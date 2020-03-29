 Экс-замглавы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса, - Парцхаладзе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Парцхаладзе в фейсбуке.
"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё", - написал он в воскресенье.
В связи с этим Парцхаладзе призвал украинцев не недооценивать вирус и беречь себя и своих близких.
Тєм кто хочєт нєдопустіть провєдєніє парада на красной площаді.
Тобто швидкий розвиток діабету внаслідок коронавірусної інфекції.
Покійному вічна память.
«Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными»
Чета вспомлось...
"корону" поправить бааальшой совковой лопатой!
😁
він не знав про коронавірус і наївно їздив по закордонах?
Он и его команда - наше спасение сегодня!
Тут и количество госпитализированных и тех, кто нуждался в интенсивной терапии и количество погибших, коэффициент смертности, все по возрастам.
Те, кто заболел, нуждались в интенсивной терапии, смертность, все по возрастам.
Следственно, в Украине, по сравнению с Европой и США, Азией, будет заметно больше смертей среди людей молодого и среднего возраста, это обусловлено более тяжелым течением Covid-19 у людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).