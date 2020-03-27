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 Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина. ФОТО

В Главном управлении Национальной полиции Украины в г. Киеве люди вынуждены стоять в большой очереди. При этом некоторые из них не носят маску, а расстояние до стоящего рядом менее метра.

Об этом сообщил руководитель Mobile Finance Group Юрий Чайка, передает Цензор.НЕТ.

Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина 01

"Вышел из магазина, а машины нет. Позвонил в полицию - эвакуировали. В полиции на Владимирской очередь, куча народа в коридоре, некоторые без масок, карантин", - написал в комментарии к фото.

Напомним, ранее стало известно, что у начальника столичной полиции Андрея Крищенко обнаружили коронавирус.

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Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина 02

Источник: https://censor.net.ua/p3184931
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор, исправь заголовок. Нужно: посетители Главного управления полиции Киева не соблюдают правила карантина. Впрочем, эти посетители не соблюдают и ПДД
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В Италии все начиналось приблизительно с такого же полного игнорирования. Через недельку будет трешак!
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не удивительно ,наши люди понимают только две вещи ,или в рыло или по карману Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина - Цензор.НЕТ 2748
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Скоро уже всем пох... станет на эти карантины, дибильные запреты всего и вся...
Агония власти с её запретами уже всем надоела.
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Главное Коболева поймать и подождать пока его мама не привезет назад премии .
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не удивительно ,наши люди понимают только две вещи ,или в рыло или по карману Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина - Цензор.НЕТ 2748
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Цензор, исправь заголовок. Нужно: посетители Главного управления полиции Киева не соблюдают правила карантина. Впрочем, эти посетители не соблюдают и ПДД
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дай угадаю - потомствєнний мєнт в сємі калєнях?
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Ні, просто громадянин, який хоче щоб все було добре в цій країні.
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то про тебе, а воно йєзиком та за полюцію
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Менты у нас всегда были выше закона! Вы хоть раз за рулём пристёгнутого мента видели? Вот так и с масками, ментам законы и правила не писаны. Может хоть вирус теперь проведёт реформу полиции...
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Бачив і бачу кожний день, як сусід,який працює патрульним ,завжди пристібається паском. Тому не потрібно балаболити.
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чтобы таких приучить к порядку - нужен другой вирус, чтобы с дизентерией.
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так вони із одного "тіста", тільки форма разна, а суть одна
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В Италии все начиналось приблизительно с такого же полного игнорирования. Через недельку будет трешак!
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че "возможно" то?
Дубинский высрал что возвратились 1.7млн.(я правда сомневаюсь) - и все разбрелись по стране. он слов(русских) не жалел. и "трешак" было бы самое мягкое из них Черга і нехтування масками: в Головному управлінні поліції Києва не дотримуються правил карантину - Цензор.НЕТ 9839
мне кажется что это сделали специально. ну нигде в мире так не делали, нет?
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ну мусарня же , ну ...там стерильность вне закона
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Машина купил парковка не купил.

P.S. Сегодня в аптеках появился парацетамол по 18.40грн. , "не прошло и года".
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у нас все подорощало вдвічі - всі основні продукти та ліки. Плаквініла не найти ні за які гроші
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Так а как по другому, кода Киевский оберполицай Мордатый Пупс Крищенко уже ж своим толстопузым организмом с CoVid-19 покорефанился, а шо ж тода от унтерполицаев ждать? Все там будут.
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Маски в той очереди, что на картинке до .опы. Вирус в том коридоре от больного здоровому проникнет через слизистую глаз. Нужно по одному посетителю в такие помещения запускать. А остальных на улицу. Это хуже, чем в метро. Тут они часами друг другу в морду дышат.
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Приїхав в колгосп трактор з МТС орати, та щось відпало біля плуга. Сказав тракторист, що потрібно зварювальника. Приїхав зварювальник розмотав рукава, завів САК, маску надів, а нарід зібрався-ніколи такого дива не бачив став і дивиться. Зварювальник говорить,- "Не можна дивитися", всі відвернулися, а один ні. Зварювальник: "А ви чому не відвернулися?" А той: "Мені можна бо я голова колгоспу"
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