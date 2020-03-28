 Один, под дождем, на пустой площади: папа Римский провозгласил послание к "Граду и миру" и освободил от последствий греха. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Vatican News.
Понтифик выступал на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. Обычно заполненная туристами площадь перед собором была пуста. Доступ к ней закрыт до 3 апреля из-за коронавируса.
Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма.
"Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути", - сказал понтифик.
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По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении. "Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе... На этой лодке мы все", - сказал понтифик.
Традиционно папа выступает с Urbi et Orbi на Рождество и Пасху, на церемонии своей интронизации, в редких случаях - чтобы благословить паломников.
Молитву транслировали в прямом эфире в Facebook и YouTube. Всем верующим, виртуально присоединившимся к молитве, понтифик предоставил полную индульгенцию.
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🤟 - я, ваш "Папаша Римский"[погоняло*], тут вчера похлопотал за вас, неблагодарных, перед Отцом Небесным - и Он дал Свое согласие, чтобы я в натуре отпустил вам все грехи ваши; оптомъ - по звонку братановъ із Оптиной Пустыні, от Кірілла... С вас, причитается - если что. Ставлю всех на счетчик. Бабло заносите сразу после окончания процедуры карантина. Вы меня поняли, лошары[овцы заблудшие]?..
___________
* ВИКИ: ...работал вышибалой в ночном клубе в Аргентине, а также уборщиком и лаборантом [кароч, из пролетариев]...
Дурят нашего брата, ох дурят..... рядом сидел какой-то чел - так что не один. Над папой была крыша с подсветкой - так что не под дождем....
🤟 - я, ваш "Папаша Римский"[погоняло*], тут вчера похлопотал за вас, неблагодарных, перед Отцом Небесным - и Он дал Свое согласие, чтобы я в натуре отпустил вам все грехи ваши; оптомъ - по звонку братановъ із Оптиной Пустыні, от Кірілла... С вас, причитается - если что. Ставлю всех на счетчик. Бабло заносите сразу после окончания процедуры карантина. Вы меня поняли, лошары[овцы заблудшие]?..
__________
* ВИКИ: ...работал вышибалой в ночном клубе в Аргентине, а также уборщиком и лаборантом [кароч, наш человекЪ, из пролетариев]...