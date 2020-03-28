 "Вход запрещен!": в Венгрии больные и с подозрением на COVID-19 обязаны помечать свои жилища наклейками. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Euronews пишет "Еспресо".

"Tilos a belépés!" - написано на стикере большими буквами, что в переводе означает "Вход запрещен".

Это должно обезопасить соседей, родственников, друзей и знакомых от опасных контактов.

Точно такие же наклейки размещаются и на дверях подтвержденных больных коронавирусом и тех, кто под подозрением.

Лицам, которые пересекают границу наклейку дают пограничники. Также ее можно распечатать самостоятельно с специально созданного государственного сайта coronavirus.gov.hu.

Читайте также: Минздрав рекомендует выделить на период карантина врачей, которые будут принимать пациентов без деклараций, - главный санврач Ляшко

Как отмечают в свою очередь венгерские СМИ, жители страны в целом ответственно отнеслись к такому распоряжения. Упомянутые наклейки можно увидеть на многих дверях и в окнах в разных уголках страны.





