 Жительница Львова пропагандировала идею создания "Новороссии" и распространяла фейки о коронавирусе, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Специалисты по кибербезопасности спецслужбы установили, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях, со своего аккаунта сознательно распространяла ложную информацию о COVID-19. Женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в нашем государстве и пропаганда идеи создания так называемой "Новороссии".
Во время досудебного следствия проверяется информация о возможной координации действий интернет-пропагандистки спецслужбами РФ и террористических организаций "Л/ДНР".
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
А лучше - повесить рядом с памятником Адаму Мицкевичу!
Сейчас таких нужно прикапывать по пасадкам - толерастия нас доведет до .............