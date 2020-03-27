 Экс-руководство одного из оборонных заводов закупило на $1,7 млн металлолом вместо оборудования и сорвало госзаказ на дефицитные боеприпасы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В сообщении отмечается: "Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что руководство объединения подписало заведомо убыточный договор с зарубежным поставщиком. Как следствие, в страну было импортировано устаревшее, технологически неисправное и несоответствующее условиям контракта оборудование. Большинство из завезенных станков были изготовлены еще в 20-х годах прошлого века. Соответственно они имеют значительную степень износа и вообще не предназначены для изготовления патронов необходимого калибра. Также иностранная сторона не выполнила предусмотренные контрактом обязательства по введению линии в эксплуатацию".
"Действия должностных лиц привели к срыву ряда поставок дефицитных боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Это нанесло существенный вред обороноспособности государства.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, одному из бывших руководителей научно-производственного объединения сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Разоблачение сделки проводилось сотрудниками контрразведки УСБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры", - резюмировали в СБУ.
Или они "попутчики революции " ?
во всех областях...
Vitalii Ovcharenko
@vital_ovchar
·2 ч
Подивився що показує ТБ: ZIK, 112, NewsOne, НАШ.
Це справжній інфоцид українського населення. Це справжній підрив інформаційного поля. Це системна російська пропаганда українською мовою.
Наслідки діяльності цих телеканалів ми будемо знову розхльобувати кров'ю українців...
Не треба й тих кацапських каналів... Свої ще гірші бо вони "свої"
Ну, і напівкасапські: пінчукові (СТБ, ІСТВ, Новий та їх похідні); а також рижемразівські секти "уркаїна"
просратьвзорвать Пьер Мальдивский ? всепідірвали, як стверджують зрадоботи, та 5 років хлопці кацапню мочили
Хлеб в Украине может подорожать на 20%.
Рост цен на продовольственную пшеницу в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%, прогнозируют в Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Мукомолы Украины".
Согласно их заявлению, на сегодня сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках и через сезонные факторы увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.
"К примеру, только за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом", - отмечают ассоциации.
Кроме того, ассоциации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% от нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост. В то же время, по их данным, сейчас предприятия отрасли полностью и бесперебойно обеспечивают повышенный спрос на продукцию.
Напоминаю: экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%.
Только с 14 по 20 марта, украинские морские порты экспортировали 1,18 млн. т. основных зерновых культур, что на 26% больше, чем неделей ранее (933 тыс. т с учетом актуализации данных).
Об этом пишет специализированное издание Инфоиндустрия.
Больше всего, выросли поставки пшеницы.
Морпорты отгрузили пшеницы 284 тыс. т, или на 67% больше, чем на прошлой неделе.
НАГОЛОСУВАЛИ!? ЖРІ.ТЄ
Українські прикордонники виявили у районах газових родовищ у виключній морській економічній зоні України самопідйомні бурові установки "Україна", перейменовані окупантами на "Крим-1 " і "Тавриду" з російськими прапорами та патрулем ракетного катера ЧФ РФ
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"В Одеському родовищі виявлено та розпізнано самопідйомні плавучі бурові установки (СПБУ) "Україна", перейменовані окупаційною владою анексованого Криму на "Крим-1", та СПБУ "Таврида".
На обох бурових установках наявні ознаки продовження промислової діяльності, підняті прапори країни-агресора. Із наближенням до родовища на 5 морських миль спостережна вахта кораблів Морської охорони розпізнала ракетний катер ЧФ РФ, який патрулював поряд", - йдеться у повідомленні.
На запит корабля морської охорони про мету перебування військового корабля в українських водах, окупанти заявили, що здійснюють охорону економічної діяльності Росії та повідомили про обмеження щодо наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі.
ДПСУ продовжує фіксацію та збір інформації щодо здійснення незаконної економічної діяльності РФ в українській морській економічній зоні.
Довідка: Одеське родовище розташоване на північно-західному шельфі Чорного моря за 130 км від Одеси і за 150 км від смт Чорноморське.
Под это и миллиард не жалко.
Сидеть всё равно придётся и деньги отдать украденные.Станки 1903 года наверно.