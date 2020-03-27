 Очередь и пренебрежение масками: в Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина. ФОТО

Об этом сообщил руководитель Mobile Finance Group Юрий Чайка, передает Цензор.НЕТ.
"Вышел из магазина, а машины нет. Позвонил в полицию - эвакуировали. В полиции на Владимирской очередь, куча народа в коридоре, некоторые без масок, карантин", - написал в комментарии к фото.
Напомним, ранее стало известно, что у начальника столичной полиции Андрея Крищенко обнаружили коронавирус.
Агония власти с её запретами уже всем надоела.
Дубинский высрал что возвратились 1.7млн.(я правда сомневаюсь) - и все разбрелись по стране. он слов(русских) не жалел. и "трешак" было бы самое мягкое из них
мне кажется что это сделали специально. ну нигде в мире так не делали, нет?
P.S. Сегодня в аптеках появился парацетамол по 18.40грн. , "не прошло и года".