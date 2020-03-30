 В результате прорыва теплотрассы на киевском Подоле провалилась часть тротуара и дороги. ФОТО

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
Авария произошла по адресу ул. Ярославская, 20. В результате аварии обвалился участок тротуара вдоль проезжей части и обочины дороги.
Улицу залило горячей водой, транспортное движение остановлено.
На месте работают аварийные бригады Киевтеплоэнерго.
взагалі мені геть не подобається ця хибна мода на бруківку. це почалося с Омельченка, в якого був такий собі заводик з виготовлення бруківки. позамостили все - якість бруківки огидна, якість робіт - жахлива. наприклад, весь Хрещатик пішов "хвилями" і пощербленнями. за кордоном зараз вулиці вкривають бетоном і все дуже охайно і пристойно.