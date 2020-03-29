 Спецпоезд "Москва-Киев" привез украинцев на Родину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Читайте также: Спецпоезд вывез в РФ свыше 700 человек: завтра он доставит на Родину около 700 украинцев, - ГПСУ
Пассажиров встречали сотрудники ГПСУ в защитных костюмах, которые ходили по вагонам и вероятно проводили температурный скриннинг.
На данный момент все прибывшие покинули вагоны поезда и разъехались по домам.
Смотрите также: В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами. ФОТО
Читайте также: COVID-19: в мире заболели 664,9 тыс. чел., умерли - 30,8 тыс. чел., выздоровели - 140,2 тыс. чел. ИНФОГРАФИКА
Смотрите также: Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко. ФОТО
Читайте также: Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА
Фото - Олег БогачукИсточник: https://censor.net.ua/p3185156
Мало без этого отребья в Киеве всякого дерьма шатается. Попрутся отоваривать "длинные рубли" - и "Русская водка, черный хлеб селедка...".
Українські мацкалі бєгут із Мацкви в Україну.
Посмотрите в глаза теленка, которого ведут на убой, и Вы поймете, что вирус Ваш друг.
Дайте слово перед Природой , что не будете убивать животных, есть мясо, сжигать уголь, и короновирус Вам не навредит.
ты воспользовался тоннами угля и сотнями убитых животных.
не напрямую, а опосредствованно, но таки воспользовался.
Мы привезли вам гонорею»
Де пільгові путівки в Санжари?
На данный момент все прибывшие покинули вагоны поезда и разъехались по домам.
ЗАНАВЕС.
--- Близнюки-сестри,
Їх цілий поїзд повезло привезти.