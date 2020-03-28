 Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров. ФОТО СПУТНИКА

Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы - включая Париж, Мадрид и Рим", - говорится в сообщении.
Исследователи сравнивали показатели загрязнения воздуха в марте 2019 года, и 14-25 марта 2020, когда страны ЕС начали массово вводить карантин.
Отмечается, что в Париже и Парижском регионе проба качества воздуха после введения карантина в связи с пандемией коронавируса показала лучший результат за последние 40 лет.
В то же время в связи с пандемией коронавируса и снижением экономической активности, которую она вызвала, аналитики заявили, что Германия достигнет своих целей по защите климата в 2020 году.
Україні до дуже ЄС далеко. Ломбардія найбрудніша в ЄС, можливо німці праві, в тому й причина такої летальності там.
Цей вірус, мабуть, останнє попередження для людства.
це типу вирубати тіпа з боєготовною гранатою за те що курить, а потім ловити осколки. "мудро" шо аж скрепно)
німецьких пенсів катають на літаку над Північним полюсом щоби вони полюбовалися красивими видами безкрайніх льодових полів...
а на самом деле все произойдет так быстро, что вы и глазом моргнуть не успеете.... )
https://www.youtube.com/watch?v=H67ggV_2S6Y
Hellis
@13Hellis_13
а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
Ровно такое же, ка до ЦАР.
P.S. В северной Италии и пенсов успешно утилизируют, у Вас как - готовы взять пример? Вам сколько лет? Живете в гос жилье, получаете пенсию, соц выплаты? Тогда Вы - в первых рядах на утилизацию.
нужно периодически всем уходить на карантин. а тяжелую промышленность с автолюбителями отправить подальше в космос.
уходите в пещеры! выкиньте свои айфоны
Это произошло из-за обвала спроса на российский газ в Европе.
Сокращение спроса на российский газ в Европе, обвал спотовых цен на газовых хабах и кассовый разрыв в бюджете на десятки миллиардов рублей - привели «Газпром» к продаже газа самому себе.