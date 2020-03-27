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 Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство одного из ведущих казенных научно-производственных объединений в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Чиновники импортировали из-за границы станки на 1,7 миллиона долларов, которые фактически оказались металлоломом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что руководство объединения подписало заведомо убыточный договор с зарубежным поставщиком. Как следствие, в страну было импортировано устаревшее, технологически неисправное и несоответствующее условиям контракта оборудование. Большинство из завезенных станков были изготовлены еще в 20-х годах прошлого века. Соответственно они имеют значительную степень износа и вообще не предназначены для изготовления патронов необходимого калибра. Также иностранная сторона не выполнила предусмотренные контрактом обязательства по введению линии в эксплуатацию".

"Действия должностных лиц привели к срыву ряда поставок дефицитных боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Это нанесло существенный вред обороноспособности государства.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, одному из бывших руководителей научно-производственного объединения сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Разоблачение сделки проводилось сотрудниками контрразведки УСБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры", - резюмировали в СБУ.

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Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ 01
Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ 02
Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ 03
Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ 04
Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3184937
 
 
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просто диверсия....
во всех областях...



Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ - Цензор.НЕТ 8837 Vitalii Ovcharenko

@vital_ovchar

·2 ч

Подивився що показує ТБ: ZIK, 112, NewsOne, НАШ.

Це справжній інфоцид українського населення. Це справжній підрив інформаційного поля. Це системна російська пропаганда українською мовою.

Наслідки діяльності цих телеканалів ми будемо знову розхльобувати кров'ю українців...
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Коррупционеров растрелять , имущество конфисковать .
Или они "попутчики революции " ?
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Коррупционеров растрелять , имущество конфисковать .
Или они "попутчики революции " ?
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саботаж ... но в нашей чудо стране это ни о чём ...денег судьям отстегнут и дальше в "труд"
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просто диверсия....
во всех областях...



Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ - Цензор.НЕТ 8837 Vitalii Ovcharenko

@vital_ovchar

·2 ч

Подивився що показує ТБ: ZIK, 112, NewsOne, НАШ.

Це справжній інфоцид українського населення. Це справжній підрив інформаційного поля. Це системна російська пропаганда українською мовою.

Наслідки діяльності цих телеканалів ми будемо знову розхльобувати кров'ю українців...
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А що вони показують? Ато я тілівізір не дивлюсь вже 5 років
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Я теж не дивлюся, але інколи доводится... Там реально кісельовщина з Шмарієм.
Не треба й тих кацапських каналів... Свої ще гірші бо вони "свої"
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а ти шо незнав , шо Димінський після втечі за кордон ( убив на джипі молоду вагітну жінку ) через посередників здав канал мертвечуку ?? там усіх путінских халуїв давно пора на гільотину , та нема кому відправить !
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Ну вообще то уже четрые ТВ канала пророссийские - 112,Наш, Ньюсьван,Зик .
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5. За інтер забув.
Ну, і напівкасапські: пінчукові (СТБ, ІСТВ, Новий та їх похідні); а також рижемразівські секти "уркаїна"
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Это не тот ли патронный заводик который обещали открыть на конфискованные у Яныка деньги.))
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Не, ну вы шо, опять совсем уже....сывочолый не только складами оружеными баловался ?
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В общем наняли как-то звери ишака главным строителем. И повели жёсткий спор - один кричит - ишак построит у нас в лесу аэропорт, а второй - метрополитен. Пересрались. Тут приходит ишак и говорит. Да какая разница, аэропорт или метрополитен? Вот, смотрите, у меня копыта - рук нет, чтобы строить, - ничего я вам не построю.
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.....за это надо РАССТРЕЛИВАТЬ !!!! Украина так не победит (((((
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А кому-то (сами знаете кому) и не нужна Украина-победитель...
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Так ЗЕ и его молодая команда уже скоро год как ожесточённо борются с коррупцией. Вот и результаты этой борьбы.
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В статті жодного слова про те, чиї це кадри, та зебіли вже верещать. І от що цікаво ... При Порошенкові було чим стріляти, а при Зеленському нічим. Як так
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Наверное потому, что Зелнский продал всё, что не успел просрать взорвать Пьер Мальдивский ?
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за то что при Порошенко любыми путями доставляли запчасти для военной техники, его распинали, а за то что маски продали, металлолом завозят, остатки бюджета разокрали, то это для дебилов хорошо.
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Думаєте Вольдемар Оманський все бені перепродав, чи саботаж і співпраця з ворогом? Бо при Порошенкові все підірвали, як стверджують зрадоботи, та 5 років хлопці кацапню мочили
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На фото станки как новые. Очередная иллюзия для палки- ни ФИО, ни фото фигурантов, ни приговора суда .
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Я видел крашеные старые станки на заводах. Я видел импортный мотор за 1 млн. долларов, покрашенный , но ржавый внутри, поставленный на аммиачную компрессорную по договору с нашим олигархом.
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Врёти, это все была патужная рехформа армии по стандартам НАТЫ.
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якось воно навіть при свинарчуках було зовсім не так) там контрабандні схеми використовувались для зміцнення обороноздатності, а тепер все навпаки... правда зеБіли?
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Чем блть вам патронный завод не нравится? Сделайте лучше если такие грамотные Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ - Цензор.НЕТ 8184
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Де ти так довго був?До родичів на Урал їздив?
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Дизайн станка десь з 1890 року , тоді модними були конструкції станків на опорах у вигляді гнутих лап . Такий дизайн протримався десь до середини 30х минулого століття . Так що цілком можливо що станки вироблені певно в середині 20х . Завод очевидно Вінницький "Форт" , не знаю як зараз , але спочатку то була вотчина МВС і ніхто туди носа не пхав крім ментури .
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А вот и первые последствия вывоза пшеницы за кордон бандой ЗЕленского... Далі буде...

