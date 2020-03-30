 "Вынуждены воевать на два фронта": как добровольцы на Донбассе борются с угрозой коронавируса. ФОТОрепортаж

Тысячи украинских граждан объединились, чтобы не допустить распространения вируса по Украине, также они пытаются спасти тех, кого эпидемия уже затронула. Ведь власти страны просто не знают как и не умеет бороться с этим бедствием, сообщает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

"В таких сложных условиях, тысячи украинских воинов воюют против московских оккупантов. Бойцам ВСУ власть пытается передавать какие-то маски, антисептики, хотя, как их использовать на передовой, когда повсюду грязь, скопление людей, никто не знает. Все живут в ожидании чего-то. Но на фронте находятся добровольцы, незащищенные государством, как они выживают, кто им помогает?" - попытался выяснить журналист.

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Настя, боец ​​- парамедик медицинской службы "Ульф" 1 ОШР ДУК ПС.

Настя. Воины 1 ОШР.

- Если наши воины на базе, они придерживаются элементарных правил гигиены. Мыть руки с мылом, закалять свое тело, есть продукты, которые укрепляют иммунитет. Если выезжаем на "Новую почту" или куда-то в магазин, обязательно надеваем маски, стараемся соблюдать дистанцию ​​между людьми в маленьких помещениях. Война продолжается, от нее никуда не уйдешь. Когда-то было трудно, а теперь еще сложнее стало...

Таня, руководитель Медицинского управления 3-й отдельной стрелковой роты ДУК ПС.

Таня с волонтерской помощью

- У нас ничего не изменилось практически с приходом вируса в Украину. Разве что стали одевать маски в общественных местах, если приходится туда выезжать.

Утром подъем, личная гигиена, стараемся есть чеснок, ведь он убивает микробы и укрепляет иммунитет. Руки мы до этого мыли, в свободное время закаляли свое тело с помощью спорта. Однако нужно не забывать, что у нас война, россиянам наплевать, что вирус атакует, они продолжают обстреливать наши позиции, поэтому нужно противодействовать им.

Там, в мирной стране легче, пусть люди соблюдают элементарные правила карантина, личной гигиены и мы сможем победить вирус. Вопрос в другом - люди равнодушно относятся к своему здоровью, не сидят дома, гуляют якобы ничего в мире не происходит. А здесь продолжается битва за всю Украину, ребята вынуждены воевать на два фронта.

Сергей, волонтер - стоматолог.

- Сейчас очень трудно всем, поэтому в большинстве случаев люди забыли о том, что в восточных регионах страны продолжаются бои. Хотя большая часть тех, кто сейчас боится вируса уже давно не обращала внимание на тех, кто защищает нашу страну от московских оккупантов. Поэтому я продолжаю помогать нашим защитникам, особенно добровольцам, которые остались один на один с проблемами. Стараюсь находить маски, антисептики, витамины и отправлять им на фронт. Вирус мы победим, он пройдет, а российских оккупантов нужно выгонять с нашей земли, поэтому помогаем нашим защитникам.