо портнов мріє вступити в оральний сексуальний контакт з чоловіком та ще й називає того собакою то напевно саме він і є підерастом та зоофілом.
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оно какао-то больное и озабоченное, пускай им уже санитары занимаются.
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А где же билецкая сволочь? Или каломойский бабла не отвалил чтоб на портнявого погавкать?
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Ну и где эти суровые люди в камуфляже, которые могут наказать ублюдка? Или они могут только на видео угрожать и на проплаченых митингах орать "Смэрть ворогам"? Ну так докажите, что лозунги это не пустой звук.
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100% на словах только... вся эта болтология всего лишь лозунги..((где все билецкие с корпусом .правосеки .звиробии.аууу..... попритихли все как в рот воды набрали все.... тоесть президенту угрожать могут потому что он не сможет ответить ни матом ни угрозой.... а вот поставить простого юриста адвоката у всех кишка тонка ...а он угроз на всех столько наговорил и резать и вешать и материл и унижал всех..а им хотя бы что...((
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ни к чему .просто самые как бы радикальные ведь... не более того. сам подонок... им он всем угрожает постоянно что не так я непонял...?
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А ты даже дупля не отбиваешь, что нацкорпус, как и нациАнальные жены - это никакие не радикальные патриоты, а всего лишь шавки Авакова, без команды и оплаты не вякают.
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дупля не дупля отбиваю... самое главное никому никакого дела до угроз нет! пусть будет так как тьі говоришь... так а где тогда радикальі? ответа ясно не будет! вот и всё что требовалось и доказать.что тут распределять и перечислять сортировать кто есть кто. всёравно ниоткого реакции нет... тебе так легче стало...?
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Почему он всех журналистов хочет вы е бать? Прям какой то агрессивный гей. Этого хочет, другого тоже хочет. Прям какая то гомосексуальная тяга к сексу с журналистами мужского пола. И как это активный занимал руководящие должности?
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Глава дисциплинарной палаты КДКА Киевской области -- Є.С.Лісниченко

Секретарь дисциплинарной палаты КДКА Киевской области -- Є.В.Степанов
Мы ведь должны знать героев в лицо?
Понимая,что на такие места попадают в результате отрицательного отбора,вполне может быть,что в их системе координат действия,описанные андрушой портновым,являются нормальными,а,может быть,даже и обыденностью их повседневной жизни.
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Пропоную наказати Портнова лопатою. Як там одного...
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невже в Україні немає кому випровадити цього "вельми шановного" на паРаші "українця" до Ростова? І так щоб назавжди. Де ці всі СБУ, ГПУ, ДБР, НАБУ ?
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Он, безумный смерть ищет,так и нарывается, а выйти свободно в город срется чебурашка сцикливая. А,что за прокурорский лох,что-ли,что терпит подобное?
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На цього виродка управа знайдеться чи ні ?
Мені гидко читати такий заголовок - вивертає, а воно так =розмовляє=, покидьок.
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ох.... це дуже і дуже не все що він уже наговорив на майданівців і патріотів .мат перемат .та погрози на любий я кажуть смак всім і кожному...реакції ніякої ні від кого...дуже дивно дуже...((
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То что портянка пасивный ***** известно еще с тех пор как он у бени посасывал в привате. Поспрашивайте у старых приватовских, они просветят. Если он такой "крутой", так чего же его по слухам, фсбшники охраняют. Которых ермак завез, со стеснительного согласия ваЗЕлина.
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Бачу наші цензорські письменники засуджують портнова. а самі то таке постійно пишуть . Образи і мат .
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похоже этому малышу в детстве не подарили собаку...
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Отпал от корыта - психика не выдерживает. Совсем плохой стал...бедняжка. Но его тоже вылечат.
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Портнов жид, и отношение к людям у него соответствующее. Кто не верит, может посмотреть в Умани, как хасиды относятся к местному населению, и как они справляют нужду прямо на тротуаре среди местных .Так что этот крендель далеко не убежал.
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Типичное кацапское быдло (katsapskoe typical redneck), озабоченное как и все репоеды своими сексуальными комплексами и импотентскими проблемами. Или просто *****.
Дружбан клоунов зеленых...
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