 COVID-19: бригады ГСЧС обрабатывают спецраствором улицы украинских городов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
В частности, специалисты Службы спасения обработали спецраствором улицу Проскуровская, которая является пешеходной и всегда многолюдной.
Обработка осуществлялась с помощью пожарных стволов Protek, которые во время движения пожарных автомобилей распыляли специальную смесь для покрытия улиц.
Для выполнения задач по назначению бойцы ГСЧС находились в полной экипировке: специальные костюмы, маски, очки для защиты глаз, а также одноразовых защитных рукавицах.
На странице МВД в фейсбуке сообщается, что подобные мероприятия проводятся по всей Украине.
Так, в Дрогобыче с помощью пожарно-спасательной техники работники ГСЧС обработали специальным раствором основные улицы районного центра.
В тот же день в г. Борислав спасатели обработали территории продовольственных магазинов, а также Бориславский городской суд и акционерное общество "Ощадбанк".
Как бы намекает.....
тестировать будут ???
пространяется он через руки и слизистую...... давно не видел на улице переползающих переход
на четвереньках или лижущих асфальт..... хотя можно сказать что вместе с пылью можно вирус
подхватить ну а поливалки ведь только проезжую часть обрабатывают и так струячат шо вся
пылюка летит на тротуар......
Якщо ще додадуть дезинфекцію, якщо буде сонце, вірус взагалі довго не проживе.
Головне - відсутність скупчення людей, всі в людних місцях повинні перебувати у масках, школи, дитячі садки повинні бути закриті, прості маски міняти кожні 3 години, постійно дезинфікувати руки, але достатньо і мити не менше 20 секунд гарячою водою і добре намилювати, в сантизайтерах для рук повинно бути не менше 60 відсотків спирту, дистанція між людьми(в масках, звичайно) не менше метра, а краще трьох.
Тих, хто кашляє в натовпф, хто не в масці, взагалі краще прибивати на місці.)
Маски-респіратори, найкращі з мембраною 3М, офіційно потрібно замінювати через 8-9 годин. Але можна і їх продизенфікувати- в пакетик наливати трохи спирту, декілька міллілітрів, фактично чайну ложку, вилити, мажна додати трішки, декілька крапельок масла чайного дерева, наприклад, туди респіратор після того, як поносили, випари спирту та ефірного масла в пакетику вб'ють всі віруси, потім респіратор на сонце, від ультрафіолету все остаточно передохне, ваш респіратор 3М, як новий.)