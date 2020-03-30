 Украинские полярники добрались до Чили и после обсервации продолжат путь в Антарктиду на корабле, - Минобразования. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Теперь, согласно внедренным в Чили ограничениям, члены экспедиции будут на обсервации, после чего смогут продолжить путь в Антарктиду на корабле. На станции их уже очень ждут зимовщики и зимовщицы 24-й УАЭ, а также сезонный отряд исследователей, который нам удалось туда "закинуть" еще в январе-феврале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отправка 25-й УАЭ в условиях пандемии COVID-19 и карантина была очень сложной и стала возможной только благодаря скоординированной работе Минобразования, Министерства иностранных дел, пограничников, Национальной полиции, украинских представительств в Турции, Катаре, Перу, Бразилии и Чили, и правительства Республики Чили.

Напомним, 25-УАЭ отправилась на станцию ​​16 марта, однако 20 марта им пришлось вернуться в Киев. Вся команда добровольно поехала на временную обсервацию и прошла лабораторный тест на наличие коронавируса. Ни у кого из участников экспедиции не было обнаружено COVID-19.

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