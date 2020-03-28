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 Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру" и освободил от последствий греха. ФОТО

Глава католической церкви Франциск выступил с обращением к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi"), в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Vatican News.

Понтифик выступал на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. Обычно заполненная туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыт до 3 апреля из-за коронавируса.

Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.

"Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути", - сказал понтифик.

Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к Граду и миру и освободил от последствий греха 01

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По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении. "Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе... На этой лодке мы все", - сказал понтифик.

Традиционно папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в редких случаях - чтобы благословить паломников.

Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к Граду и миру и освободил от последствий греха 02

Молитву транслировали в прямом эфире в Facebook и YouTube. Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил полную индульгенцию.

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Источник: https://censor.net.ua/p3185029
 
 
 Топ комментарии
 
нет. он авансом не отпускает. завалишь - потом отпустит.
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В тему. Коротке оповідання вже американського письменника Юрія Нестеренка. Якщо уявити, що так воно і є... то виходить потужний твіст багатьох речей на 180 градусів.
Юрий Нестеренко. ГЛОТКА
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Очень удачный бизнес. 2000 лет торгуют билетами в мифический рай.
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Если национализм последнее прибежище негодяев, то тогда религия первый кооператив глупцов. Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і відпустив усім гріхи - Цензор.НЕТ 2309
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НУ ВО ПЕРВЫХ НЕ ПОД ДОЖДЕМ, А ПОД НАВЕСОМ !!! А ВО ВТОРЫХ, ЧТО УЖЕ ПОМИРАТЬ МОЖНО !?)
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А от цікаво,а якщо ***** також дивився виступ папи,то він також отримав індульгенцію?
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Путин получил расстройство и недержание.
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(🤜 РУССКІЙ ЯЗИКЪ - МОВА ОКУПАНТА🤛) > 🇦🇴 <
- - - - - - . . . .
🤟 - я, ваш "Папаша Римский"[погоняло*], тут вчера похлопотал за вас, неблагодарных, перед Отцом Небесным - и Он дал Свое согласие, чтобы я в натуре отпустил вам все грехи ваши; оптомъ - по звонку братановъ із Оптиной Пустыні, от Кірілла... С вас, причитается - если что. Ставлю всех на счетчик. Бабло заносите сразу после окончания процедуры карантина. Вы меня поняли, лошары[овцы заблудшие]?..
___________
* ВИКИ: ...работал вышибалой в ночном клубе в Аргентине, а также уборщиком и лаборантом [кароч, из пролетариев]...
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Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру"
Дурят нашего брата, ох дурят..... рядом сидел какой-то чел - так что не один. Над папой была крыша с подсветкой - так что не под дождем....
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НЕМНОГО О ВЗАИМОПОМОЩИ / ДАРОМъ...
🤟 - я, ваш "Папаша Римский"[погоняло*], тут вчера похлопотал за вас, неблагодарных, перед Отцом Небесным - и Он дал Свое согласие, чтобы я в натуре отпустил вам все грехи ваши; оптомъ - по звонку братановъ із Оптиной Пустыні, от Кірілла... С вас, причитается - если что. Ставлю всех на счетчик. Бабло заносите сразу после окончания процедуры карантина. Вы меня поняли, лошары[овцы заблудшие]?..
__________
* ВИКИ: ...работал вышибалой в ночном клубе в Аргентине, а также уборщиком и лаборантом [кароч, наш человекЪ, из пролетариев]...
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