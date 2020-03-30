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Все про:авария (1130) Киев (18832) вода (383)

 В результате прорыва теплотрассы на киевском Подоле провалилась часть тротуара и дороги. ФОТО

В понедельник, 30 марта, в Подольском районе Киева на улице Ярославской произошел прорыв теплотрассы.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла по адресу ул. Ярославская, 20. В результате аварии обвалился участок тротуара вдоль проезжей части и обочины дороги.

Улицу залило горячей водой, транспортное движение остановлено.

На месте работают аварийные бригады Киевтеплоэнерго.

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В результате прорыва теплотрассы на киевском Подоле провалилась часть тротуара и дороги 01
В результате прорыва теплотрассы на киевском Подоле провалилась часть тротуара и дороги 02

Источник: https://censor.net.ua/p3185400
 
 
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Та нє, то пішоходи-порохоботи протоптали трубу, ви що не бачили в ямі знак "пішохідний перехід"
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зато все плиткой вымостили. поверх гнилых коммуникаций.
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було спершу комунікації полагодити, а потім вже мостити.
взагалі мені геть не подобається ця хибна мода на бруківку. це почалося с Омельченка, в якого був такий собі заводик з виготовлення бруківки. позамостили все - якість бруківки огидна, якість робіт - жахлива. наприклад, весь Хрещатик пішов "хвилями" і пощербленнями. за кордоном зараз вулиці вкривають бетоном і все дуже охайно і пристойно.
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В Польше сначала все комуникации меняли, а потом плитку укладывали. А в Украине всё такое. Сверху красивая бутафория, а внутри гниль.В Киеве дома высотные пихают вместо детских площадок и скверов, лишь бы в центре, чтобы бабла побольше с покупателя срубить. А потом подключают к гнилым трубам.На замену ведь тратиться не хочется. А то что дальше покупатели будут без воды сидеть, при прорыве, так это их проблема. Вот так всё и делается в Украине.Только своё бабло в глазах и светится.
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Нам не привыкать, ведь так на постой и кругом
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