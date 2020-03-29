 Рынок земли, изменения в Госбюджет и банковский законопроект, - нардеп от "ЕС" Геращенко о повестке дня внеочередного заседания ВР. ФОТО

Об этом с совещания руководства ВР, лидеров парламентских фракций с премьером и экономическим блоком правительства сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В повестку дня планируется внести 11 вопросов: наработанные депутатами законопроекты по борьбе с короновирусом и о поддержке медиков (здесь стоит отметить конструктивную позицию всех парламентских фракций. Большинство предложений "Евоопейской Солидарности" здесь учтены). Также в повестке дня пакет законов для получения кредита МВФ о рынке земли и банки. Относительно земли, то на год откладывается его введения, изымается дерибан государственных 10 млн га земли, остается право селян и фермеров продавать свои паи и землю. По сути, это и есть предложения "Европейской Солидарности", на которых мы сразу настаивали", - напомнила Геращенко.

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"В законе о банках мы стоим на позиции: изъять нормы о выплате компенсаций бывшим владельцам Приватбанка", - отдельно подчеркнула Геращенко.

Она сообщила, что на рассмотрение могут вынести изменения в регламент по работе комитетов, кадровые вопросы, изменения в Уголовный Кодекс для борьбы с необоснованным повышением цен на продукты и вывозом медицинских товаров.

"Самый большой скандал - изменения в бюджет. Мы категорически не согласны с драконовским уничтожением финансирования образования, культуры, децентрализации. Зато остаются заоблачные зарплаты членам наблюдательных советов (до 400-500 тыс. некоторые) и весь бюджет МВД. Позиция "Европейской Солидарности" следующая - на период короновируса должны быть быть установлены предельные зарплаты всем - и чиновникам, и членам наблюдательных советов. Единственные, кому категорически нельзя уменьшить зарплаты - медики и военные. С Петром Порошенко отстаиваем наши принципиальные позиции. Боремся", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".