 Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина. ФОТО

Об этом сообщил руководитель Mobile Finance Group Юрий Чайка, передает Цензор.НЕТ.

"Вышел из магазина, а машины нет. Позвонил в полицию - эвакуировали. В полиции на Владимирской очередь, куча народа в коридоре, некоторые без масок, карантин", - написал в комментарии к фото.

Напомним, ранее стало известно, что у начальника столичной полиции Андрея Крищенко обнаружили коронавирус.

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