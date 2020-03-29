 Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко. ФОТО

Об этом написал в Фейсбуке советник заместителя городского главы Киева Олег Попенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве проводят инспекции и будут наказывать за нарушение карантина!!!" — написал он.

Попенко напомнил, что полиция имеет право штрафовать за нарушение санитарных мероприятий на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, штрафов в сумме от 340 до 1360 гривен можно поплатиться за разожженный в лесу или в парке костер.

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"В нашем городе 74 человека имеют подтверждение инфицирования COVID-19. Но до сих пор не все осознают значение слова КАРАНТИН и ответственность. Карантин — это не каникулы и не отпуск с шашлыками", — написал Попенко.







