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Все про:Геращенко Ирина (1486) Кабмин (11936) Степанов Максим (120) Марченко Сергей (2) Богуславец Ольга (1)

 На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко. ФОТО

Лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречается с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко. Главы Минздрава Емец и Минфина Уманский подали в отставку.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости замены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку- в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - рассказала Геращенко.

Она напомнила, что все кандидаты работали когда-то в команде пятого президента Украины Петра Порошенко на разных должностях: "То есть, скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже уже нет на кого менять провальных министров"

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"Спросила монобольшинство, означает ли это, что они формируют правительство порохоботов и готовы публично признать, что год назад и все это время безосновательно уничтожали нашу команду, якобы все было не так. Те не ответили. Еще спросила у кандидата на должность Минэнерго о ее отношении к торговле энергоносителями с РФ, которую ввели "слуги". Ольга сказала, что это было ошибочное решение! Которое дорого обошлось украинской экономике. Как минимум 2 млн тонн отечественного угля остались неиспользованными из-за этой лоббистской поправки Геруса и "слуг", в то время как нужно создавать такие условия рынка, когда будут задействованы наши предприятия", - резюмировала На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от ЕС Геращенко 01
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от ЕС Геращенко 02
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от ЕС Геращенко 03
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Источник: https://censor.net.ua/p3185234
 
   
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А як же "хоть поржом"? (над зЁб** ти ми)

Чи так само, як з "хужинибуудиит" не складеться...
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только что твитнул тако пост свой комментарий мол ЗЕ давай приглашай Порошенко у Раду и давай ему пост Министра МИД, Яценюка Премьером. Турчинова в РНБО и зе по сути не приговор Порошенко... а его геморрой который слегка длительный чем надо...
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Так что получается, что Порошенко хороший ? 😂
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во-первых: не порохопоцик, а уважаемый порохобот!
во-вторых: ты ж сразу зарисовал наличие авто, т.е. готовность подъехать.. а сейчас ты откатываешь на несознанку.. Типа, с горяча сказал, под воздействием короновируса..
Ну и кто ты после этого?!..
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Зеленский - крупье. Только колоду тасует. На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 435
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Та який, нахер, круп'є?! То хіба бацила, що до колоди карт причепилась, не більше.
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скоро премьер министром порошенко назначят и его команду в полном составе...

а потом и самого Зелю подвинут...
Цирк потихоньку закрывается....
Через год, так через год.....- сказал как то Барыга...
Зели! - давайте на Майдан, а то так и просрете свою Малороссию....
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Повторюсь , ЗЕклоуны еще свой последний козырь не использовали - переименовать КАБИНЕТ министров в ОФИС министров .
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А сейчас забанатам серпом по яйкам больно было)))))
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- Що робила паршива?
- Порола і шила...
Вся та зелена мерзота сама по собі форс-мажор, а ту ще й коронавірус. разом, то вже для України не просто форс-мажор, то вже повний звіздець.
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от перезстановки кроватей в зе-борделе качество услуг не меняется
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-Министры-кондом.
-Это как?
-Одноразовые
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все кандидаты дрочат на РФ . но аккуратно . не сильно брызгая
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Степанова ?
а може краще знову Скалецьку ? На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 9814
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Я то же хочу, я тоже ни хрена в медицине не понимаю.
А вот подзаработать не помешает. На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3272
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Зелёное чмо о таком и мечтать не смеет.
На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1079
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Не фоткайся. У тебя для этого есть сцыкливая зелёная шмаркля по имени Янелох.
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не успели уманского назначить,как тут же не успевают марченко назначить На должность министра энергетики предлагают назначить Богуславец, здравоохранения - Степанова, финансов - Марченко, - нардеп от "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6641
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Вот и ответ, зачем и почему так много Степанова стало с его "промоакциями".

По словам Коломойского, экс-глава Одесской ОГА Игорь Палица спасал своего кума Максима Степанова везде, где только мог.
«Когда он был директором фабрики «Украина», то его спасали при Арбузове. Я еще помогал, меня Палица попросил, через Бродского, и они как-то вышли на Арбузова, чтобы тогда не выгнали с этой фабрики, и его отстояли. Они зарабатывали нормальные деньги. Потом проходит время, пришла новая власть, и Палица через Иванчука опять его спасает».
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Сколько вы их не меняйте - наша номенклатура вся вороватая и некомпетентная. А в данной кошмарной ситуации, во время эпидемии, даже самому крутому менеджеру, взятому из успешной частной компании, пришлось бы очень туго. Поскольку государство прогнило насквозь а антикризисный менеджер будет скован кучей законов, которые годами проталкивались коррупционерами ради защиты своей коррупционной деятельности. Он даже уволить откровенного вора и саботажника не сможет. Суд восстановит того на работе и обяжет выплатить ему всю зарплату.
По сути мы вы гнилой лодке, впереди страшный шторм, а времени на ремонт нет.
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"Менял министров как тирьям-тирьям перчатки..."
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