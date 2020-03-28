 Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру" и отпустил всем грехи. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Vatican News.
Понтифик выступал на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. Обычно заполненная туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыт до 3 апреля из-за коронавируса.
Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.
"Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути", - сказал понтифик.
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По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении. "Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе... На этой лодке мы все", - сказал понтифик.
Традиционно папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в редких случаях - чтобы благословить паломников.
Молитву транслировали в прямом эфире в Facebook и YouTube. Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил полную индульгенцию.
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Юрий Нестеренко. ГЛОТКА
"Космічні сили США запустили на орбіту супутник для забезпечення зв'язку на всіх рівнях конфлікту, включно з ядерною війною."
пройти потайными римскими улочками и
подышать летним воздухом. И вот идет он,
степенно оглядывает
окрестности, как вдруг видит маленького
мальчика, курящего сигарету.
- Милый сын мой, - говорит Папа, - не
слишком ли ты молод, чтобы курить?
- Да пошел ты, батя, нах#й, - говорит мальчик.
Папу чуть инфаркт не хватил.
- Ты что, мальчик, - говорит он. - Ты мне -
Великому Понтифику, викарию
Христову, главе Католической Церкви,
служителю Господа нашего и Пастырю
людскому, говоришь - "пошел нах#й"? ДА
ПОШЕЛ ТЫ САМ НАХ#Й!
Некоторым готовят VIP-палаты...
Як можна відпускати гріхи стоячи поруч розп'яття Ісусового?.. Чому ви так безсоромно ставите ці розп'яття там де вам заманеться, наче Ісус це ваш син , що ********* але потім таким чином покарав себе.? У вас розум? Відкрийте очі. У ввбивстві людини не ає нічого божественного... Ісус не винен.