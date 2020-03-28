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 В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами. ФОТО

В Китае заканчивают загрузку самолета с очередной партией противоэпидемических средств, которые отправятся в Украину.

Об этом сообщили в украинском посольстве в Китае, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в международном аэропорту г. Сямень (провинция Фуцзянь) самолет авиакомпании "SCAT" Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры.

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"В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19, посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузов гуманитарного назначения", – добавили в посольстве.

Гуманитарный груз из Китая прибудет в Украину в воскресенье, 29 марта.

Напомним, 23 марта в "Борисполе" приземлился самолет из Китая с партией тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Также на Цензор.НЕТ: 2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен, - бывшая "слуга народа" Скороход рассказала, как сдавала тест на коронавирус

В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами 01В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами 02
В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами 03
В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами 04

Источник: https://censor.net.ua/p3185135
 
 
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Это уже второй самолёт из Китая за последние дни.
Но масок в аптеках как не было так и нет. Тестов как не хватало так и не хватает даже для проверки всех больных...
так, что сколько бы власть не пиарилась на этих самолётах из Китая, толку для людей никакого.
Как не было так и не будет всего необходимого.
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Я вот только не могу понять куда делись наши изготавливающие маски предприятия , и их продукция ?
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Вывезли маски . А предприятия , что тоже вывезли , или просто заморозили ?
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Pan Doktor@pan_dok 23 ч

Китай заразил всю планету своим вирусом, и только после этого закрыл границы, чтобы уже иностранцы не заражали китайцев.
А кроме того, разослал всем неработающие тесты на коронавирус, что не просто бесполезно, а очень даже вредно.
Коммуняки - и в Китае коммуняки.
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По факту коммунизма таким какой он должен быть не было ни в одной стране. Во всех странах где типа был коммунизм по факту был тоталитарный социализм. В Гитлеровской Германии тоже самое было. А в Китае сейчас гибрид тоталитарного социализма с капитализмом.
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Из Киктая из Китая Зебілу Зебілу маски маски привезут привезут
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А там инвентаризация какая-то проводиться? То что-то не всё доезжает.
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1. Цей вірус придуманий в лабораторіях (дуже ймовірно как-цапських).

2. Как-цапія найменш піклується про как-цапів, не тому, що вірус, а тому що вигідно для *****, і тому, що творець вірусу, знає, як його подолати.
3. Усвідомлюючи такий перебіг подій, лідери найбагатших країн, вирішили погратися з как-цапією, створивши для неї несприятливі умови для економіки.
Їх можна зрозуміти. Кожен би це зробив на їхньому місці.
4. Коронавірус - глобальна гра в якій переможуть або комуністи на чолі з ******,
або Трамп, який назавжди увійде в історію.
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))) тільки дивно чому Америка вийшла різко на перші місця по зараженню. Видно, як Трамп хвилюється за американців)
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Для мене було б дивно, якби Америка була на ДРУГОМУ місці.
Олександріус Патос, ти ж, на відміну від половини НЕУКРАЇНОМОВНИХ присутніх тут, прекрасно розумієш значення слів.

Якщо ******* потрібна перемога, то звичайно, не над Китаєм. Хоча, над Китаєм також, але, потім.
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Иди со своим необразованным и тупым Трампом в жопу дебил. Не разбираешься ***** закрой мразь.
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Вперше у своєму житті перетинаюся з жінкою-бомжем.
ЖАХ!
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Tatamurcia@Tatademurcia 23 ч

Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании? Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде

Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...

Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!
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Пророчество о Коронавирусе. В 2008 году в США женщина - медиум издала книгу, в которой описала ,что в 2020 г возникнет неизвестное заболевание, поражающее дыхательные пути, и множество людей умрут от этой болезни. .Эпидемия возникнет как бы из ниоткуда, выкосит множество людей. Лекарства и вакцины к нему так и не подберут . Эпидемия исчезнет так же внезапно, как и началась. Повторится в 2030 году, и потом исчезнет насовсем. Автор книги умерла в 2013 году. Детали уточнить не у кого.
https://www.youtube.com/watch?v=IHFnTVqlHzk
На видео про пророчество, первые 15 минут.
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А чому не відмічається, що працівники посольства і Генерального Консультва незалежно від того

щось вони роблять чи нічого не роблять - але вони отримують заробітню платню з податків громадян України?

