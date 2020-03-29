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 Пациентов с COVID-19 38, с подозрением - 14, в реанимации - 4, из них 2 на кислородном обеспечении, - главврач Александровской больницы Антоненко. ФОТО

Общее количество пациентов в инфекционном корпусе Александровской клинической больниц 54, положительных COVID-19 - 38, подозрение на коронавирус - 14, в реанимации - 4, из них на экстракорпоральной мембранной оксигенации - 2. Двое пациентов выздоровели после коронавируса и были выписаны.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала главный врач Александровской клинической больницы города Киева Людмила Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один пациент на ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации. - Ред.)! Поступил вчера, в крайне тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью, COVID-19 положительный, с двусторонней тотальной пневмонией! Бригада специалистов работала до второго часа ночи. Успешно подключена аппаратура. Началась сложная борьба за жизнь! Сейчас состояние обоих пациентов тяжелое, однако стабилизировано", - рассказала она.

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"Общее количество пациентов в корпусе - 54, положительных COVID-19 - 38, подозрение на коронавирус - 14, в инфекционной реанимации - 4, из них на ЭКМО - 2. Двое пациентов выздоровели после коронавируса и были выписаны из больницы", - добавила главврач.

"Уважаемые! Хочу обратиться к вам с просьбой - в этот нелегкий для каждого период, выбрать золотую середину в поведении. Ведь часть пациентов готова штурмовать инфекционный корпус при температуре 37,0 без симптомов заболевания и требовать постоянного внимания врачей, которые сейчас борются за жизнь действительно тяжелых пациентов, а другая крайность - пациенты силять дома на самолечении до критического состояния. Так, мы уже устали, но дух боевой присутствует! Мой врач анестезиолог ночью писал: "Я своих нестабильных тяжелых пациентов не оставляю, потому остаюсь на вторые сутки"! Вот какие у нас врачи! Мы победим COVID-19 и рассчитываем на поддержку, уважение и понимание каждого", - резюмировала Антоненко.

Пациентов с COVID-19 38, с подозрением - 14, в реанимации - 4, из них 2 на кислородном обеспечении, - главврач Александровской больницы Антоненко 01
Пациентов с COVID-19 38, с подозрением - 14, в реанимации - 4, из них 2 на кислородном обеспечении, - главврач Александровской больницы Антоненко 02

На фото команда медиков реанимационного отделения.

Пациентов с COVID-19 38, с подозрением - 14, в реанимации - 4, из них 2 на кислородном обеспечении, - главврач Александровской больницы Антоненко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3185230
 
 
 Топ комментарии
 
Мой врач анестезиолог ночью писал: "Я своих нестабильных тяжелых пациентов не оставляю, потому остаюсь на вторые сутки"! Вот какие у нас врачи! Мы победим COVID-19 и рассчитываем на поддержку, уважение и понимание каждого", - резюмировала Антоненко.Источник: https://censor.net.ua/p3185230

дай Бог вам здоровья
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Молодцы,дай бог Вам пережить это все.
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Мой врач анестезиолог ночью писал: "Я своих нестабильных тяжелых пациентов не оставляю, потому остаюсь на вторые сутки"! Вот какие у нас врачи! Мы победим COVID-19 и рассчитываем на поддержку, уважение и понимание каждого", - резюмировала Антоненко.Источник: https://censor.net.ua/p3185230

дай Бог вам здоровья
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Молодцы,дай бог Вам пережить это все.
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Зовсім не смішно, ті люди ризикують своїм життям, а ти видо шрек безмозглий як зелена ящирка.
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На улицах почти никого нет, только компашки школьников бродят с ранку до вечера.
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Це лікарня для депутатів, чи звичайних людей там теж лікують?
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ЦИТАТА ИЗ СТАТЬИ.
Поступил вчера, в крайне тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью, COVID-19 положительный, с двусторонней тотальной пневмонией! Бригада специалистов работала до второго часа ночи. Успешно подключена аппаратура. Началась сложная борьба за жизнь! Источник: https://censor.net.ua/p3185230
КОНЕЦ ЦИТАТЫ.
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А теперь вопрос.
А что, если завтра такое же лечение потребуется не 2, а 2000 людей? Как в Италии? Столько аппаратуры и "бригад специалистов" нет даже там.
Понятно ли тем, кого до сих пор "смешит коронавирусная истерия", как написал один из этих шизофреников, что среди этих тысяч, а то и десятков тысяч завтра окажутся они, их родные и близкие?
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Этим просто повезло. Когда начнется реальная эпидемия, никто никого на ЭКМО переводить не будет (ну разве что кого-то из первых лиц). Да и везение здесь, конечно сомнительное. Инвалидизация этим пациентам обеспечена.
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Просто чудо что соевьіе не добили украинскую медицину. Хотя старались на совесть
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Зеля добьет,не переживай.Он стараеться.
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Пока добивает єлекторат Петра Алексеевича. Сначала не платили ни копейки налогов, в том числе и на медицину. А сейчас прибежали лечиться и разнесли заразу
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Так это при 38 в больнице ,а если 3800 есть ресурсы врачей медсестер и оборудования ? (Риторический)
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Давайте, дорогеньки, лечите простых людей. Таких, как сами. Не давайте преференций нашему ворью, которое из швейцарских клиник и не вспомнило бы о вас с вашей Александровкой. Если ты там, на западе, им не дали коленом под хвост! Держитесь!
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