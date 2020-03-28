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 COVID-19: бригады ГСЧС обрабатывают спецраствором улицы украинских городов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 27 марта спасатели во взаимодействии с правоохранительными органами провели дезинфекцию наиболее людных улиц Хмельницкого и прочих украинских городов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

В частности, специалисты Службы спасения обработали спецраствором улицу Проскуровская, которая является пешеходной и всегда многолюдной.

Обработка осуществлялась с помощью пожарных стволов Protek, которые во время движения пожарных автомобилей распыляли специальную смесь для покрытия улиц.

Для выполнения задач по назначению бойцы ГСЧС находились в полной экипировке: специальные костюмы, маски, очки для защиты глаз, а также одноразовых защитных рукавицах.

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COVID-19: бригады ГСЧС обрабатывают спецраствором улицы украинских городов 01
COVID-19: бригады ГСЧС обрабатывают спецраствором улицы украинских городов 02

На странице МВД в фейсбуке сообщается, что подобные мероприятия проводятся по всей Украине.

COVID-19: бригады ГСЧС обрабатывают спецраствором улицы украинских городов 03
COVID-19: бригады ГСЧС обрабатывают спецраствором улицы украинских городов 04

Так, в Дрогобыче с помощью пожарно-спасательной техники работники ГСЧС обработали специальным раствором основные улицы районного центра.

В тот же день в г. Борислав спасатели обработали территории продовольственных магазинов, а также Бориславский городской суд и акционерное общество "Ощадбанк".

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Источник: https://censor.net.ua/p3185053
 
 
 Топ комментарии
 
Да это же "золотое дно" - можно списывать "на покропить" миллиарды. Наверное Радуцкий главный поставщик раствора для распрыскивателей Этинзона (Кличко)... COVID-19: бригади ДСНС обробляють спецрозчином вулиці українських міст - Цензор.НЕТ 7740
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Вчора бачив як ходили по дворам з обприсувачами і кропили двері під"їздів.
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помыть то помыл, ещё мусор надо убрать.
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у меня к стати вопрос про бомжей роющихся в мусоре - их то как изолировать ??? их тоже
тестировать будут ???
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28 березня 2020 США: Трамп підписав закон про 2,2 трильйона доларів на підтримку економіки 500 мільярдів доларів підуть на допомогу компаніям, що постраждали від кризи, 290 мільярдів доларів - на виплату американським сім'ям у вигляді разової грошової допомоги у приблизно 3000 доларів на сім'ю з чотирьох осіб.
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COVID-19: бригады ГСЧС обрабатывают спецраствором улицы украинских городов....... а рас-
пространяется он через руки и слизистую...... давно не видел на улице переползающих переход
на четвереньках или лижущих асфальт..... хотя можно сказать что вместе с пылью можно вирус
подхватить ну а поливалки ведь только проезжую часть обрабатывают и так струячат шо вся
пылюка летит на тротуар......
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к стати врачи говорят что маска и перчатки в общественных местах куда важнее.....
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За плевки надо штраф тысяч пять гривен или месяц тюрьмы давать.
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ну хоть что-то. китайцы этим спаслись. хлорировали все, что можно
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Что такое пылевзвешенные частицы, как они формируются и как легко оседают на волосах, лице и одежде, мы конечно же не слышали.
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Вчора бачив як ходили по дворам з обприсувачами і кропили двері під"їздів.
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Действует, но вреда от такой обработки больше, чем пользы. Станет больше диоксинов, хлорфенолов и различных хлорпроизводных, многие из которых канцерогены.
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Если обработан целый район города, то проветривание квартиры только усугубит ситуацию. А по поводу хлорфенолов и диоксина - когда от обработок больниц "карболовой кислотой", те фенолом на обработку раствором хлорной извести, запах хлорфенолов держался десятками лет. В западных странах просто большинство старых больниц пустили в утиль и построили новые. В тех, что имели историческую ценность - снимали все полы, подоконники окна и слой штукатурки. В Совке замазюкали синей масляной краской, но запах держался десятки лет.
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Обрабатывают раствором гипохлорита натрия. Он на вирус не действует
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Діє. Вірус на поверхні зберігає свою активність не більше 3 годин, потіс слабшає, на деяких поверхнях живе в декілька діб, але це в тепличних для нього умовах.
Якщо ще додадуть дезинфекцію, якщо буде сонце, вірус взагалі довго не проживе.

Головне - відсутність скупчення людей, всі в людних місцях повинні перебувати у масках, школи, дитячі садки повинні бути закриті, прості маски міняти кожні 3 години, постійно дезинфікувати руки, але достатньо і мити не менше 20 секунд гарячою водою і добре намилювати, в сантизайтерах для рук повинно бути не менше 60 відсотків спирту, дистанція між людьми(в масках, звичайно) не менше метра, а краще трьох.
Тих, хто кашляє в натовпф, хто не в масці, взагалі краще прибивати на місці.)

Маски-респіратори, найкращі з мембраною 3М, офіційно потрібно замінювати через 8-9 годин. Але можна і їх продизенфікувати- в пакетик наливати трохи спирту, декілька міллілітрів, фактично чайну ложку, вилити, мажна додати трішки, декілька крапельок масла чайного дерева, наприклад, туди респіратор після того, як поносили, випари спирту та ефірного масла в пакетику вб'ють всі віруси, потім респіратор на сонце, від ультрафіолету все остаточно передохне, ваш респіратор 3М, як новий.)
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опа радуга---это мойка как больному припарка и собаке пятая нога..
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в китае тротуары хлорным раствором промывали и остановили эпидемию
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Они мыли везде и постоянно, а у нас? Уверена, что нет.
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Да это же "золотое дно" - можно списывать "на покропить" миллиарды. Наверное Радуцкий главный поставщик раствора для распрыскивателей Этинзона (Кличко)... COVID-19: бригади ДСНС обробляють спецрозчином вулиці українських міст - Цензор.НЕТ 7740
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китайцы заливали хлорным раствором все: лестницы, лифты, тротуары. и довольно быстро остановили заразу. хотя есть сомнения, что у них точно такой же штамм был, как в южной Европе
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Це поможе,як мерлому припарки😄 Тема віслюка-Авакова називаєтся: відмивання 150млн!
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