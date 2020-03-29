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 Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь. ФОТОрепортаж

В связи с введением карантинных мер украинская столица опустела, а те места, которые раньше было тяжело представить себе безлюдными, выглядят сейчас абсолютно покинутыми.

Фотограф Цензор.НЕТ прогулялся по воскресному Киеву.

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Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 12
Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 13
Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 14
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Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 18Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 19
Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 20
Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 21Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 22

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Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 23Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 24
Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 25
Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь 26

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3185171
 
   
 Топ комментарии
 
Да это в 6 утра фото. Шарятся, только немного и по одному.
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Боже, як гарно коли людей немає... Напевно, і Земля б причепурилася, якби людство зникло... ми, як паразити, звикли знищувати планету.. от вона й знайшла спосіб від нас відпочити... розумієш, які ниці і смішні люди в своїй погоні за грошима..
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БО опасней, легко нанести удар, невозможно предотвратить.
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Зато по Львову шляются, ездят, дети кучами на площадках, молодежь компаниями на шашлыках((
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Да это в 6 утра фото. Шарятся, только немного и по одному.
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угу - і кількість захворілих там , пропорційно , менша а ніж у Києві ... парадокс ?
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Это от большого ума и позиции "я плюю на всех"?
Во Львове таких много??
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Ну от для чого так брехати??? У Львові повно камер і особливо в центрі міста - користуватись гуглом вмієш???:Хоча б тут
https://uastreaming.net/ua/webcam-online/europe/ukraine/lviv-area/
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А у нас один продуктовый магазин да и тот хотят закрыть а ближайший за 5км и транспорта никакого.
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Боже, як гарно коли людей немає... Напевно, і Земля б причепурилася, якби людство зникло... ми, як паразити, звикли знищувати планету.. от вона й знайшла спосіб від нас відпочити... розумієш, які ниці і смішні люди в своїй погоні за грошима..
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Те що на фото - створеню людьми. А взагалі без людей це отак приблизно.
Киев на карантине: безлюдные Крещатик, Майдан и Контрактовая площадь - Цензор.НЕТ 5266
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На самом днле так центр выглядел бы всегда, если закрыть его для гостей столицы.)) Лучше бы спальники поснимали и зелёные зоны в них. Толпы шатающихся. В масках 1 из 5. Дети на самокатах и великах в масках на подбородке.)(
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Так і повинни бути в даний час на вулицях. Безлюдно!
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время разбрасывать камни и время их собирать...(с)
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А де соємайдан, який постійно обіцяють петьки? )))
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От карантин снимут и сразу стопитцот тысяч миллионов соберется.
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Говорят и метро сейчас абсолютно пустое. Можно было пофоткать
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И правильно: биомасса должна сидеть по норах, где ей и место..
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Проходи до метро від бомжів очистилися, скланий міст ніхто не руйнує... )))
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Покажите спальные районы, парки, детские площадки. В центре- да, людей почти нет. Зато на окраине- толпы. Гуляют с детьми, занимаются спортом и т.д. Не обманывайте себя и нас.
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Добре, що більшість людей відповідально поставилися до свого здоров'я та безпеки оточуючих. Але ті 100тисяч, що були "врятовані" з-за кордону за два останні тижні і більшість яких пройшла через Київ, яких не ізолювали на 2 тижні по приїзді, вже зробили свою справу. Сподіваюсь, що помиляюсь, але час покаже...
Сподіваємось на краще, готуємось до гіршого і тоді будемо готові до всього... Сподіваюсь...
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Это потому, что закрыт общественный транспорт. В "спальных районах" много людей на улице шляються - дети, пожилые люди. В парках сидят, отдыхают.
Это пока так. В Италии и Испании было так же... до первых сотен смертей в день. Теперь даже во двор никто не выходит.
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Метро в Токіо. Близько 60-70% пасажирів - у масках. Школи мають відкритися з новим навчальним роком, який у Японії починається 1 квітня. Кафе та ресторани працюють у штатному режимі, хоча відвідувачів менше, ніж зазвичай.
Київ на карантині: безлюдні Хрещатик, Майдан і Контрактова площа - Цензор.НЕТ 8745
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