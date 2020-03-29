 Житель Никополя застрелил полицейского и спрятал тело в багажнике своего автомобиля. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на сайт полиции Днепропетровской области, автомобиль около 1:00 ночи остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Никопольского отдела полиции. За рулем транспортного средства находился 56-летний житель г. Никополь, а рядом - его 35-летний сын.

"Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом. Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону. В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте", - говорится в сообщении.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. 56-летний мужчина задержан.





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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Устанавливаются все обстоятельства преступления.