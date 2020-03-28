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Все про:избиение (9376) патрульная полиция (1391) ГБР (1054)

 ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе "Киев-Чернигов". ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, размещенной в социальной сети Facebook, 27 марта 2020 года сотрудники патрульной полиции, на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов" нанесли адвокату и его отцу телесные повреждения и безосновательно применили к ним специальные средства - наручники.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе Киев-Чернигов 01
ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе Киев-Чернигов 02
ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе Киев-Чернигов 03
ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе Киев-Чернигов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3185082
 
 
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это просто мусора.
А кто то мне в уши дул - они поменялись
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так рюкзачный мусора очьень важно и дули. или ктото из шыкаладного цеха. те тоже любят говноедством заниматься.
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Не - точно зелибобы-говноеды. Загрязняли окружающую среду. Пришлось унимать )))
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А подробнее нельзя писать? Просто так применили спецсредства, вот им лелать больше нечего? Адвокат белый и пушистый? Молча предъявил документы? Не орал? Не матерился? Правил не нарушал? Скорость не превышал? Корочку в лицо не тыкал? Не угрожал всех уволить? Не посылал полицию в эротическое путешествие?
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« -Ізвольтє, прєдьявіть Ваші докумєнти.
- Отнюдь, отвєтілі папа с адвокатом .»

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А что, у аваковцев есть чем скорость измерять?
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Что-то нормальное мусором не назовут
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На этом участке ментам маслом намазано?

А шо там с пострадавшей - сотрудницей областного упрвления полиции, нападение на которую расследует областное упрвление полиции???!!!!

https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/454.jpg
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/565656.jpg
На первом фото видим избитого нападавшего и абсолютно невредимую пострадавшую, а на втором - лицо ее уже в крови.
Шо, не повезло мужику быть юристом?
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уверен, адвокат с сынком начали мурчать, тыкать и рассказывать что им в ноги должны кланятся.
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Конечно, как тот пассажир, которому зарядили в голову из пистолета.
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А у мусорков что нервы оказались слабенькие? Как же они тогда медкомиссию прошли?
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та я по чем знаю, у врачей спроси, которые в соседней теме ноют, когда их подельники вымагают деньги для "лечения" родственников.
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Будет больше информации,можно и порассуждать,а так,зная наглость *АДВОКАТОВ* не удивительно,что к ним применили средства для УСМИРЕНИЯ.
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Так сейчас всех юристов вынудили стать адвокатами. Их сотни тысяч. Вы знаете про наглость их всех?
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Та же самая мразота что на майдане людей избивала только теперь в новой форме.
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Если бы пострадавшим был не адвокат, не "служитель Фемиды", а дядя Вася- каменщик, арматурщик, стропольщик...я бы была на его стороне, но зная прыть, наглость, хамство, уверенность в безнаказанности этого сословия, могу себе представить как и что происходило, и почему, в итоге, были применены спецсредства.
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А я знаю ментів і адвокатів. Що з того? Треба по факту розбиратися.
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У всіх випадках не треба бити, але дійсно мало інформації.
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Обычно «превышение» следует в ответ на провокацию потому, как не размазанная по нескольким нпа профессиональная защита госслужащего, а реальная и четко однозначно регламентированная - отсутствует...
Не видел я, чтобы адвокатам и их родителям охота была побороться в той же германиии или штатах. Среди борзых, как оказывается, там верят в своё бессмертие далеко не все )))
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