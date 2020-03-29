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 Спецпоезд "Москва-Киев" привез украинцев на Родину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня утром в Киев из Москвы прибыл спецпоезд, которым на Родину доставили около 700 наших соотечественников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

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Пассажиров встречали сотрудники ГПСУ в защитных костюмах, которые ходили по вагонам и вероятно проводили температурный скриннинг.

На данный момент все прибывшие покинули вагоны поезда и разъехались по домам.

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Спецпоезд Москва-Киев привез украинцев на Родину 31

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3185156
 
 
 Топ комментарии
 
То хто завгодно,але не Українці,на росіянії Українці можуть бути тільки у полоні.
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Трехлитровую клизму антисептиков в задницу каждому - шоб сразу вымыть заразу руцкого миру из головы
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Зачем же в плену, можно быть добросовестным и исполнительным агентом.
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довбані смердючі малороси приперлись... жратва кончілась на кацапії
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"Спецпоезд "Москва-Киев" привез украинцев на Родину." - Не надо писать "на Родину" - "... привёз вату к ненавистным бендеровцам... "
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Особливо чувак з табличкою "Львів" сподобався. Я думаю їх там більшість
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Расползлись сразу по Киеву запоребриковые "украинцы" - подарки и консервы от карлика кремлевкого.
Мало без этого отребья в Киеве всякого дерьма шатается. Попрутся отоваривать "длинные рубли" - и "Русская водка, черный хлеб селедка...".
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марув приехала? весь наш подъезд переживает за неё! она такая вся патриотичная!
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Мацкалі бєгут із Мацкви в окрєстную Кацапію.
Українські мацкалі бєгут із Мацкви в Україну.

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Взагалі то в них тижнева відпустка і вони тікають по місцям відпочинку, розносячи з собою всю заразу.
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Ватный экспресс "Корона" прибыл.А что, без оркестра встречали?
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Короновирус - адекватный ответ Природы на действия человеков.
Посмотрите в глаза теленка, которого ведут на убой, и Вы поймете, что вирус Ваш друг.
Дайте слово перед Природой , что не будете убивать животных, есть мясо, сжигать уголь, и короновирус Вам не навредит.
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написав этот коммент на компе или телефоне

ты воспользовался тоннами угля и сотнями убитых животных.

не напрямую, а опосредствованно, но таки воспользовался.
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Давай ти спочатку потренуєшся у переговорах з сифілісом?
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«Открывайте шире двери!
Мы привезли вам гонорею»
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"привіз українців на Батьківщину" - яких українців?
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Наших украинцев!!! А разве есть не наши????
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правильно говорить недограждан, а то сразу украинцев.
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Хохлы приехали. Ну как дела хахлы? Как там длинный рубель?
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А де, *****, духовний оркестр? Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину - Цензор.НЕТ 276
Де пільгові путівки в Санжари? Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину - Цензор.НЕТ 7849
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а МАРУВ нашлось место? Ну хоть бы в плацкарте, у туалета, боковая, верхняя? Жалко ведь...
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Предыдущие разогнали народ по миру, не от хорошей жизни, а вот теперь Зеленскому надо исправлять все ошибки, своих не бросает. А вот ПАНОВ - БАРЫГ выселить с Украины, пусть там лечатся и живут, а то деток своих приперли сюда.
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Там на кацапию паровоз отправляли,чего не уехал-то,зебил?
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Надеюсь, всех сразу в двухнедельный карантин под присмотр врачей, или распустили по домам?
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могу понять только семьи дипломатов из посольства Украины в мацкве которые приехали домой. кто остальные и что они делали у врага? и их так много аж 700.... а вы говорие что у нас колоборантов нет. а вот вам и пожалуста.....
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так цієї сво*лоти , ще 700 штук мають привезти
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Рузкій мір нам привезли з симптомами коронавірусу, вата клята.
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вот зачем нам еще хохлы и малоросы здесь? своих некуда отправить
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с Европы понимаю эвакуация наших, нахер этих привезли непонятно, вообще непонятно почему на 6м году войны до сих пор не закрыта граница с **********
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Жах... о це і є інформвійна - спочатку ця сво*та там пройшла курс пропаганди руцкаваміра , що вони ще могли почути..... приїхали з промитими мізками..... тепер будуть нам свою ВАТУ пхати.... ПИЛЬНУЄМО... БАГАТО СИЛ МИ ПОКЛАЛИ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАШОЇ НЕНЬКИ !!! ЄДНАЄМОСЬ !!! СЛАВА НАЦІЇ !!!
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вероятно проводили температурный скриннинг.
На данный момент все прибывшие покинули вагоны поезда и разъехались по домам.

ЗАНАВЕС.
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Малоросов привезли. Надеюсь эту орду засунут на карантин на подольше.
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Малорасєйська пошесть! І не боїться кровожерливих бандерівців ?
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Украинцы? Шесть лет Украина воюет с РФ. Что эта Вата там делала?
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Ховалась от войны . Потому что она - вата . Спецпоїзд "Москва-Київ" привіз українців на Батьківщину - Цензор.НЕТ 9925 .
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они еще не забыли что на родину их доставили?
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Это не Украинцы. Это, как их называют маскали - ванючие хахлы!
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Вопрос ,а почему этот поезд не закидали камнями ,как Санжарах? А ведь тут больше вероятность того ,что они привезли вирус😂
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Марув там была или ей самолет подавай.
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Maruv end Covid ,
--- Близнюки-сестри,
Їх цілий поїзд повезло привезти.
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Фашисты насильно вывозили людей в трудовые лагеря ,а эти едут добровольно какие же это украинцы - это пособники оккупанта!
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