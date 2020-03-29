 Спецпоезд "Москва-Киев" привез украинцев на Родину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Пассажиров встречали сотрудники ГПСУ в защитных костюмах, которые ходили по вагонам и вероятно проводили температурный скриннинг.

На данный момент все прибывшие покинули вагоны поезда и разъехались по домам.





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Фото - Олег Богачук