Редактор Цензор.НЕТ 29.03.20 14:0829.03.20 14:09 Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь. ФОТОрепортаж В связи с введением карантинных мер украинская столица опустела, а те места, которые раньше было тяжело представить себе безлюдными, выглядят сейчас абсолютно покинутыми.Фотограф Цензор.НЕТ прогулялся по воскресному Киеву. Читайте также: Коронавирус в Киеве подтвержден у 82 человек, в том числе ребенка и врача частной клиники, - Кличко Смотрите также: Единственная область, в которой не зафиксировано заражения коронавирусом, - Николаевская, - Ляшко. ВИДЕО Смотрите также: Спецпоезд "Москва-Киев" привез украинцев на Родину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Фото - Олег БогачукИсточник: https://censor.net.ua/p3185171 x Мне нравится 3
Во Львове таких много??
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Сподіваємось на краще, готуємось до гіршого і тоді будемо готові до всього... Сподіваюсь...
Это пока так. В Италии и Испании было так же... до первых сотен смертей в день. Теперь даже во двор никто не выходит.