"Отмечается, что благодаря тесной координации действий посольства и Генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры."
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Наверное, эти китайские самолеты должны быть, как бусики для папуасов. Задолбали.
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Що було під час Чорнобильської катастрофи 1986 року - те саме і зараз.
Нічого не змінилося.

Тільки в 1986 Китай був бідний, а зараз - багатий.
Україна , як була забита та нещасна, такою і є.
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"Гуманітарний"-це за безплатно ?
"600 тыс. купленных в Китае для Нидерландов FFP2 масок оказались бракованными и сейчас изымаются из больниц."

https://nos.nl/artikel/2328673-honderdduizenden-chinese-mondmaskers-*************-uit-***********-ziekenhuizen.html

І щось не бачу про ПЛР-тести і ШВЛ....
А скільки такий переліт коштує ?
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Боже... Вантажать пасажирський літак на місця пасажирів... **********, ДЕРЖАВО...
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Юрий Бутусов
17 хв ·

Главное событие дня, которое не уступает коронавирусу, и законам из пакета МВФ - это официальный дефолт "ДТЭК Энерго" - крупнейшей частной компании-производителя угля и электроэнергии. "ДТЭК" остановил две шахты и обогатительную фабрику, и заявил, что останавливает две шахты, обогатительную фабрику и "приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу" с 1 апреля!
Если бы в Украине был фондовый рынок, сейчас бы посыпалось все, это было бы у всех на устах.

Если бы в Украине работали правоохранительные органы, прокуратура и суды, то они бы уже были в офисе "ДТЭК Энерго" и задавали вопросы менеджменту. Какой дефолт, если в 2019-м компания реструктурировала свои долги и получила чистую прибыль в 2,55 миллиарда гривен?
Если бы в Украине были президент и премьер-министр, которых бы Ринат Ахметов хоть бы немного боялся и уважал, то он бы никогда не пошел на дефолт и остановку шахт после покупки виллы во Франции за 200 миллионов долларов, и запуска новостного телеканала с инвестициями в десятки миллионов долларов.
Но ничего этого не будет. Потому что олигархи знают лучше, чем кто-либо, насколько слабо и беспомощно государство
Логика Ахметова понятна - он хочет удешевить стоимость своего долга, сбить цены. Проще это спрятать под коронавирусом. Полное молчание и отсутствие комментариев власти. Это как понимать? Премьер-министр, который работал ранее в "ДТЭКе" ничего необычного не увидел?
Они власть, у них есть институции, они определяют для себя правила игры. А у Зеленского есть видеоролики и просьбы помочь купить "скорые помощи". И с этим олигархи помогут - лишь бы и дальше не мешал.
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Не продавали б свого - не просили чужого а то нато тобі , боже, що мені не гоже
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Тема : "В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами."

А самолёт точно новый или по ходу очередной У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами - Цензор.НЕТ 1508
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Не берите из Китая ничего. Если не хотите у себя получить вторую Ухань.
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мы ее уже получили, даже не ничего не взяв оттуда!!
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А чому не налагодити виробництво в своїй країні ? І не залежати від інших країн , в тому числі і Китаю. Пільги при оподаткуванні виробників засобів захисту, антисептиків , державні кредити на закупку необхідних матеріалів , пільги при ввезені тканин для одноразових костюмів ,масок , а далі наші люди допоможуть . А нашу владу цікавить тільки дупа Коломойського і закон про землю .
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Добре, що літак новий. Головне, щоб маски та костюми теж були нові, а не бу. Ці китайці ще ті аферисти.
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В воскресенье из Китая прибудет новый самолет с масками и защитными костюмами

Которые мы никогда не увидим. По крайней мере, маски точно...
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