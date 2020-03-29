 Экс-замглавы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса, - Парцхаладзе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Парцхаладзе в фейсбуке.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё", - написал он в воскресенье.

В связи с этим Парцхаладзе призвал украинцев не недооценивать вирус и беречь себя и своих близких.

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