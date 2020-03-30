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Все про:Слуга народа (765) Ермак Андрей (183) Лерос Гео (37) Ермак Денис (1)

 СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования". ФОТОрепортаж

На опубликованных "слугой народа" Гео Леросом записях видно, что людей на встречу с братом главы ОП Денисом Ермаком приводит его помощник, а подбирать кадры помогает тот, кто снимал видео.

Журналисты проекта "Схемы" получили от народного депутата копию этих записей днем ​​ранее, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Переданные записи, хотя и имеют общий хронометраж в несколько десятков часов, но, похоже, это не полный объем отснятого.

На них нет четко зафиксированной передачи денег непосредственно самому Денису Ермаку, но его помощник и автор съемки между собой подробно обсуждают, сколько будет стоить кандидату та или иная должность, и как распределяется полученная прибыль между участниками схемы, включая долю брата главы ОП.

Журналистам удалось установить основных участников переговоров и того, кто вел съемку.

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События на видео датированы концом августа - началом октября 2019 года. Тогда Андрей Ермак был помощником новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Вот как сам Денис Ермак характеризует свою роль на этих видеозаписях: "Это то, что мы можем предложить. Первым лицам показать вашу программу. Дать рекомендации и отправить на разговор".

14 сентября Денис Ермак проводит ряд собеседований в кафе на бульваре Дружбы народов в Киеве, неподалеку от места своей регистрации. В частности, на главу Тернопольской облгосадминистрации, на тот момент не имела своего руководителя.

СМИ выяснили, кто на записях Лероса помогал брату главы ОП Ермаку и проходил собеседования 01

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На собеседование приходит Руслан Комар-Черный, который на тот момент уже подал свою декларацию как претендент на указанную должность. Во время Януковича он руководил одним из районов Тернопольщины. Зеленский назначил другого человека на должность главы ОГА.

Во время разговора с журналистом, Руслан Комар-Черный не захотел предоставить комментарии, и попросил сбросить ему видео, о котором идет речь. После этого он на сообщения не отвечал.

На видеозаписи от 22 августа 2019 года черкащанин Анатолий Хмельковский встретился с Денисом Ермаком. Во время собеседования он рассказал о своем опыте работы с фондовым рынком, строительством и инвестициями - в частности, в 2015-2017 годах он руководил Агентством развития Черкасщины Черкасского областного совета. Интересовался должностью "зама по экономике" в Одесской области - очевидно, речь шла о заместителе председателя Одесской ОГА. Назначен на эту должность Хмельковский не был.

СМИ выяснили, кто на записях Лероса помогал брату главы ОП Ермаку и проходил собеседования 02

В комментарии журналистам он сказал, что не помнит этого разговора и такой должности ему не предлагали.

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После самого Дениса Ермака вторая ключевая фигура на записях - его помощник Сергей Шумский.

Он составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование, а кто нет. В разговорах он откровенно указывает, что его цель - это получение денег.

Сергей Шумский рассказывает на записях, что служил "недалеко от Донецка". Они с Ермаком вместе получали награду 5 роты "Донецк" полка "Днепр-1" в 2016-м. Сейчас Денис Ермак и Сергей Шумский основали вместе общественную организацию "Украинское бюро национального развития". 5 сентября Шумский рассказывает, что организация нужна для участия в тендерах, дескать они с Денисом Ермаком были в Иране, где получили от местной компании предложение выхода на украинский рынок. "Они просят помочь выиграть тендеры на строительство. Интересуют цифры от 20 "лямов" и выше. Лучше 50-ти. Денис выигрыш тендера обеспечит. Деньги "рвем" на три части", - говорит он собеседнику, который ведет съемку. И просит его придумать схему, как обойти санкции.

СМИ выяснили, кто на записях Лероса помогал брату главы ОП Ермаку и проходил собеседования 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!". ВИДЕО

Третий ключевой фигурант "пленок Ермака" - это человек, который и ведет всю скрытую съемку, Дмитрий Штанько.

На записях мужчина активно участвует в организации собеседований, и предлагает кандидатов Сергею Шумскому, который впоследствии составляет график их приема у Дениса Ермака.

Сергей Шумский ведет себя с автором съемки очень доверительно, в деталях рассказывает все планы и схемы и советуется с ним по финансовым и юридическим вопросам.

Штанько 39 лет, и он родом из Харькова. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел. Владеет несколькими компаниями - в сфере предоставления финансовых услуг и в аграрной. Об одной из своих агрофирм в Ривненской области он вскользь упоминает на записях от 23 сентября. На одном из видео в кадр частично попадает его лицо.

СМИ выяснили, кто на записях Лероса помогал брату главы ОП Ермаку и проходил собеседования 04

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"Схемы" несколько раз пытались связаться с Дмитрием Штанько, но его телефон выключен, а на сообщения, отправленные в мессенджер, он не ответил. Номер другого фигуранта съемок, Сергея Шумского, тоже не отвечает.

Журналистам не удалось на момент публикации получить и комментарий самого Дениса Ермака, его номер вне зоны досягаемости.

Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Источник: https://censor.net.ua/p3185254
 
   
 Топ комментарии
 
Здаєцця мені , що схожих записів ще дофіга буде.
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При кловуні не може бути інакше.
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Прэлестно все это! Феерические твари!
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То что за должности берут не секрет
Журналисты давно могли бы выяснить и создать ШКАЛУ СТОИМОСТИ ДОЖНОСТЕЙ
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Минуточку, это коррупция на что ни есть высшем уровне. Это цельный глава администрации президента !!!. Куда уже выше ?! На среднем уровне брали, но такое было только при ворюге Овоще, а теперь вот повторяется снова при Зеле.
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Видео с "братом Ермака" снимала СБУ, скоро будет новая порция, - Бутусов

всплыл "загадочный покойник" - брат Ермака, из-за склоки Баканова с Ермаком
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Я когда-то писал, что часть офицеров СБУ прекрасно знала и понимала какая пошесть дорвалась до власти волею олигархов. Это их способ борьбы против пошести. То-ли еще будет.
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Здаєцця мені , що схожих записів ще дофіга буде.
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Трубу прорвало, Канализация прохудилась, Дерьмо прет, Бубочка дрышит и т.д.
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частина записів оприлюднена у анонімному Telegram-каналі «д'Ермак».
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тут тільки лузери, а записи тих, хто виграв тендери, приберегли для їх шантажу
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Богдан з курорту після звільнення надсилав сигнал. Пригадуєте його фото з курорту і підпис "Скукотіще". То був натяк, що скоро буде весело.

СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования" - Цензор.НЕТ 4814
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Видео с "братом Ермака" снимала СБУ, скоро будет новая порция, - Бутусов
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Прэлестно все это! Феерические твари!
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Иран тоже в друзьях у Ермака, вместе с рашей. Ахренеть!
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Без лоха и жизнь 42-летнего янелоха - плоха!
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Всё время мысля такая не отпускает , шо это за державна посада такая - "брат главый ОП" ?!

Это шо Фофа решил срежессировать за покойников Бодрова и Балабанова "Брат-3" ?!
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"Дмитрий... Штанько 39 лет, и он родом из Харькова. Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел" - ага... подільник Бене-діктової... У всяк випадку - сокурсник

Ну, всьо, слідство вже завершене по-факту, "забудьте". (с)
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Видео с "братом Ермака" снимала СБУ, скоро будет новая порция, - Бутусов СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования" - Цензор.НЕТ 4072
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Шобла зеленского начинает до боли напоминать крысятник овоща.
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Такие у нас реалии, были есть и наверное будут.
У нас власть не тупая у нас скорее всего народ тупой.
А как может быть иначе если за последние 20 лет в 70% населения купленные дипломы.
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Вообще СБУ плотно занималось темой продажи должностей Новий властью летом 2019 . Так что инфы могут выдать много для журналистов .
Продажа должностей- обычное явление в Украине
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Продажа должностей- обычное явление в Украине,хм??я бы не был так категоричен!!эт ещё и реальная экономика украины!!(скольких ,,слуг" кормит и питает)и не забываем незабываемое :кролик не только мясо,но и ценный мех. СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования" - Цензор.НЕТ 7891
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Зеленский обещал,что будут посадки ждем когда эта свора жуликов Ермак и его брат,а также их пособники сядут в тюрьму за разграбление Украины и украинского народа.
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Не при ЗЕ.
ЗЕ сам должности своим одноклассникам и соседям раздавал.
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Зачем это нужно Штанько?
Точнее, он это добровольно отдал?
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люди Богдана в СБУ зробили йому пропозицію, від якої він не зміг відмовитися
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ха... а в логове кацапов и области только что Куйло ввел комендантский час !!! СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования" - Цензор.НЕТ 5803
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Через неделю в России начнут массово умирать те, кому не хватило качественной медицинской помощи. Чуть позже рухнет вся гнилая вертикаль власти, состоящая из некомпетентных жополизов. После рассыпется армия и полиция, начнутся грабежи и мародёрство. Вот и всё. Приплыли кацапики !!! вам 314(с)да !!!
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я и переживаю что вирус может убить половину граждан Украины , а Зекоманда добьет вторую..
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Надеюсь там есть записи и на других пассажиров.
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Честно говоря,не вижу смысла прояснять.Объекты погрузить на глубину того пи.деца,какой они хотели устроить Украине СМИ выяснили, кто на "записях Лероса" помогал брату главы ОП Ермаку и проходил "собеседования" - Цензор.НЕТ 5161
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Від імені Єрмака голови офісу преЗЕдента ведуться переговори з Іраном про державні замовлення. В той час як Іран перебуває під санкціями США. А США підтримує Україну фінансово і зброєю та накладає жорсткі санкції на Росію за агресію проти України.

Сергій Шумський пояснює, навіщо вони з Денисом Єрмаком заснували громадську організацію «Українське бюро національного розвитку», що вони з Денисом Єрмаком були в Ірані, де отримали від місцевої компанії пропозицію виходу на український ринок задля отримання бюджетних підрядів на тендерах. «Вони просять допомогти виграти тендери на будівництво. Цікавлять цифри від 20 «лямів» і вище. Краще 50-т. Денис виграш тендера забезпечить. Гроші «рвемо» на три частини».

Спіймати Єрмака? Хто вів запис розмов брата керівника ОП і хто там ще фігурує - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30516075.html
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Тема, кого назначили за деньги не раскрыта!
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Може дійсно підназбирати бабла та стати міністром чого-небудь - хоча би на місяць. Буду писати "мудрі" сентенції в фейсбуках, а люди обговорюватимуть їх, дискутуватимуть.
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Біля Зеленського сама мразь зібралася, бо він, на жаль, некчемою виявився...Яка гидота.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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