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 Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру" и отпустил всем грехи. ФОТО

Глава католической церкви Франциск выступил с обращением к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi"), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Vatican News.

Понтифик выступал на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. Обычно заполненная туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыт до 3 апреля из-за коронавируса.

Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.

"Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути", - сказал понтифик.

Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к Граду и миру и отпустил всем грехи 01

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По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении. "Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе... На этой лодке мы все", - сказал понтифик.

Традиционно папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в редких случаях - чтобы благословить паломников.

Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к Граду и миру и отпустил всем грехи 02

Молитву транслировали в прямом эфире в Facebook и YouTube. Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил полную индульгенцию.

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Источник: https://censor.net.ua/p3185029
 
   
 Топ комментарии
 
Однажды вечерком Папа Римский решил
пройти потайными римскими улочками и
подышать летним воздухом. И вот идет он,
степенно оглядывает
окрестности, как вдруг видит маленького
мальчика, курящего сигарету.
- Милый сын мой, - говорит Папа, - не
слишком ли ты молод, чтобы курить?
- Да пошел ты, батя, нах, - говорит мальчик.
Папу чуть инфаркт не хватил.
- Ты что, мальчик, - говорит он. - Ты мне -
Великому Понтифику, викарию
Христову, главе Католической Церкви,
служителю Господа нашего и Пастырю
людскому, говоришь - "пошел нах"? ДА
ПОШЕЛ ТЫ САМ НАХ!
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Грехи может отпустить только БОГ , остальные самозванцы .
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Безмозглые должны вымереть как динозавры, подумал Франциск и прослезился...
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Грехи может отпустить только БОГ , остальные самозванцы .
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Бог - не человек, он ничего не отпускает, еретик.
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спасибо, Папа... тоесть теперь я с чистой совестью могу пойти и завалить всех ?
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нет. он авансом не отпускает. завалишь - потом отпустит.
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ну ладно. а я думал что как у кардинала ришелье индельгенцию можно получить - все что не сделает предъявитель сего документа, сделано с благословения церкви и предъявителю отпущенны его грехи.. такого уже нету ? не работает такая шняга ?
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ну как вырезать нах муслимов в крестовом походе - так грехи автоматом отпускают, а тут жлобятся да ?
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а она будет ? эта самая тюрьма ? и будет кому туда садить ? задумайся, брат.
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та что тут думать-человек обычно сам себе и тюрьма и отпускатель грехов. хитрое и эгоистичное создание-в большинстве своем. Но твой вопрос я понял и согласен.
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персональный ад будет у каждого - у тебя, у меня... у кого то еще. я вот сидел и думал - все умрут, кто то раньше, а кто то позже. так вот мне хотелось бы побольше мразей отправить в их персональный ад пораньше. вот честно. а сам как то боюсь, но не страшно.
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В тему. Коротке оповідання вже американського письменника Юрія Нестеренка. Якщо уявити, що так воно і є... то виходить потужний твіст багатьох речей на 180 градусів.
Юрий Нестеренко. ГЛОТКА
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Хорошую новость прочел..оптимистично главное ***...
"Космічні сили США запустили на орбіту супутник для забезпечення зв'язку на всіх рівнях конфлікту, включно з ядерною війною."
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Безмозглые должны вымереть как динозавры, подумал Франциск и прослезился...
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Почему-то всегда вспоминается, сколько они людей пожгли.
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Фома Торквемада просто ржет в котле, в аду.
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а может он в раю? И сказал Господь: садись одесную меня,Фома ибо много ты ведьм страшных спалил Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру" и отпустил всем грехи - Цензор.НЕТ 4892
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Фома, кстати был реально значимой и выдающейся личностю. однако загубил много невинных.
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я в курсе-мне нравилось в нем-что он сам аскет полный был
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мне кажется он просто делал тор что считал нужным "прямо здесь и сейчас". я бы тоже хотел такую возможность. и пусть меня потом осудят.
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касаясь этой темы-мне понравился 1 сезон сериала Молодой Папа-много сильных сцен да и сыграно превосходно. 2 сезон уже чорти що-и збоку бантик..
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а я по вервому высшему - историк искусствовед. мне это нравилось и было интересно. но денег этим заработать нельзя, пришлось переучиваться и крутиться.
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Я много читал-наверное слишком много.. Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру" и отпустил всем грехи - Цензор.НЕТ 9032ибо зрение. Надобраніч і всього найкращого.
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и вам всего наилучшего, мне очень было приятно с вами пообщаться. до встреч в эфире )
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и вобще наыверно ты прав... от христианского бога, которого зовут Саваоф (владыка воинства) - всякого ждать можно, кроме милосердия.
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Однажды вечерком Папа Римский решил
пройти потайными римскими улочками и
подышать летним воздухом. И вот идет он,
степенно оглядывает
окрестности, как вдруг видит маленького
мальчика, курящего сигарету.
- Милый сын мой, - говорит Папа, - не
слишком ли ты молод, чтобы курить?
- Да пошел ты, батя, нах, - говорит мальчик.
Папу чуть инфаркт не хватил.
- Ты что, мальчик, - говорит он. - Ты мне -
Великому Понтифику, викарию
Христову, главе Католической Церкви,
служителю Господа нашего и Пастырю
людскому, говоришь - "пошел нах"? ДА
ПОШЕЛ ТЫ САМ НАХ!
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Если так скопом всем грехи отпускать то грешников не уменьшится
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А вот и НЕ ВСЕ равны!
Некоторым готовят VIP-палаты...
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там скорее Шаб-Ниггурату и Нъярлатхотепу молятся, чем молодому Мамоне
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Душевная личность. Это вам не кирюха поп-полковник ФСБ Московского Сатаната.
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Запізднився папа Римский.По Україні попи вже на гвинтокрилах короновірус гоняють. Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру" и отпустил всем грехи - Цензор.НЕТ 1926 https://gordonua.com/news/society/v-zaporozhe-svyashchenniki-upc-mp-vygonyali-koronavirus-na-vertolete-1492980.html
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После того, как в разгар нашествия мигрантов в Европу, Папа помыл ноги сомалийцам чтобы показать миру "смирение" и "любовь к ближним", действия этого ряженого слабоумного клоуна меня больше ен интересуют.
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Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру" и отпустил всем грехи - Цензор.НЕТ 3999
Як можна відпускати гріхи стоячи поруч розп'яття Ісусового?.. Чому ви так безсоромно ставите ці розп'яття там де вам заманеться, наче Ісус це ваш син , що ********* але потім таким чином покарав себе.? У вас розум? Відкрийте очі. У ввбивстві людини не ає нічого божественного... Ісус не винен.
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