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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Просто папа любит деньги

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Чернев выступил против Коломойского: "Часть депутатов живет не в Украине, а в "Привате". Иуды продают страну за 30 сребреников"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Выбрали це разом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно выделять деньги на еще живых людей моложе 65, а не на трупы, - Емец. ВИДЕО

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"Республика" уполномочена заявить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ДНР" объявила в розыск Порошенко: ему вменяют организацию убийства Мотороллы

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ликвидация. Как это было...

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

VIP-палаты для слуг

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Обращение к народу

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ловушка кремля

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Апофеоз платформы примирения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения". ВИДЕО

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Будни карантина

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Новая валюта

Апофеоз платформы примирения, обращение к народу, ловушка кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Лекарство от паники

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Источник: https://censor.net.ua/p3184992
 
   
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Про петьку актуально, в гробу я видел своих работодателей (особенно когда платят как вшивому безработному негру). Убейтесь, твари, со своим Обуховым-Фастовом или где вы там, ублюдины, строите церквушку, а зп людям не платите
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Да, Апофеоз платформы примирения - вся сущность за столом переговоров с денеэр, ленеэр и прочей ерундой.
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