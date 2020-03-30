 Перепалки с правоохранителями и отказы от обсервации: в отеле "Козацкий" в Киеве никак не могут решить вопрос вернувшихся с Бали туристов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Прилетевшие с Бали туристы не поселены в отель "Козацкий". На данный момент они ходят по двору отеля, дают комментарии СМИ через кордон правоохранителей. Некоторые туристы ходят без масок или приспустив их. Кроме того, туристам не сообщают, что делать дальше, а часть из них говорит, что им сообщили о перевозке в Пущу-Водицу. Другие говорят, что развезут в регионы по месту жительства. Кроме того, туристам не сообщают относительно их питания в случае поселения на обсервацию в отеле. Сами же туристы требуют, чтобы их отправили на самоизоляцию дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Туалеты закрыли, воды нет, адвоката не пускают, - вернувшиеся с Бали туристы заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную. ВИДЕО

Туристы также отмечают, что данные ограничения являются незаконными, а сам отель не готов к подобного рода мероприятиям, кроме того. по их словам, в отеле из кранов бежит ржавая вода. Некоторые туристы заявляют о применении силы к ним в аэропорту.

Территория отеля оцеплена правоохранителями. Время от времени, между правоохранителями и туристами возникают эмоциональные перепалки.

Туристы акцентируют, что готовы пойти на самоизоляцию, а если бы они знали об обсервации, то не приехали бы, или выбрали бы другой путь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борисполя". ВИДЕО

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, после возвращения из-за границы украинцы должны две недели провести в специально подготовленных для изоляции заведениях. Накануне в аэропорту "Борисполь" произошла стычка. От украинцев, которые прибыли спецрейсом из Вьетнама, требовали обсервации в отеле. Те не согласились и начали выламывать двери терминала. Части это удалось сделать, других успокоили правоохранители, в конце концов всех отпустили. Сегодня возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали.