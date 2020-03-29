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 Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией. ФОТО

На сегодня в Александровской клинической больнице Киева 38 больных коронавирусом. Все они стабильны, кроме одного.

Об этом сообщает главврач больницы Людмила Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

"Молодой человек с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией вчера был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что понятным языком можно назвать "искусственные легкие". Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента", - написала она.

Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией 01

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"Задача побороть коронавирус является нашей общей! Прервите цепь заражений, оставаясь дома. Именно этим вы поможете нам выстоять, а мы будем помогать тяжелобольным выжить", - добавила Антоненко.

Врачи Александровской больницы борются за жизнь молодого мужчины с тяжелой тотальной коронавирусной пневмонией 02

Источник: https://censor.net.ua/p3185154
 
   
 Топ комментарии
 
Вы посмотрите плять какие убогие защитные костюмы у врачей! Да они же через неделю с коронавирусом слягут! Зато в мусоров, прокуроров, судей все казенное и с иголочки от кутюр!
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где тут тролляки, которые рассказывали, что проблемы будут только у пенсионеров?
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Кому стане краще від солодкої брехні.... Мерцям.вірусу
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Возможно я покажусь циником, но скажу, что первые заболевшие имею шанс выжить, т.к. пока хоть что то есть у медиков и могут подключить к ИВЛ. Скоро пойдёт не просто поток больных, а вал, ДЕВЯТЫЙ ВАЛ. И вот тут начнётся …….
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Сам не хочу. Но вот Радуцкии с ЗЕ и компанией уже поспособствовали.
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Впрочем с 1991 года все способствовали. Начиная с Леонида Макаровича. Но эти, особый случай мародёрства в области медицины.
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Ну так беги уже в больницу занимай очередь а то не хватит мест. Остальные будут лечиться как девушка Бонда Куриленко пакетиком парацетамола дома и смотря фильмы про агента 007.
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перші ,це долі проміллє..., й мають Шанс...
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Господь милосердный, спаси и сохрани, помоги ему выкарабкаться, помоги всем, всем людям избавиться от этой болячки, а Миру побороть вирус!
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це не той хлопець, якого Клічко при "інспекції" лікарни зафільмував?
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Форумчане , смотрим на страны ЕС
Чехия подписалась на новое лекарство РЕМДИСИВИР. Оно проходит испытания ( аналоги- лекарства от Эболы)
Чехи лечат им успешно
Украина тоже могла бы подписаться под этот эксперимент - ВСЕ РАВНО ЛЕЧИТЬ НЕЧЕМ
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Об этом лекарстве сейчас постоянно рассказывают на словацком ТВ и о методах лечения
Словаки тоже хотят войти в эту программу
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неприємність Ковід19, що він маніпулює імункою,й робить будь-кого беззахисним...
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Это и плюс хлорохин (от малярии ) в компоненте дают результат , не всем , но по крайней мере предотвращают оттек легких .
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Сейчас Украина пожинает плоды антиукраинской, антинародной мединской реформы потрошиной гниды и его своры выродков - свинарчуков-супрун.
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А то раньше у нас было лучше. На нашу медицину всегда тратили копейки.
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від того,що в нас брали, тобто звично Грабували
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Не вали с дурной головы на здоровую , зе-емец сейчас маски раворовывает.
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а то что зелёные загнали дезинфекторы, ивл и т.д. - это пустячок, да?
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Олег Анатольевич, таблеточку примите...
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З дуба впав, Олег? Чи у погрібі останній рік сидів?
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Ах ты ж подонок рашистский лахтинский пропаГандон штопаный*,шоб ты здох,шоб я видела тебя в гробу в белых тапках*,не угомонишься,тварь никак ,беги скупай соль-спички на Моржовию идет большой голод....
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Зараз мабуть 50,000 молодиків великими группами по кутам пьють горілку і лобзаються одним з одним, розповсюджуючи вірус.
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Молодость в данном случае не дает гарантий об отсутствии хронических заболеваний , по тому то что в кризисе именно молодой человек еще не о чем не говорит.
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Умник посмотри по Штатам, молодые здоровые, не курившие загибаются.
Вирус в Нью-Йорке
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Мы семьей переболели, все окей. А пневмонии бывают всегда и везде. Успокойтесь. Нужно посто следовать простейшим рекомендациям.
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Надо уходить в глубочайший запой и всё пройдёт.
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Без тестов конечно сложно, но можно, власть пошла по проторенному пути европейцев, который менее эффективен чем путь китайцев или например Израиля, нужно было не сопли жевать а ЧП вводить, два месяца полной остановки броуновского движения внутри страны и изоляция с перекрытием границ и блокпостов в каждом населенном пункте, запрет выхода с дома без разрешения, принудительная конфискация средств защиты и оборудования у фирм с последующим возмещением, перевод частной фармацевтики и медуслуг на режим военного положения, в общем все что предполагает такая ситуация ВЫПОЛНЯТЬ и вирус отступит, даже при дефиците тестов. Теперь эту хрень остановит невозможно. Я подозреваю, бизнес потеряет еще больше из-за своей жадности, в разы больше, ну и страна соответственно. Еще одна причина почему ЧП застопорили - не хватит ни ресурсов ни людей способных это организовать. Сейчас все через жопу делается, чиновники спят, по ходу у них одна задача организовать массовый падеж не спровоцировав паники, вся борьба с эпидемией проходит примерно под таким девизом - "Пенсионер! Если ты патриот своей родины, не сопротивляйся - сдохни!", горькая ирония конечно, но шо -то такое в этом есть, так все не спеша и без напряга НЕ делается, хотя уже ясно что смертность в нашей стране с чахоточным населением, будет гораздо выше чем в Европе, а возрастной порог смертей - ниже, оно и здоровых косит, а чернобыльских хроников пропитанных самогоном да с табачным выхлопом - на раз.
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ты не прав. Не людей не хватает, а люди во власти такие, что не могут ничего сделать - жопа вместо головы, а руки с жопы.
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Один ти "вумний" взяв та накивав ластами.
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а якщо б не накивав, то ти б став владі рубати жопи з плечей?
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Слушайте сюда.
От осложнений, полученной после "просто" пневмонии может умереть человек любого возраста, совершенно. И никакой коронавирус для этого не нужен.
В случае наличия сердечно-сосудистых заболеваний вероятность смерти возрастает в разы.
Именно поэтому пневмония смертельно опасна для стариков - у большинства из них очень больное сердце, специфика возраста, знаете ли.
Именно так умерла моя мать, и я знала, что когда она заболеет пневмонией, то пневмония ее убьет.

Вот например, научная статья, исследования провидились в Дании, среди заболевших пневмонией за 10 лет, с 1994 по 2003 год.
Среди госпитализированных (не просто заболевших, а именно госпитализированных) 33736 взрослых человек, в течение 30 смертность среди людей с сердечно-сосудистой недостаточностью сотавила больше 24% (то есть умирал каждый четвертый), а среди людей со здоровым сердцем смертность составила 14%.
("Population-based cohort study in Western Denmark between 1994 and 2003.
33,736 adults with a first-time hospitalization for pneumonia. Heart failure was identified and categorized based on data linked from population-based health care databases.
We compared 30-day mortality between patients with pre-existing heart failure and other pneumonia patients, while adjusting for age, gender, comorbidity, and medication use.
he 30-day mortality was 24.4% among heart-failure patients and 14.4% among other patients"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2517996/)

Мне "странно", почему не была объявлена пандемия пневмонии все эти 10 лет в Дании, ведь смертность от пневмонии среди взрослого госпитализированного населения составила 14%, а не 1%, как от коронавируса, и даже не 9% как от коронавируса в Италии!
И куда только смотрели власти.

Что же касается смертности от пневмонии мледенцев, то она столь хорошо описана и известна, что мне даже лень объяснять, ищите информацию сами, ее полно. Именно так, во младенчестве, от пневмонии, едва не умерла одна моя родственница, хотя никакого коронавируса 50 лет назад и в помине не было.

Наденьте шапочку из фольги, если вам лень мыть руки, и заварите двери вашей квартиры.
"Так надежней будет"(С)
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