Хлеб в Украине может подорожать на 20%.
Рост цен на продовольственную пшеницу в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%, прогнозируют в Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Мукомолы Украины".
Согласно их заявлению, на сегодня сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках и через сезонные факторы увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.

"К примеру, только за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом", - отмечают ассоциации.

Кроме того, ассоциации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% от нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост. В то же время, по их данным, сейчас предприятия отрасли полностью и бесперебойно обеспечивают повышенный спрос на продукцию.

Напоминаю: экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%.
Только с 14 по 20 марта, украинские морские порты экспортировали 1,18 млн. т. основных зерновых культур, что на 26% больше, чем неделей ранее (933 тыс. т с учетом актуализации данных).
Об этом пишет специализированное издание Инфоиндустрия.
Больше всего, выросли поставки пшеницы.
Морпорты отгрузили пшеницы 284 тыс. т, или на 67% больше, чем на прошлой неделе.
НАГОЛОСУВАЛИ!? ЖРІ.ТЄ
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Дупоголові зєбіли ви проголосували за сваволю олігархату "папріколу" . Далі буде гірше і ще жахливіше .
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Розтріляти або посадити на палю. Іншого варіанту бути не може!
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Сцикливий ЗЕ: Рашка під прикриттям кораблів видобуває український газ з Одеського родовища

Українські прикордонники виявили у районах газових родовищ у виключній морській економічній зоні України самопідйомні бурові установки "Україна", перейменовані окупантами на "Крим-1 " і "Тавриду" з російськими прапорами та патрулем ракетного катера ЧФ РФ
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"В Одеському родовищі виявлено та розпізнано самопідйомні плавучі бурові установки (СПБУ) "Україна", перейменовані окупаційною владою анексованого Криму на "Крим-1", та СПБУ "Таврида".
На обох бурових установках наявні ознаки продовження промислової діяльності, підняті прапори країни-агресора. Із наближенням до родовища на 5 морських миль спостережна вахта кораблів Морської охорони розпізнала ракетний катер ЧФ РФ, який патрулював поряд", - йдеться у повідомленні.
На запит корабля морської охорони про мету перебування військового корабля в українських водах, окупанти заявили, що здійснюють охорону економічної діяльності Росії та повідомили про обмеження щодо наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі.
ДПСУ продовжує фіксацію та збір інформації щодо здійснення незаконної економічної діяльності РФ в українській морській економічній зоні.
Довідка: Одеське родовище розташоване на північно-західному шельфі Чорного моря за 130 км від Одеси і за 150 км від смт Чорноморське.
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А саме головне в цій історії, це те що вона знов закінчиться нічим, помусолять у суді пару років і на тому забудуть!
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Их ни наказать нужно а НАГРАДИТЬ....они хотели доказать что из говна можно сделать пулю....там Нобелевской премией пахнет
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это статья диверсия! и это статья гос измена!
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новина ніпрощо,не призвищ не компаній які поставили обладнання.
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...присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - смешная статья..., они враги и нанесли ущерб государству в особо крупных размерах, поскольку у нас мягкие наказания, эти ублюдки в худшем случае отделаются легким испугом, или просто обделаются, а должны сесть надолго с конфискацией всего и у всех...
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это старье стоит в совокупности тысяч 100-200 долларов. Оставшихся полтора ляма чудно распилили. И судя по всему - это та "линия" которую Авакян с помпой открывал год назад (за долю, надо понимать, немалую...): https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=2t2nqEJ2QK8&feature=emb_logo
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СБУ Баканова за авковских орлов из МВД взялась... Вечер перестает быть томным..
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Там не было станка для обточки пушечных ядер? Мы могли бы обзавестись ядерною зброєю.
Под это и миллиард не жалко.
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В военное время это классифицируются, как предательство, значит к стенке, в такой ситуации нельзя сопли жевать.
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Какой президент такие и подчиненные!
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Треба таких вішати за ноги на Майдані поруч Мєртвєчуком.
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Станки просто крайне старые.Если их запустить то они будут работать.А если не запустить то это металлолом.
Сидеть всё равно придётся и деньги отдать украденные.Станки 1903 года наверно.
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