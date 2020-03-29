 Инфляция 8,7%, уровень безработицы - 9,4%, курс доллара - 29,5 грн, - Кабмин обновил макроэкономический прогноз. ИНФОГРАФИКА

Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, на заседании Кабмина 29 марта утвердили новые цифры, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всем цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", - отметил премьер.

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Напомним, 24 марта Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих".

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020, так как документ, среди прочего, предполагал почти полную отмену финансирование образования и науки, кроме зарплат. То же касалось сферы культуры. Против чего выступили культурные деятели.

29 марта Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.