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 Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко. ФОТО

Жителям столицы, который отправятся жарить шашлыки, грозит штраф и за нарушение карантина, и за костры в лесах и парках.

Об этом написал в Фейсбуке советник заместителя городского главы Киева Олег Попенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве проводят инспекции и будут наказывать за нарушение карантина!!!" — написал он.

Попенко напомнил, что полиция имеет право штрафовать за нарушение санитарных мероприятий на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, штрафов в сумме от 340 до 1360 гривен можно поплатиться за разожженный в лесу или в парке костер.

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"В нашем городе 74 человека имеют подтверждение инфицирования COVID-19. Но до сих пор не все осознают значение слова КАРАНТИН и ответственность. Карантин — это не каникулы и не отпуск с шашлыками", — написал Попенко.

Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко 01
Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко 02
Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко 03
Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко 04

Источник: https://censor.net.ua/p3185141
 
 
 Топ комментарии
 
Растолкуйте, пожалуйста, где можно прочитать правила карантина? Я не могу пожарить мясо на мангале на благоустроенной площадке с женщиной, которую собираюсь после трапезы лббить сочно и без маски, но со средством индивидуальной защиты?
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Стали відомі подробиці смерті від коронавірусу 16-річної француженкиКорреспондент.net, Вчора, 23:1700ЧИТАТИ НОВИНУ РОСІЙСЬКОЮ1467Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко - Цензор.НЕТ 899Смерть юної француженки шокувала ФранціюСмерть Джулі шокувала Францію: пацієнтка стала наймолодшою жертвою пандемії в країні. Рідні кажуть, що у неї був тільки кашель, і за день до смерті вона була в задовільному стані. За словами членів сім'ї Джулі, дівчина була до захворювання абсолютно здоровою. Її нездужання почалося з кашлю. Про це, в суботу, 28 березня, розповідає видання Focus. ЗМІ повідомляє, що спочатку дівчина лікувала кашель сиропом і інгаляціями. Потім вона поскаржилася, що їй важко дихати. На восьмий день захворювання мати відвезла дівчину до сімейного лікаря, і той, насторожившись, викликав аварійну службу. Джулі була доставлена ​​в найближчу лікарню в Лонжумо, на південь від Парижа, а ще через день опинилася в реанімації. У той час молода француженка скаржилася на біль в серці. Тоді ж були виконані два швидких тести на зараження коронавірусом - обидва виявилися негативними. Однак вже через короткий час через погіршення здоров'я, Джулі підключили до апарату штучної вентиляції легенів, а новий тест підтвердив наявність COVID-19. "Ми були вражені, не могли в це повірити. З самого початку нам говорили, що вірус не є небезпечним для молодих. Ми вірили в це, як і всі", - поділилася сестра загиблої.
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пцр проводят только когда уже присмерти а до того самоизолируйся и тихо сиди не паникуй!
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любителей шаурмы ето не касается - смачного!
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у меня любители шаурмы ассоциируются с игроками в русскую рулетку... больше хочется пожелать удачи... или "если смерти, то мгновенной, если раны небольшой" (с)
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тоже самое тут...
думаю мою собаку от нее бы стошнило, хоть и не привередливая животина совсем.
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У себя на даче можно, вот Али Хасана подбиваю ,что бы организовал, у него козырная дача в Козине со всеми удобствами, есть бассейн , сауна и бильярдный стол Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко - Цензор.НЕТ 8807
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Радник заступника мера? Це не та особа, яка повинна погрожувати. Хто про нього чув?
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Ты лучше организуй шашлычный сабантуй и пригласи в гости , мангал и шампуры мои ,за тобой мясо и выпивка Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко - Цензор.НЕТ 9401 ,выпьем за наше и Петра Алексеевича здоровье , ведь ты свояк порохобот, хоть и скучный ,но наш парень не бот , так что не бойся Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко - Цензор.НЕТ 9401
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Стали відомі подробиці смерті від коронавірусу 16-річної француженкиКорреспондент.net, Вчора, 23:1700ЧИТАТИ НОВИНУ РОСІЙСЬКОЮ1467Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко - Цензор.НЕТ 899Смерть юної француженки шокувала ФранціюСмерть Джулі шокувала Францію: пацієнтка стала наймолодшою жертвою пандемії в країні. Рідні кажуть, що у неї був тільки кашель, і за день до смерті вона була в задовільному стані. За словами членів сім'ї Джулі, дівчина була до захворювання абсолютно здоровою. Її нездужання почалося з кашлю. Про це, в суботу, 28 березня, розповідає видання Focus. ЗМІ повідомляє, що спочатку дівчина лікувала кашель сиропом і інгаляціями. Потім вона поскаржилася, що їй важко дихати. На восьмий день захворювання мати відвезла дівчину до сімейного лікаря, і той, насторожившись, викликав аварійну службу. Джулі була доставлена ​​в найближчу лікарню в Лонжумо, на південь від Парижа, а ще через день опинилася в реанімації. У той час молода француженка скаржилася на біль в серці. Тоді ж були виконані два швидких тести на зараження коронавірусом - обидва виявилися негативними. Однак вже через короткий час через погіршення здоров'я, Джулі підключили до апарату штучної вентиляції легенів, а новий тест підтвердив наявність COVID-19. "Ми були вражені, не могли в це повірити. З самого початку нам говорили, що вірус не є небезпечним для молодих. Ми вірили в це, як і всі", - поділилася сестра загиблої.
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Растолкуйте, пожалуйста, где можно прочитать правила карантина? Я не могу пожарить мясо на мангале на благоустроенной площадке с женщиной, которую собираюсь после трапезы лббить сочно и без маски, но со средством индивидуальной защиты?
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Не доходит, что карантин - это не отпуск и не каникулы с шашлыками?
Ты сидишь дома и ходишь только в магазин.
А если не сидишь - тебя будут любить сочно, но со средствами защиты, но только полицейские.
Выбирай что тебе больше по душе! Потому что никто не хочет повторения Италии из-за тупости отдельных уродов! Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко - Цензор.НЕТ 9784
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Есть песня - "Россия для грустных".

Теперь вот и Украина только для грустных. Кому хорошо, тому делают плохо. Запрещают и штрафуют.
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"Всього за даними тільки вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України досліджено понад 1,2 тисячі зразків это жопа какая то ...что за каменый век?
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пцр проводят только когда уже присмерти а до того самоизолируйся и тихо сиди не паникуй!
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зебил где 10 миллионов пцр тестов тварь конченая?
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Давно спи..ны ЗЕкомандой,ищите скоро в интернете по 4000 гр.
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На Украину надвигаеться зеленая еврейская жопа!
Воттак подготовились ЗЕленые проФФесионалы у власти.Это только начало.Что там маски и спирт появились в аптеках?
Так отож!
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У себя дома в частном секторе можно жарить рускоязычных младенцев ?
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Смотря из кого шашлык - может и благодарность от народа за это...
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А шо уже и с дома выходить запретили? Мы что-то пропустили?
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