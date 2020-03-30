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 Украинские полярники добрались до Чили и после обсервации продолжат путь в Антарктиду на корабле, - Минобразования. ФОТО

Украине удалось доставить в Чили участников 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые должны сменить на станции "Академик Вернадский" своих коллег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Теперь, согласно внедренным в Чили ограничениям, члены экспедиции будут на обсервации, после чего смогут продолжить путь в Антарктиду на корабле. На станции их уже очень ждут зимовщики и зимовщицы 24-й УАЭ, а также сезонный отряд исследователей, который нам удалось туда "закинуть" еще в январе-феврале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отправка 25-й УАЭ в условиях пандемии COVID-19 и карантина была очень сложной и стала возможной только благодаря скоординированной работе Минобразования, Министерства иностранных дел, пограничников, Национальной полиции, украинских представительств в Турции, Катаре, Перу, Бразилии и Чили, и правительства Республики Чили.

Напомним, 25-УАЭ отправилась на станцию ​​16 марта, однако 20 марта им пришлось вернуться в Киев. Вся команда добровольно поехала на временную обсервацию и прошла лабораторный тест на наличие коронавируса. Ни у кого из участников экспедиции не было обнаружено COVID-19.

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Украинские полярники добрались до Чили и после обсервации продолжат путь в Антарктиду на корабле, - Минобразования 01

Источник: https://censor.net.ua/p3185427
 
   
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Самое безопасное место на Земле при коронавирусе
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Не факт, вирусы, да и все микроорганизмы лучше переносят низкие температуры, чем высокие.
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Идиоты...зачем тащить вирус в Антарктиду? Неужели нельзя сделать ротацию позже??
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це вони у поліцейському відділенні позують?
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Вот бы узнать, чем они там заниматься собрались, при том, что науки в Украине практически не осталось.
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Коллеги наверное не захотят меняться, и через полмира добираться домой.
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