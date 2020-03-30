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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар. ФОТОрепортаж

В Черкасской области по состоянию на 29 марта зафиксировали 50 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 22.00 час в области зафиксировали 50 человек инфицированных COVID-19", - написал он.

Он отметил, что на стационаре в Умани и Черкасс находится 16 пациентов, в Черкасской городской инфекционной больнице – 10 человек, в инфекционном отделении Уманской – шестеро. Кроме того, один человек – на амбулаторном лечении дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 на Черкасщине: В Каменке, где выявлены 23 случая коронавируса, ограничат въезд и выезд

Также глава ОГА сообщил о 28 подтвержденных случаев заболеваемости коронавирусом в Каменке.

"Сегодня… были в Каменке. Всего здесь лабораторно подтвердили коронавирус 28 лицам. Инфицированные в удовлетворительном состоянии, осложнений нет", - написал Боднар.

Также, по его словам, 29 марта утром в Каменке начали действовать ограничения на въезд и выезд.

"4 блок-посты работают с 6 утра до 21 вечера. Каждому, кто прибывает или выбывает из города, проводят температурный скрининг. Если же есть отклонения от температурной нормы - данные лица фиксируют и передают семейному врачу. В дальнейшем по месту нахождения выезжает мобильная бригада и отбирает образцы для дальнейшего исследования", - подчеркнул глава ОГА.

Также Боднар отметил о необходимости обеспечения медицинских работников района и объединенной территориальной громады большим количеством средств индивидуальной защиты.

"Сегодня забираем очередной груз, получим маски, респираторы, костюмы. Приоритетные в обеспечении медучреждения Каменки, Черкасс и Умани", - добавил глава ОГА.

Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 01
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 02
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 03
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 04
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 05
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 06
Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар 07

Источник: https://censor.net.ua/p3185275
 
 
 Топ комментарии
 
Продолжается антирестная тенденция: прирост за сутки не даётся явно, его нужно как-то вычислять... К чему бы это? К дождю. наверное... Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар - Цензор.НЕТ 2506
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Это не норма. Некая прослойка быдловатых считает это нормой. Шариков оставил многочисленное потомство. Можно вспомнить также, что земля населилась от Сима, Хама и Иафета. Продолжайте нагло "тыкать", если общение с порядочными людьми Вам неинтересно. Точнее, если Вы желаете ограничить общение с людьми, у которых есть чувство собственного достоинства, исключительно перебранками.
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Короновірус + корупційна та некомпетентна зевлада - дорівнює політична та економічна криза.
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Продолжается антирестная тенденция: прирост за сутки не даётся явно, его нужно как-то вычислять... К чему бы это? К дождю. наверное... Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар - Цензор.НЕТ 2506
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А тебе что до реального прироста? Ты понимаешь что 84% переносят этот вирус практически безсимптомно и только 16% надо лечения и 5% тяжело переносят.
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Напомните, пожалуйста, какой породы были те свиньи, которых мы в детстве вместе пасли?
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Як Вам вдаєця ото нє тєрять ім'я - поділіця опитом - бо не встигаю шкури міняти. І за шо?
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На форумах принято за норму общение на "ты".
Ибо, мы не знаем тем ли является наш собеседник, за кого себя выдает.
Привыкай, это норма.
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Это не норма. Некая прослойка быдловатых считает это нормой. Шариков оставил многочисленное потомство. Можно вспомнить также, что земля населилась от Сима, Хама и Иафета. Продолжайте нагло "тыкать", если общение с порядочными людьми Вам неинтересно. Точнее, если Вы желаете ограничить общение с людьми, у которых есть чувство собственного достоинства, исключительно перебранками.
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У багатьох східних країнах, якщо хтось буде хамити, то з таким не будуть розмовляти усі місцеві жителі. Так виховується культура спілкування.
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Для начала, тогда, перечитай свои посты.
Начни с себя.
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Попробую ответить я. Мы европейская страна и традиции дворянства или панства если по украински отходят постепенно в историю!
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Хотел бы я посмотреть на процесс передачи семейному врачу, с детским хором, наверное. Количество зафиксированных случаев COVID-19 в Черкасской области выросло до 50, - глава ОГА Боднар - Цензор.НЕТ 6190
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із рук в рукі, пєрєвязанного лєнтачкай с бантіком в відє розочкі
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Короновірус + корупційна та некомпетентна зевлада - дорівнює політична та економічна криза.
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Поділіцця досвідом - як уникнути командіровки в банно-прачечний кабінат?
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"командіровки"?😄 Пишіть коментарі і виконуйте правила Ради Форумчан.
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виконую правила ФОРУМУ, на раді форумчан нєсовмєстімийє мнєнія. Мо' десь проскочило "жug"? В жизні не ругався матюками. Нє, мене ТОЙ невзлюбив за шось
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Поки не знаю, але тепер буду уважно дивитися.
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підлога стать нашого містечка на заробітках в макаронії - ото поприїжжали з "подарками"... За шо нам такі пекельні борошна???
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Вы ИХ выпихнули, хотя я бы выпихнул ВАС.
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хоспаді! хто кого пхав? а нас то за шо?
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