 Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией. ФОТО

Об этом сообщает главврач больницы Людмила Антоненко, передает Цензор.НЕТ.
"Молодой человек с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией вчера был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что понятным языком можно назвать "искусственные легкие". Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента", - написала она.
"Задача побороть коронавирус является нашей общей! Прервите цепь заражений, оставаясь дома. Именно этим вы поможете нам выстоять, а мы будем помогать тяжелобольным выжить", - добавила Антоненко.
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От осложнений, полученной после "просто" пневмонии может умереть человек любого возраста, совершенно. И никакой коронавирус для этого не нужен.
В случае наличия сердечно-сосудистых заболеваний вероятность смерти возрастает в разы.
Именно поэтому пневмония смертельно опасна для стариков - у большинства из них очень больное сердце, специфика возраста, знаете ли.
Именно так умерла моя мать, и я знала, что когда она заболеет пневмонией, то пневмония ее убьет.
Вот например, научная статья, исследования провидились в Дании, среди заболевших пневмонией за 10 лет, с 1994 по 2003 год.
Среди госпитализированных (не просто заболевших, а именно госпитализированных) 33736 взрослых человек, в течение 30 смертность среди людей с сердечно-сосудистой недостаточностью сотавила больше 24% (то есть умирал каждый четвертый), а среди людей со здоровым сердцем смертность составила 14%.
("Population-based cohort study in Western Denmark between 1994 and 2003.
33,736 adults with a first-time hospitalization for pneumonia. Heart failure was identified and categorized based on data linked from population-based health care databases.
We compared 30-day mortality between patients with pre-existing heart failure and other pneumonia patients, while adjusting for age, gender, comorbidity, and medication use.
he 30-day mortality was 24.4% among heart-failure patients and 14.4% among other patients"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2517996/)
Мне "странно", почему не была объявлена пандемия пневмонии все эти 10 лет в Дании, ведь смертность от пневмонии среди взрослого госпитализированного населения составила 14%, а не 1%, как от коронавируса, и даже не 9% как от коронавируса в Италии!
И куда только смотрели власти.
Что же касается смертности от пневмонии мледенцев, то она столь хорошо описана и известна, что мне даже лень объяснять, ищите информацию сами, ее полно. Именно так, во младенчестве, от пневмонии, едва не умерла одна моя родственница, хотя никакого коронавируса 50 лет назад и в помине не было.
Наденьте шапочку из фольги, если вам лень мыть руки, и заварите двери вашей квартиры.
"Так надежней будет"(С)