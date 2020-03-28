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 Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров. ФОТО СПУТНИКА

Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми европейскими странами после введения карантина.

Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы - включая Париж, Мадрид и Рим", - говорится в сообщении.

Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров 01

Читайте также: Уровень загрязнения воздуха снижается на фоне пандемии коронавируса, - BBC. ИНФОГРАФИКА

Исследователи сравнивали показатели загрязнения воздуха в марте 2019 года, и 14-25 марта 2020, когда страны ЕС начали массово вводить карантин.

Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров 02

Отмечается, что в Париже и Парижском регионе проба качества воздуха после введения карантина в связи с пандемией коронавируса показала лучший результат за последние 40 лет.

В то же время в связи с пандемией коронавируса и снижением экономической активности, которую она вызвала, аналитики заявили, что Германия достигнет своих целей по защите климата в 2020 году.

Смотрите также: COVID-19: бригады ГСЧС обрабатывают спецраствором улицы украинских городов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3185056
 
 
 Топ комментарии
 
А если кацапию уничтожить, то тогда вообще будет дышаться полной грудью
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Ну хоть что-то хорошее от вируса. Хотя и грустно одновременно.
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І дахати стає легче! Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров - Цензор.НЕТ 6310 А коли людства не стане, то дихати взагалі комфортно буде.
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А если кацапию уничтожить, то тогда вообще будет дышаться полной грудью
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сірководню на планеті одразу поменшає.
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Опять эти русскоговорящие желтые жилеты?
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В Венецію дельфіни повернулись. Через 60 роківю Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров - Цензор.НЕТ 151
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так, люди вірус. навіть один для одного.
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Цікаво, а по Україні такі дані є? Дуже цікаво, особливо промислові регіони...
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https://youtu.be/ARpxtAKsORw
Україні до дуже ЄС далеко. Ломбардія найбрудніша в ЄС, можливо німці праві, в тому й причина такої летальності там.
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природа довго попереджала людство - і природа видала такий собі СНІД, а тепер і коронавірус, що і спинить безумних туристів, в тисячах авіарейсах по світу.
Цей вірус, мабуть, останнє попередження для людства.
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ну ок, зупиняться(жахнуть) АЕСи, нефтохімія і т.д., природі легше стане?
це типу вирубати тіпа з боєготовною гранатою за те що курить, а потім ловити осколки. "мудро" шо аж скрепно)
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в світі тисячі непотрібних авіарейсів, які розігрівають атмосферу
німецьких пенсів катають на літаку над Північним полюсом щоби вони полюбовалися красивими видами безкрайніх льодових полів...
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ця надзвичайно тепла зима була попередженням
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тому тепло весни і літа може зробити ще гірше.
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Один Кракатау видав стільки газів шо нім. пенсів мона тисячоліттями катати хоча б навіть - один пенс-пасажир на Боїнгу 787.
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И над Раисей климат тоже радует..... Украина это недоразумение породила, она его и убьет!
Качество европейского воздуха продолжает улучшаться: Париж, Мадрид и Рим в числе лидеров - Цензор.НЕТ 3853
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кацапам только на пользу, зубы на полку вяличие в жопу.
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с экономикой нет, но 600 на 30 разделить могу! ))
а на самом деле все произойдет так быстро, что вы и глазом моргнуть не успеете.... )
https://www.youtube.com/watch?v=H67ggV_2S6Y
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Благодаря короновирусу общая смертность в Европе значительно уменьшится, так как улучшается экологическая обстановка.
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Статистически население немного помолодеет. Особенно в Италии. А экологию, после окончания пандемии, люди очень быстро приведут в "норму".)
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Человечество само вирусная инфекция. А пандемии это работа иммунной системы планеты.((
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Ничего удивительного. Меньше народа - больше кислорода.
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Hellis

@13Hellis_13



а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
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спасибо за пример качественной манипуляции
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меньше носов дішать стало, вот и очищается
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А если всех европейцев уничтожить, то воздух будет чистый, как слеза младенца.
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а чо шо европейцев? у них хоть очистительньіе сооружения есть, они мусор уилизируют, в сравнении в постсовками.
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А какое мне дело до "постсовка", то есть РФ и ли Таджикистана?
Ровно такое же, ка до ЦАР.

P.S. В северной Италии и пенсов успешно утилизируют, у Вас как - готовы взять пример? Вам сколько лет? Живете в гос жилье, получаете пенсию, соц выплаты? Тогда Вы - в первых рядах на утилизацию.
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...аналитики заявили, что Германия достигнет своих целей по защите климата в 2020 году.

нужно периодически всем уходить на карантин. а тяжелую промышленность с автолюбителями отправить подальше в космос.
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_Чтоб не лицемерить издуй в лес без ничего и в чём мать родила. А медицина и все блага цивилизации созданы этими самыми ненавидимыми тобой людишками. Сливайся с природой. Якість європейського повітря продовжує поліпшуватися: Париж, Мадрид і Рим серед лідерів - Цензор.НЕТ 9977 И волки сыты.
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Надо просто перестать строить заводы, существующие разобрать, плотины демонтировать, весь научно-технический "прогресс" остановить и запретить, в Днепр запустить осетровых, каждому посадить 200 деревьев.Царьков и их опричнину, желающих воевать - травить коронавирусом.
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Планета очищается от двуногой заразы.
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правильно!
уходите в пещеры! выкиньте свои айфоны
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_Не очеловечивай природу - это просто инфантильно. Ну ещё у примитивных, первобытных культур практикуется. Духи леса, тотемы и прочая чепухня.
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ну толко, что тьі отгоняешь от себя мьісль одушевления природьі. она нас породила, она нас может и не уничтожит, то поуменьшит уж точно. сильно люди оборзели.
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«Газпром» продал сам себе газ на $1 миллиард

Это произошло из-за обвала спроса на российский газ в Европе.

Сокращение спроса на российский газ в Европе, обвал спотовых цен на газовых хабах и кассовый разрыв в бюджете на десятки миллиардов рублей - привели «Газпром» к продаже газа самому себе.
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ой, читая, думалось, что в конце будет "рашка нагазовила вирус"
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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