 Священники УПЦ МП в Запорожье на вертолете провели "воздушный крестный ход" против коронавируса. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба церкви, передает Цензор.НЕТ.
"Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука осуществляет воздушный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Самарской и частицей Креста Господня", - говорится в сообщении.
Как сообщает местное издание "061", священники решили облететь город с иконами, читая молитву против коронавируса. Митрополит Лука отметил, что священники решили не кропить святой водой город с вертолета.
Воздушный крестный ход совершили на вертолете "Мотор-Сич", пилот отметил, что в таком действе участвует впервые.
У ПЦУ есть Томос...что говорит о том что они не сектанты...
У гундяевской церкви в паРаше томаса нет...отсюда вывод...гюндяевская церковь и есть секианты..
а потім ці найпримітивніші паследователі гундя-карго-культа розкажуть борігєнам а ті своїм внукам про пальот "калєстітси багофф"
Одесская епархия решила ударить по коронавирусу с самолета и облетели территорию с молитвами и иконами, только почему-то без масок. Но в любом случае, теперь мы в безопасности.