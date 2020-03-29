 Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз. ИНФОГРАФИКА

Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, на заседании Кабмина 29 марта утвердили новые цифры, передает Цензор.НЕТ.
"Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всем цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", - отметил премьер.
Напомним, 24 марта Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих".
Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020, так как документ, среди прочего, предполагал почти полную отмену финансирование образования и науки, кроме зарплат. То же касалось сферы культуры. Против чего выступили культурные деятели.
29 марта Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.
и конец Украины
ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ.
занял место в первых рядах. наблюдаю... надеюсь зебилы еще не все наклейки с авто и т.д. поснимали?
Сегодня смотрю ничего нет...ободрал...
Хотелось подойти...и мордой в землю ткнуть...но сдержался...
Не сдержалась...
А что ваш Порошенко лучше был.
Всё!
не хватает Гончарука с его 40% роста ВВП...
Кстати.., где он сейчас...?
Рассказывает что он самый самый лучший премьер.
ЗЕльоные любители кала без кала Пороха никак
хотя подозреваю что он им и остался
Через ещё месяц карантина, людям потерявшим работу, просто нечего будет есть.
Вот тогда и начнётся полный... дефолт.
Як це? А
камни_с_неба"ліш бьі не Порошенко"?
Зебіки, вчіть пісеньку "весь мир голодньіх и
рабовслуг". Ви же перші вилітаєте з будь-якої роботи?
13 мільйонів мух щодня дЗЕжчать "Лайно смачне!", а люди у відповідь б'ють мух газетами. Або капцями.
У наступному пості я вгадаю твоє ім'я. І проілюструю його коміксами. Хочеш? Попроси чемно. Або нечемно.
Продовжуй. Прутнем на піаніно зіграти можеш?
В условиях жесткого карантина у большинства украинцев (57%) не хватит денег на жизнь более чем на четыре недели. Такие результаты опроса приводит исследовательская компания Gradus.
В частности, у 15,5% опрошенных денег хватит на месяц, у 5,7% - на три недели, у 16,8% - на две недели, у 12,1% - на одну неделю и у 6,9% - на несколько дней или меньше.
Наголосували, придурки? па пріколу? Ви , ЗеБіли, зробили це разом. Тепер жерітьТе!
- населення залишиться як за царя Опенька (тобто жменька)
- руйнування державних установ, розпад країни на "народні республіки", баронати й паханати
- кланово-печерний устрій
- цінностями будуть запаси будь-якої їжі, автомашини та пальне, стовбури та набої до них
- нові харчові ланцюги в межах одного виду (себто перетворення канібалізму з дичини на спосіб виживання)
- через тисячі років можливий прогрес до ранньофеодального суспільства
Єдиний плюс: у кацапів буде ще гірше, тобто звідти нападу вже не буде (хіба що неорганізовані орди орків)
незаметно усчезнуть с Банковой, оставив записку
"Прошу вместо меня назначить Порошенко"
Бо він мужик, а не мстива шмаркля, що на дівок заяви катає.
І пробач мене, поганця,
За брехню на стадіоні:
Думав, буде по приколу -
А оно така хмуйня...