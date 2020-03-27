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 Жительница Львова пропагандировала идею создания "Новороссии" и распространяла фейки о коронавирусе, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила во Львове местную жительницу, которая размещала в интернете фейковую информацию о распространении COVID-19 в нашей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Специалисты по кибербезопасности спецслужбы установили, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях, со своего аккаунта сознательно распространяла ложную информацию о COVID-19. Женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в нашем государстве и пропаганда идеи создания так называемой "Новороссии".

Во время досудебного следствия проверяется информация о возможной координации действий интернет-пропагандистки спецслужбами РФ и террористических организаций "Л/ДНР".

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 24 человека привлекли к ответственности за распространение фейков о коронавирусе, - Кличко

Жительница Львова пропагандировала идею создания Новороссии и распространяла фейки о коронавирусе, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3184863
 
 
 Топ комментарии
 
Вот сука, и еще во Львове живет.
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таких нужно сажать в будку, вывозить за КПП в ОРДЛО и вышвыривать там.....
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А между вами в упёртости есть разница, кроме как у неё - Новоотсосия, у тебя - Порошенко - вор и мародёр?
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У меня своя позиция по всем политическим вопросам, а не упертость. Желаю и тебе наконец -то заиметь свое мнение по всем вопросам, а не быть флюгером или ботом. И не навязывать свое мнение другим людям, не лезь в чужие комментарии со своими гипнотическими установками, они никого не чешут.
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"Если хочешь пожить, то умерь свою прыть", оборотень!
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Умерь, если не хочешь в Аду вскоре гореть, ботяра конченый.
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Как замечательно ты продекларировала, но почему ты, в результате своих позиций, опять получила Новоотсосию?
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Потому что я - это не вся Украина и в ней много таких уродцев как ты.
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У всех есть кто-то плохой. У тебя - Зеленский, хотя должен быть - Лукашенко.
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Полностью согласен, у всех должны быть мозги, но упёртость и в Африке - упёртость.
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При совку офіцери після відставки отримували від держави квартири там де вони закінчували службу, в 1970 роках ними заселяли квартали, про гебню мовчу бо у Львові їх було забагато.Більшість їхніх нащадків гідні своїх батьків.
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таких нужно сажать в будку, вывозить за КПП в ОРДЛО и вышвыривать там.....
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та сомневаюсь, что за нее кацап и пару сношенных лаптей даст.......
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..и что тепер, бл**дь эту менять на таксистов-бомбил?..или того мариупольца за жопу взятого сегодня?..на кого то из "а там же наши люди"?... Жительница Львова пропагандировала идею создания "Новороссии" и распространяла фейки о коронавирусе, - СБУ - Цензор.НЕТ 1453
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Колись зустрічав в Тирнеті таку собі Наталку зі Львова. Може вона?
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"Местная жительница" Львова могла снимать жилье на деньги фсб...
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Не обязательно Новороссия. Сегодня Львов, а завтра Львув.
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если начнется такое как в италии все переобуетесь
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Расстрелять паскуду перед оперным театром.
А лучше - повесить рядом с памятником Адаму Мицкевичу!
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это какой надо быть конченной что бы в городе Левов сеять эту заразу.
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У Львів й інші міста західної частини України в радянські часи понавозили цілі орди комуністів, кгбістів, різних фахівців, військові пенсіонери там осідали і інша рашистська нечисть. Всі ці гоші куценко, ярмольніки, фрідмани, башмети й інші "львов'янє" саме з таких родин. Тому там є кому Україну ненавидіти.
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У Львові дуже велика кількість донецьких біженців..
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Да перестаньте, во Львове тоже голосовали за Зелемойского и за его эбонитовые палки и за ВСУ - бараны...
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В мене є знайомі, що народилися у Львові, батько радянський полковник, мати з родини якихось радянських активістів з полтавщини, Україну ненавидять лютою ненавистю, живуть в Києві.
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Викиньте зі Львова ту малороску в даунбас.
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Посягнула на власть режим и авторитет губернатора «малоросии»?
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Млядь!
Сейчас таких нужно прикапывать по пасадкам - толерастия нас доведет до ............. Мешканка Львова пропагувала ідею створення "Новоросії" та поширювала фейки про коронавірус, - СБУ - Цензор.НЕТ 824
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Нужно в Киеве ,по сайтам искать людей с ФСБшными погонами и привлекать или блокировать
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