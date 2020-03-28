 ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца на трассе "Киев-Чернигов". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, размещенной в социальной сети Facebook, 27 марта 2020 года сотрудники патрульной полиции, на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов" нанесли адвокату и его отцу телесные повреждения и безосновательно применили к ним специальные средства - наручники.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
А кто то мне в уши дул - они поменялись
- Отнюдь, отвєтілі папа с адвокатом .»
А шо там с пострадавшей - сотрудницей областного упрвления полиции, нападение на которую расследует областное упрвление полиции???!!!!
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/454.jpg
https://i.obozrevatel.com/gallery/2020/3/8/565656.jpg
На первом фото видим избитого нападавшего и абсолютно невредимую пострадавшую, а на втором - лицо ее уже в крови.
Шо, не повезло мужику быть юристом?
https://www.youtube.com/watch?v=h_zQhcaknac
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Не видел я, чтобы адвокатам и их родителям охота была побороться в той же германиии или штатах. Среди борзых, как оказывается, там верят в своё бессмертие далеко не все )))