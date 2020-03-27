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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Священники УПЦ МП в Запорожье на вертолете провели "воздушный крестный ход" против коронавируса. ФОТОрепортаж

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата устроили в Запорожье "воздушный крестный ход" для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба церкви, передает Цензор.НЕТ.

"Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука осуществляет воздушный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Самарской и частицей Креста Господня", - говорится в сообщении.

Священники УПЦ МП в Запорожье на вертолете провели воздушный крестный ход против коронавируса 01

Как сообщает местное издание "061", священники решили облететь город с иконами, читая молитву против коронавируса. Митрополит Лука отметил, что священники решили не кропить святой водой город с вертолета.

Священники УПЦ МП в Запорожье на вертолете провели воздушный крестный ход против коронавируса 02

Воздушный крестный ход совершили на вертолете "Мотор-Сич", пилот отметил, что в таком действе участвует впервые.

Священники УПЦ МП в Запорожье на вертолете провели воздушный крестный ход против коронавируса 03

Священники УПЦ МП в Запорожье на вертолете провели воздушный крестный ход против коронавируса 04
Священники УПЦ МП в Запорожье на вертолете провели воздушный крестный ход против коронавируса 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3184923
 
 
 Топ комментарии
 
Секта свідків Гундяя віджигає )
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Поцелуй винторогий икону ***** ...и тебя попустит...
У ПЦУ есть Томос...что говорит о том что они не сектанты...
У гундяевской церкви в паРаше томаса нет...отсюда вывод...гюндяевская церковь и есть секианты..
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Вот, у меня один знакомый, стамбульский патриарх, тоже без томоса. Так он какой хочешь томос за полчаса нарисует...


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Нефть Брент 24 ,27 , недолго вам бегать , кацапоидные
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********* масьхоффцкафа парханата.
а потім ці найпримітивніші паследователі гундя-карго-культа розкажуть борігєнам а ті своїм внукам про пальот "калєстітси багофф"
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Кто допустил агентуру противника на военный объект?????
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как же задрали козломордые хари не с кем не спутаешь
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добрые мы, украинцы. ворогам дозволяемо не вмерти. а коли вони на голову сідають тоді тільки дозволяємо їм вмитися своєю кровью, бо життя напевно було б нудним без ворогів
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их бох - гудяй и путен в лице сепара- богуслая! их цель - ещё больше распри и крови в не их Украине.тчк
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ZErY_lvbG5Q&feature=emb_logo

Одесская епархия решила ударить по коронавирусу с самолета и облетели территорию с молитвами и иконами, только почему-то без масок. Но в любом случае, теперь мы в безопасности.
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У меня впечатление что они разносили вирус над городом или мне показалось Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели "повітряний хресний хід" проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1381
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Мракобесы кацапские. А пешёчком пройтись ? Кто оплачивал банкет? *****.
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