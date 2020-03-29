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 Экс-замглавы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса, - Парцхаладзе. ФОТО

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе сообщил о смерти члена Совета директоров КСУ Олега Мищенко, в 2016-17 гг. занимавшего должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Парцхаладзе в фейсбуке.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё", - написал он в воскресенье.

В связи с этим Парцхаладзе призвал украинцев не недооценивать вирус и беречь себя и своих близких.

Экс-замглавы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса, - Парцхаладзе 01

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Экс-замглавы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса, - Парцхаладзе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3185178
 
 
 Топ комментарии
 
С диабетом он жил как-то и ещё бы жил, значит корона вирус.
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ты шо тупий?якби не було тієї корони він би собі і далі приймав інсулін та жив би...ти сам собі на голову сереш,а думаєш,шо їншим
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Хронические заболевания, такие как диабет, вызывают осложнения и большую вероятность умереть от коронавируса.
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Так всё-таки диабет или коронавирус?
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С диабетом он жил как-то и ещё бы жил, значит корона вирус.
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Это из упоротых свидетелей мирового заговора
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морового заговора міровой закуліси.
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Рептилоиды вместе с Соросом и Ротшильдом.....
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Мировая закулиса записывает в Испании тех кого сбила машина, как погибших от коронавируса, потом тела складывает в ледовые дворцы, чтобы напугать общество и создать панику. Все это рептилоиды-инопланетные масоны делают для того, чтобы Испания могла объявить себе дефолт и не платить по долгам! - доносилось из палаты психиатрической больницы.
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І головне - кому ето вигодно?

Тєм кто хочєт нєдопустіть провєдєніє парада на красной площаді.
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Хронические заболевания, такие как диабет, вызывают осложнения и большую вероятность умереть от коронавируса.
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Эта смерть выбирает почему-то лучших.
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Если использовать кацапский подсчёт, то конечно он умер от диабета!
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Коронавірус небезпечний не сам по собі,він відтягує резерви організму,послаблюючи імунітет перед іншими хворобами.
Тобто швидкий розвиток діабету внаслідок коронавірусної інфекції.
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Особенно, полученные от застройщиков за незаконные стройки.
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В Мексике умер миллиардер от вируса. Деньги не спасут, если вирус за тебя серьезно взялся.
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Складна форма цукрового діабету!!!! але вмер від коронавірусу ...ТАК ВІРЮ!!!
Покійному вічна память.
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Люди. невже ви не бачите що вам нагло сруть в голову!!!!!!!
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да ладна, хуже ні будіт
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Нам насрали почти год назад-когда зебилов выбрали.
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ты шо тупий?якби не було тієї корони він би собі і далі приймав інсулін та жив би...ти сам собі на голову сереш,а думаєш,шо їншим
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йди ***** .собака...
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закінчилися мовні експерименти?пєрєшол на кацапообщепанятний?
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Заметьте сколько таких даунов на цензоре. Теперь понятно откуда у нас 73 процента
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Когда в лёгкие начинают кровоточить, то да диабет не даёт свёртываться крови
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Свідєтєлі заговора міровой закуліси цього не розуміють.
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Он умер от вируса, в следствии ослабленной иммуной системы так как у нкго было тяжелое хроническое заболевание
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Після Чорнобиля покажіть мені людину в Україні, яка повністю здорова
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Ідіот. Якби ти був трохи розумніший то розумів би, що люди з хронічними захворюваннями (а таких в Україні більшість) дуже важко переносить хворобу. Приймаючи відповідні ліки і маючи гроші на них (у нього вони були) можна спокійно собі жити, звісно з обмеженнями.
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У него с головой. Там вата и опилки от постоянного попила.
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Лева Парцхаладзе уже перешел с БэПэПэ в зеленые?
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Фамилия обязывает его быть гибким. Потому - никаких принципов, никакой морали, только выгода.
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Итак минимум последние 25 лет. Лева поменял партий даже больше, чем лучший гэтьман среди всех гэтьманив
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RIP..
«Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными»
Чета вспомлось...
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Агга, но, некоторым, при власти, так и хочется
"корону" поправить бааальшой совковой лопатой!
😁
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Не, не всех...этих все же забирают в лучшие палаты, без вопросов подключают к аппаратам, предоставляют лучшее лечение, так что у них шансов все же больше. Обычного человека могут вовсе отказаться забирать из дома.
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это пока...когда начнется так,как в италии-ни одному уставшему или даже зараженному врачу не будет интересно,есть ли у тебя какая корочка,и доторканый ты или нет.
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Проблема в том ,что это богатые и известные умирают ок коронавируса , а обычные люди будут умирать просто от ОРВИ ! Нам это не грозит , можем спать спокойно. А если серьезно , жаль человека , но жертв будет еще больше. Это еще одно напоминание об осторожности и необходимости карантина.
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Пока жирафам не дойдёт, что надо сидеть в вальерах!
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треба ж якось підтримувати рівень загальної істерії... тепер навіть нещасні онкохворі люди вмирають не від раку .а від коронавірусу...
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а де він його підхопив?
він не знав про коронавірус і наївно їздив по закордонах?
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Молимся за здоровье Порошенко!!!
Он и его команда - наше спасение сегодня!
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Нехай приклад покаже-як перемогти "корону"..)))
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Официальная статистика из Испании от министерства здравоохранения, на основе 18959 случаев заражения Covid-19.
Тут и количество госпитализированных и тех, кто нуждался в интенсивной терапии и количество погибших, коэффициент смертности, все по возрастам.

Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 7189
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Вот оно! Оно рядом! И накраденное не поможет!
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Официальная статистика из Испании, от министерства здравоохранения, на основе 18959 случаев заражения.
Те, кто заболел, нуждались в интенсивной терапии, смертность, все по возрастам.

Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 6062
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Ексзаступник голови Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 4632Украина лидер в Европе по количеству зараженных ВИЧ. Особенно это касается людей трудоспособного возраста. Это группа риска при коронавирусе.
Следственно, в Украине, по сравнению с Европой и США, Азией, будет заметно больше смертей среди людей молодого и среднего возраста, это обусловлено более тяжелым течением Covid-19 у людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
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это только начало, скоро цензор будет некролог на некрологе. Легкость заражения сделает свое дело, многие к лету не досчитаются родных и знакомых, нужно это принять как факт уже сейчас. Только жесткий карантин и жаркое лето может сдержать распространение заразы. Задача карантина чтобы поток больных не превысил возможности медицины, но боюсь расхлябанность населения сведет все на нет.
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