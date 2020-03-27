 Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что руководство объединения подписало заведомо убыточный договор с зарубежным поставщиком. Как следствие, в страну было импортировано устаревшее, технологически неисправное и несоответствующее условиям контракта оборудование. Большинство из завезенных станков были изготовлены еще в 20-х годах прошлого века. Соответственно они имеют значительную степень износа и вообще не предназначены для изготовления патронов необходимого калибра. Также иностранная сторона не выполнила предусмотренные контрактом обязательства по введению линии в эксплуатацию".

"Действия должностных лиц привели к срыву ряда поставок дефицитных боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Это нанесло существенный вред обороноспособности государства.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, одному из бывших руководителей научно-производственного объединения сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Разоблачение сделки проводилось сотрудниками контрразведки УСБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры", - резюмировали в СБУ.

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